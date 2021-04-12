布林肯警告中國勿犯「嚴重錯誤」，美海軍神盾艦長「翹腳」眺望遼寧號

日前美國國務卿布林肯在受訪時一反過去的戰略模糊方針，警告任何人若試圖靠武力改變西太平洋和平現狀，將會犯下「嚴重錯誤」，並且明確表示美國會確保台灣有能力自我防衛。

對照近期中國方面傳出美軍神盾艦馬斯廷號「針對性」的在長江口附近航行，以及稍晚美國海軍公布馬斯廷號艦長翹腳「眺望」中國航空母艦遼寧號的照片，可以發現美國對中國在軍事上越趨強硬。

（中央社）美國國務卿布林肯4月11日表示，華府認真關切中國對台灣的步步進逼行為。他並警告，任何人若試圖靠武力改變西太平洋和平現狀，將會犯下「嚴重錯誤」。

布林肯（Antony Blinken）接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「我們已見到，且令我們認真關切的，是北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台灣海峽緊張升溫。」

布林肯還表示，美國長期遵照《台灣關係法》的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。

路透社報導，當布林肯被問到，中國若對台灣有所行動，美國是否會採取軍事回應，他拒絕就假設性問題做評論。

布林肯說：「我所能告訴你的是，我們對於台灣有能力自我防衛有嚴肅的承諾，我們對於西太平洋的和平和安全有嚴肅的承諾。我們堅守這些承諾。」

布林肯又說：「在這個脈絡下，任何人若試圖藉由武力改變現狀，會是犯下嚴重錯誤。」

美軍神盾艦出現在長江口後，又監看遼寧號

《中央社》報導，中國智庫北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知計畫」4月3日透過社交平台微博發文指，根據船舶自動識別系統（AIS）信號，3日凌晨馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）出現在東海長江口的附近海域，並一路向南。

智庫稱，馬斯廷號3月27日從日本港口橫須賀出發，「徑直前往東海，針對性明顯」。屬勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦的馬斯廷號，2 月19日也曾航經台灣海峽。

除了東海，「南海戰略態勢感知計畫」4日又指，上午8時美軍羅斯福號航空母艦打擊群（The Theodore Roosevelt Carrier Strike Group），包括羅素號驅逐艦（USS Russell）、邦克山號巡洋艦（USS Bunker Hill）等，經由麻六甲海峽駛入南海活動，是羅斯福號今年第3次進入南海活動。

美國雖然並未對馬斯廷號的活動作出評論，但4日美國美軍隨即刊出一張馬斯廷號艦長「翹腳」眺望遼寧號的照片。

《中央社》報導，根據美國海軍4日發自菲律賓海的照片，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長布瑞格斯中校（Robert J. Briggs）和副艦長斯萊中校（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視海面接觸情況。從放大照片清晰可見，兩人監看的正是舷號16遼寧號航空母艦，顯示雙方距離僅數千英尺。

美國汽車網站「駕駛」（The Drive）軍事討論區「戰區」（The Warzone）引述推特帳號OSINT-1分析家發布2張攝於10日的衛星照片。可見遼寧號打擊群只剩遼寧號、054A型黃岡號護衛艦、901型呼倫湖號補給艦和一艘052D型旅洋III級驅逐艦，少了055型刃海級驅逐艦和另一艘052D；現場同時有一艘美軍勃克級（Burke-class）船艦就近監視。

美國一連串軍事「表態」有何意義？

《中央社》報導，國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美軍故意對外公布「輕鬆」監控共軍的照片，目的是凸顯美軍並不將遼寧艦的戰力放在心上，這也是這張照片想透露的弦外之音。

但蘇紫雲指出，值得關注之處在於，一個航艦作戰群（美國稱為打擊群）的（護航）站位，航艦左右兩側必須要有護衛艦；原因是航艦屬艦載機的載台，自身作戰能力有限，若將航艦暴露於敵艦旁、威脅程度相當高，此代表共軍的操演仍須進一步強化。

前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，過去大家對於認知作戰（Cognitive Warfare）的印象，都是俄羅斯、中共等集權國家針對西方民主國家而來，但美軍披露這張照片，代表美國正在對中國進行認知作戰；對外彰顯遼寧艦並非美軍的威脅，且美軍在更具代表性質的「官方網站」發布這張照片，更具有意義。

《中央社》報導，中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波說，2020年起，美軍航空母艦在南海及西太平洋的行動，不再像先前般按部就班，或只是一般意義上的巡航，而是常態化地在菲律賓附近海域巡航。

胡波說，美軍航艦針對南海、台海等焦點區域，如今「有事就快進快出」，且加強與其他軍艦、戰機的聯演聯訓。

他認為，美軍航艦在南海等中國周邊海域的行動，變得「突然性增強而規律性降低」，實戰部署的意味顯著加強。如果持續這種思路，美國航艦進出南海、東海的頻率將大幅攀升。共軍未來需要做好在西太平洋常態化面對1到2個美軍航艦戰鬥群的準備。

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