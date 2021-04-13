需要改善「系統性錯誤」的除了台鐵，還有報導亂象百出的媒體業

太魯閣號撞擊工程車後出軌，台鐵40年來最嚴重事故，造成駕駛員在內近50人喪生，引起社會一片譁然。台灣各大媒體紛紛搶進現場報導，隨事件發展也出現各種令人憤慨的「新聞標題」與光怪陸離的「採訪行為」。部分媒體開始鋪陳懸疑、戲劇以及誇飾等手法包裝新聞，更甚竟以「籃球大頭顱……」形容罹難者；又以「屍速列車……」為標題陳述事件；又或對受害家屬不當提問，企圖拍攝哀傷神情，扮演檢調追逐、公審嫌疑人等脫序舉止，造成網路獵巫行動不斷，錯誤資訊四散。

而國家通訊傳播委員會（NCC）4月7日證實，已收到多件民眾申訴案，除了會依流程審議，若經調查有違法行為將依法開罰，藉以平息社會大眾怒火。

面對新聞產業的惡化，身為記者該如何選擇？

媒體侵入式採訪受社會撻伐已不是新鮮事，過去著名留日女學生命案，疑兇張志揚自刎事件，其父受媒體簇擁圍剿後，在鏡頭下痛哭失聲。名導演吳念真當時痛心呼籲記者，「面對一個哭泣著的父親，你們不能什麼都不要問嗎？求求你們，明天如果因為工作需要，能不能只拍他的背影？」。

政大新聞系教授劉昌德認為，該事件顯示出媒體結構困境，若將不當報導的責任全歸於第一線的採訪人員，似乎過於嚴苛。現場記者一方面擔心問了蠢問題受到社會責難，另一方面怕不問又受長官刁難；災難現場畫面如果自家不拍，別家媒體都拍了，長官又遭老闆怪罪漏新聞。

張春炎研究指出，重大災難情境發生，因種種不確定性，會衝擊平時習以為常的工作模式，也就是說沒有一種工作會充滿「未知」，原本的電視新聞產製，會因為各種不同類型「災難新聞」變得倉促慌張甚至是恐懼不安，例如高雄氣爆、航空災難以及輪船互撞等，每一事件都具極具專業判斷。而每當記者急忙趕至現場後，面對事件相關人往往僅有「數秒」提問時間，導致第一線新聞人員顯得膚淺表面。

另一則是訓練問題，原本每日新聞的穩定節奏，必須從「趕中午、晚間新聞」，轉變為「趕每一整點的新聞播出」，是一種「加速競速」的狀況，使得新聞工作者的身心，受到比平時更強烈壓力。這凸顯平時產製新聞，缺乏指引或機會，記者無法有效處理災難議題。

新聞界競爭激烈已經不是新鮮事。本次太魯閣號出軌事件，有新聞工作者談到，並不是所有記者都如大眾想像般嗜血，更不是沒讀書的庸才，許多優秀記者自詡肩負大眾傳遞資訊的使命。採訪當下各種狀況都有，尤其災難現場多在荒郊野外，一連數日生活起居都受到挑戰，還得面對狼藉的現場，心理衝擊不言而喻。因此盼社會大眾多給優秀記者鼓勵，盡量不點擊過於「腥羶色」的標題，就算要罵，也不要分享轉傳，改以截圖的方式處理，盼能遏止由新聞編輯台選題下標（下標是編輯工作）的歪風。

災難新聞遵守新聞倫理 檢舉監督不當新聞

比較可惜的是，某些媒體拿著採訪權力無限上綱，雖各有「點閱率」考量，但拿「受害家屬」為題材發揮，社會公眾就無法接受。媒體環境已經轉變，過去「麥克風」緊握在記者手裡，如今人人都有「擴聲器」，影響力還比傳統媒體大。例如眼球中央電視台影片中，嘲諷且標記許多傳統媒體未經查證而傳散錯誤資訊。另一方面，許多就讀新聞媒體的學生看不下去，成立粉專媒體翻譯蒟蒻 （Media Juro），辦活動做圖卡推廣媒體素養，也代表社會更重視報導品質。

一般而言，「編輯」下標時應考量社會大眾解讀後的負面情緒；記者則須避免造成妨礙災區救難工作，盡力避免使用「侵入式」採訪拍攝[1]，如醫院、靈堂以及指揮中心。新聞工作者須基於民眾「有知的權利」（知情權）[2]，勢必得將災區情勢帶到社會大眾面前，因此一名專業的新聞人員勢必權衡「採訪報導」與「救災道德」兩者間的尺度，做出做好的判斷。

針對災難新聞報導重點應在於「死傷 」、「財損」、「事故原因」、「救護與救濟」、「災區情況」、「事件附帶發展」以及「相關法律刑責」。資訊不僅涉及災難本身，也應包含努力復原敘述給予正向態度。媒體對災難做出系列報導與重新建構事件的緣由，為社會大眾敲響未知風險的「警鐘」。而災禍新聞慎防人類的譴責機制，當社會大眾在獵巫尋求「究責對象」時，報導內容應避免負面化辭彙和標籤，過去研究中報導易引發受害者「創傷後壓力症候群」（Post-traumatic stress disorder）[3]。

某些電視媒體為了更高收視率，播報過於「腥羶色」的內容，主責監管電視的國家通訊傳播委員會，能夠接受民眾線上檢舉；而平面以及網路媒體，則無法可管，必須透過社會輿論監督。針對媒體專業工作者，社會大眾試圖想改善重大災難新聞品質不佳和產製、勞動等問題時，不應該再採取「個人責備論」的看法，批判個別記者之專業低落，而是應將焦點放到新聞產製流程的「系統性」錯誤，才能使媒體結構走向更好的發展。

註釋

[1] 侵入式採訪：忽視現場規範，對現場進行潛入、硬闖以及追逐等行為。

[2] 知情權：由環保運動興起，提倡個人有權利知情生活接觸的化學藥劑。後來發展成較廣義的基本權利，牽涉到個人的生活、工作、到新聞媒體、大眾傳播等，於是知情權常廣泛用於媒體報導的理論基礎，支持新聞自由。

[3] 指人在經歷過情感、戰爭、交通事故等創傷事件後產生的精神疾病，其症狀包括會出現不愉快的想法、感受或夢，接觸相關事物時會有精神或身體上的不適和緊張。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航