布林肯警告中國勿犯「嚴重錯誤」，美海軍神盾艦長「翹腳」眺望遼寧號
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美國國務卿布林肯在受訪時警告任何人若試圖靠武力改變西太平洋和平現狀，將會犯下「嚴重錯誤」。對照美軍馬斯廷號在長江口附近航行，以及稍晚艦長翹腳「眺望」中國航空母艦遼寧號的照片，可以發現美國對中國在軍事上越趨強硬。
日前美國國務卿布林肯在受訪時一反過去的戰略模糊方針，警告任何人若試圖靠武力改變西太平洋和平現狀，將會犯下「嚴重錯誤」，並且明確表示美國會確保台灣有能力自我防衛。
對照近期中國方面傳出美軍神盾艦馬斯廷號「針對性」的在長江口附近航行，以及稍晚美國海軍公布馬斯廷號艦長翹腳「眺望」中國航空母艦遼寧號的照片，可以發現美國對中國在軍事上越趨強硬。
（中央社）美國國務卿布林肯4月11日表示，華府認真關切中國對台灣的步步進逼行為。他並警告，任何人若試圖靠武力改變西太平洋和平現狀，將會犯下「嚴重錯誤」。
布林肯（Antony Blinken）接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「我們已見到，且令我們認真關切的，是北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台灣海峽緊張升溫。」
布林肯還表示，美國長期遵照《台灣關係法》的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。
路透社報導，當布林肯被問到，中國若對台灣有所行動，美國是否會採取軍事回應，他拒絕就假設性問題做評論。
布林肯說：「我所能告訴你的是，我們對於台灣有能力自我防衛有嚴肅的承諾，我們對於西太平洋的和平和安全有嚴肅的承諾。我們堅守這些承諾。」
布林肯又說：「在這個脈絡下，任何人若試圖藉由武力改變現狀，會是犯下嚴重錯誤。」
美軍神盾艦出現在長江口後，又監看遼寧號
《中央社》報導，中國智庫北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知計畫」4月3日透過社交平台微博發文指，根據船舶自動識別系統（AIS）信號，3日凌晨馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）出現在東海長江口的附近海域，並一路向南。
智庫稱，馬斯廷號3月27日從日本港口橫須賀出發，「徑直前往東海，針對性明顯」。屬勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦的馬斯廷號，2 月19日也曾航經台灣海峽。
除了東海，「南海戰略態勢感知計畫」4日又指，上午8時美軍羅斯福號航空母艦打擊群（The Theodore Roosevelt Carrier Strike Group），包括羅素號驅逐艦（USS Russell）、邦克山號巡洋艦（USS Bunker Hill）等，經由麻六甲海峽駛入南海活動，是羅斯福號今年第3次進入南海活動。
美國雖然並未對馬斯廷號的活動作出評論，但4日美國美軍隨即刊出一張馬斯廷號艦長「翹腳」眺望遼寧號的照片。
《中央社》報導，根據美國海軍4日發自菲律賓海的照片，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長布瑞格斯中校（Robert J. Briggs）和副艦長斯萊中校（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視海面接觸情況。從放大照片清晰可見，兩人監看的正是舷號16遼寧號航空母艦，顯示雙方距離僅數千英尺。
美國汽車網站「駕駛」（The Drive）軍事討論區「戰區」（The Warzone）引述推特帳號OSINT-1分析家發布2張攝於10日的衛星照片。可見遼寧號打擊群只剩遼寧號、054A型黃岡號護衛艦、901型呼倫湖號補給艦和一艘052D型旅洋III級驅逐艦，少了055型刃海級驅逐艦和另一艘052D；現場同時有一艘美軍勃克級（Burke-class）船艦就近監視。
美國一連串軍事「表態」有何意義？
《中央社》報導，國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美軍故意對外公布「輕鬆」監控共軍的照片，目的是凸顯美軍並不將遼寧艦的戰力放在心上，這也是這張照片想透露的弦外之音。
但蘇紫雲指出，值得關注之處在於，一個航艦作戰群（美國稱為打擊群）的（護航）站位，航艦左右兩側必須要有護衛艦；原因是航艦屬艦載機的載台，自身作戰能力有限，若將航艦暴露於敵艦旁、威脅程度相當高，此代表共軍的操演仍須進一步強化。
前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，過去大家對於認知作戰（Cognitive Warfare）的印象，都是俄羅斯、中共等集權國家針對西方民主國家而來，但美軍披露這張照片，代表美國正在對中國進行認知作戰；對外彰顯遼寧艦並非美軍的威脅，且美軍在更具代表性質的「官方網站」發布這張照片，更具有意義。
《中央社》報導，中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波說，2020年起，美軍航空母艦在南海及西太平洋的行動，不再像先前般按部就班，或只是一般意義上的巡航，而是常態化地在菲律賓附近海域巡航。
胡波說，美軍航艦針對南海、台海等焦點區域，如今「有事就快進快出」，且加強與其他軍艦、戰機的聯演聯訓。
他認為，美軍航艦在南海等中國周邊海域的行動，變得「突然性增強而規律性降低」，實戰部署的意味顯著加強。如果持續這種思路，美國航艦進出南海、東海的頻率將大幅攀升。共軍未來需要做好在西太平洋常態化面對1到2個美軍航艦戰鬥群的準備。
新聞來源：
- 布林肯關切中國對台進逼 警告改變現狀將鑄大錯（中央社）
- 中國智庫指美軍艦現身長江口及南海 針對性明顯（中央社）
- 美軍公布照片 驅逐艦指揮官近距離監視遼寧號（中央社）
- 美艦長翹腳監看遼寧艦 學者：美對中認知作戰（中央社）
- 美軍出沒共軍敏感 中國專家：準備面對美航艦（中央社）
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航