拜登政府限縮了川普時期「對台無上限」力挺，卻不失有限度的支持

文：霧谷晶策的國際事務 FBC2E International Affairs

美國「抗中法案」正式提案

4月8日，美國共和黨參議員里施（Jim Risch） 於參議院中正式提出「2021戰略競爭法案」（Strategic Competition Act of 2021）。根據新聞稿表示，這是一份跨黨派、全方面的對中法案。而根據參議院外交委員會主席、民主黨參議員梅南德茲（Robert Mernendez）表示，此項法案將在4月14日於外交委員會進行審議。

由目前公佈的內容，此項法案可說是全領域、全面性的對抗中國，確保美國未來幾十年中在國家的、國際的所有層面與中國開展「競爭」，也強化美國對付中國的外交戰略。再度強調美國決心支持印太地區，以及世界各地的盟友與夥伴，要求美國重新確立在國際組織和其他多邊主義中的領導地位。

我們此篇也有幫大家簡單整理此法案重要內容。（「2021戰略競爭法案」280頁法案完整內容）

抗中法案「台灣牌」不缺席

這280頁的抗中法案，台灣也沒有「缺席」。其中的第212條（Section 212）、第213條（Section 213）都提到了台灣。

212條為「強化美台夥伴關係」（Enhancing United State-Taiwan Partnership）。內容重點如下：「認同台灣於印太地區的重要戰略位置」、「增強台灣不對稱作戰能力」、「確實實施台灣關係法和六項保證」、「要求台灣增加國防預算」、「提升台灣資訊戰和防衛能力」、「持續呼籲台灣有意義的參與WHO、UN等國際組織」以及「呼籲美國、台灣與價值相同的夥伴合作。」

值得玩味的是，在213條的第二部分（b）特別強調：「這個段落的所有內容，都不該被認為是美國要與台灣重建外交關係，亦或是改變台灣於美國政府中的國際定位。」換句話說，這兩條都不該被認為是美國要與台灣重新建交、或改變台灣在美國眼中的國家定位。

美國對台鬆綁交往準則

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）年初下台前，一口氣解除美國國務院對台交流的所有準則，引發討論。而從拜登（Joe Biden）政府上任後的一系列作為來看，對台的態度可說是一定程度的延續川普（Donald Trump）政府的基調。但卻又稍微限制了拜登政府國務院，公開參與台灣在美國雙橡園的活動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在新聞稿中，公布了國務院最新的《對台交往準則》。而這個新版對台交往準則，將允許美國官員能夠常態性在聯邦機構接見台灣官員，也能前往中華民國駐美代表處與台灣官員會晤。並且，美國官員也能出席雙橡園舉辦的活動，但不得參加雙十「國慶」等台灣重大節慶活動。

對台灣來說，此項新的交往準則通過後，勢必能幫助美、台雙方在交流、合作上更加密切。在重要議題上，雙方也能有意見的交流和溝通。不過，此項新的準則中，仍舊依照美、中雙方的「底線」，也就是美國的「一中政策」，包含了「美中三個聯合公報」、《台灣關係法》與「六項保證」。

在設定出新的交往準則裡，「刻意」強調的紅線，一方面表示美國重視美中雙方的底線，另一方面也讓所有美國官員知道，未來對台交流的「基礎」在哪裡。此外，「對台交往準則」是行政部門考慮到自身政策需要，而能隨時調整的官方文件。因此，文件的變動，可能會因美、中、台三方關係的改變或國際情勢的變化有所調整。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國如何看待美台新交往準則？

《環球時報》認為，美國未來對台行動上仍會相當謹慎。又是否會讓意外發生，則是「兩回事」。假設，美國做法過度「越線」，像是美國國務卿、國防部長等級的行政官員訪台，或是美國於聯邦機構接待台灣外長或防長，那就意味著美國有意要在台灣問題上與中方「撕破臉」。如果真發生，那中方的反制行將是「前所未有」的。

台灣議題美中都很頭疼

對美中雙方來說，現在台灣問題短期上真的是無解，而美國在考慮自身國家利益，恐怕也無法單方面改變現狀。對兩岸政府來說，目前雙方缺少溝通、交流管道，使得兩岸關係短期難以改善。再加上台灣目前夾在美中之間的大對抗中，使得我國自主性持續受限。未來要如何同時維持兩岸關係、台美關係，應該要成為我國外交政策的核心目標之一。

平心靜氣看待此《交往準則》，我們發現目前拜登政府限縮了川普政府對台灣無上限的力挺，但卻又不失有限度的支持。我們仍舊希望台美關係能夠穩中求進，不該設限的不應設限。

再者，美國國會先前通過的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）、《亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act）、《台北法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act），以及諸多友台法案與政策，都能更實質提升台美關係。＃美國對台實質幫助

我們需要的，是美國行政部門真能為台灣挺身而出，對抗中國的霸凌，而不是只有紙上談兵。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航