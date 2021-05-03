黃政豪：放棄百萬年薪擔任高山嚮導，「快樂」是能做自己真心喜歡的事

文：蔣德誼｜攝影：日常散步・李盈靜｜內文圖片提供：黃政豪

編按：53歲（2021年）的黃政豪，因為偶然接觸登山後從此迷上山岳的魅力，在即將迎接50歲時，毅然決定放棄原本在竹科的高薪穩定工作，擔任全職高山嚮導，也喜歡用鏡頭記錄下眼前所見的各種壯闊絕景。他說，快樂不一定是錢賺得多，而是能做自己真心喜歡的事。

大多時候，人們都認為幸福或快樂是遙不可及的目標，必須伸長了手才搆得到。

然而，對於熱愛登山，甚至因此人生轉向的黃政豪來說，因為找到了真正喜歡的事物，無論是金錢或者是別人對自己的看法，都不再那麼重要，因為這些都比不上內心的平靜與滿足。

他引用知名喜劇演員金凱瑞的話說：「如果連做不喜歡的事都有可能失敗，那何不選擇冒險做你喜愛的事？」

坐擁高薪卻不快樂 下半輩子要做真正想做的事

雖說有著20幾年的登山經驗，黃政豪是在7年前才辭去原本的工作，正式成為全職的登山嚮導。「在這之前我就是兼職做，用休假時間去帶團。」

為何要放棄原本穩定的工作？黃政豪說，過去他在竹科園區上班，「那時我的年薪最高有到500多萬，錢賺得很多，但就是人不快樂。」怎樣不快樂？「每天醒來一想到工作就頭大，明明是在幫公司賺錢，為什麼公司讓我壓力這麼大？後來實在是忍不住，就跟老婆商量說：我年紀也近半百了，下半輩子想做比較快樂的事。」

打從求學階段，黃政豪就是個不喜歡順從標準路線，有些叛逆性格因子的人。他因為看了李察吉爾演的《軍官與紳士》還有八點檔連續劇《少年十五二十時》，覺得軍人既帥氣又充滿正義感，就跑去念中正預校，甚至因成績優秀而獲得赴美受訓的資格。

但到了美國後，黃政豪無法接受當時上級要他負責「監控」其他同事、甚至是「收集」機密情報，毅然決定退役、放棄軍官資格。「除了生涯全部歸零之外，還要償還300多萬的學費。」當時很多親友覺得可惜，但他認為走過這一遭，不算是白費人生，「在美國看到、學到的東西，還是很有意義。」

第一次登山就愛上 在山上建起自己的家

黃政豪第一次登山就是爬玉山，他被鄰居邀請，和幾個不認識的朋友一起組隊，花了三天登頂後，他就像許多從此愛上登山的人一樣，完全被眼前美麗的景色吸引。「我那時候甚至不知道玉山就是台灣第一高峰，但很驚訝，發現原來台灣有這麼美的地方。」

後來他陸續參加登山社團、協會舉辦的登山行程，「在登山之外，我也喜歡騎腳踏車。原本我就喜歡到處走走看看，在美國留學時，也是經常一到假期就自己買了機票，飛到各地旅行。」

但他跟了幾次登山團之後，總覺得行程安排太過匆忙，沒辦法好好欣賞沿路的景色，就開始自己安排行程。「一般兩天一夜的行程，我會拉成三天，」

此後，他花了23年爬完百岳，其中差不多有七成都是自己安排、甚至自己帶隊完成。「我是差不多累積到過半以後，才有想收集完百岳的想法。」

黃政豪在園區上班的第二年，就買了一間公寓開始繳房貸，後來因為喜歡接近大自然的生活，就買竹東近郊一塊700多坪的土地，從零開始蓋自己夢想中的房子，前後花費超過10年才完成。

好不容易房子完成搬進去之後，他慢慢覺得「不對勁」：「好不容易房子整理得這麼漂亮，我卻每天一大清早就要出門、回家只剩洗澡睡覺的時間。這樣我都沒有享受到啊！」過了兩年之後，他和太太商量，給他兩年時間轉做全職登山嚮導。「如果做不起來的話，我就回去園區上班。」

Photo Credit: 黃政豪提供 從零開始親手打造的山郊小屋，是黃政豪心目中最理想的家。

現在他每天在自己一手打造的理想家裡，享受撒進室內的陽光和綠意、聽著戶外的蟲鳴鳥叫，包括自己過去容易氣喘、小孩會過敏的毛病，住進來以後都解決了。

爬山要量力而為 還能看出人品好壞

自己組團跟擔任高山嚮導有什麼不同？「興趣變成職業之後，當然你的心情上會不太一樣，要花更多心思照顧團員、責任也變大了。」他說，一開始大家都因為互不認識而有生疏感。這時候嚮導就要負責帶領大家，彼此建立熟悉感和默契。

在出發之前，首先了解當地接下來幾天的天氣是最重要的，其次是要掌握所有團員的體能、技巧程度。「如果評估行程的難度對某個人而言太高，為了大家的安全，我會建議他不要參加。」

黃政豪也觀察到，在登山過程中若剛好遇到突發事件，就能看出一個人是否願意無私地幫助他人，還是只顧保全自己。「所以我都很建議，要看另一半的人品，一起來爬山是一個很好的考驗。」

即使是經驗豐富的黃政豪，登山時也曾遇到意外。有次因為天候不佳，加上路線本身攀爬難度就高，不慎摔傷導致小腿骨折，足足在床上躺了三個月。「因禍得福的是，在我的休養期間，剛好有出版社來接洽，我因此出了第一本自己寫的書、也受邀擔任知名相機大廠的品牌講師。」

「有時候老天爺要你停下來，一定有祂的道理。」黃政豪說。

登山如人生 挑戰自我讓心胸更寬廣

除了爬山之外，攝影也是黃政豪的興趣之一。「一開始拍照是想要留下小孩的成長紀錄，但我個性是做一件事就想把它做好，就去社區大學上課，慢慢拍慢慢學。」黃政豪說，學會攝影，讓他爬山時多了另外一種樂趣，「現在我每次上山，很大一部分的期待都是希望可以拍到好照片。」

Photo Credit: 黃政豪提供 走遍國內外高山的黃政豪，以鏡頭留下許多美麗的山景攝影。圖為位於尼泊爾基地營旁的高基爾湖（ Gokyo Lakes）。

在他的觀察中，喜歡爬山的人，在個性上大多屬於有毅力、有耐性的類型，「爬山其實在過程中並不輕鬆，甚至可能會有點痛苦，就像人生一樣，必定有辛苦的部分，但最後會有相對應的收穫。」

黃政豪也說，爬山爬久了，心胸自然會變得比較開闊，「像我們平常走在路上，不太會隨便跟不認識的路人搭話，但到了山上，你會自然而然跟迎面而來的山友打招呼、彼此打氣。」

「其實會來做高山嚮導的人，一定都是真的熱愛爬山，如果只是把它當成工作，那一定做不久，除了辛苦還有責任感的壓力，而且能不能順利上山也是要看天吃飯。有些嚮導他是固定帶某些路線，我會特別安排自己想去的行程，這樣比較不會無聊。」

中年後快樂優先 找出能感到熱情的事

「我以前脾氣比較暴躁，遇到走得比較慢的團員還會不耐煩地催促他快一點，現在我只會叫大家走慢一點、不要急，愈是走不動愈急不得。」

Photo Credit: 黃政豪提供 黃政豪說，登山不只在於享受美景，也能磨練心性。

在45歲後才決定全心投入登山的世界，黃政豪說，人在爬山的時候大部分是孤獨的，「在走的過程中，你有很多時間去思索人生的問題、跟自己對話，然後就會愈來愈清楚自己想要什麼，效果跟打坐其實差不多。」

「年輕時我的勝負心、事業心很強，總是想著要出人頭地、爭取好的工作然後賺很多錢，買房子買車子。為此我可以忍耐很多工作上的不如意或是壓力，想說吃點苦不算什麼。但有年紀之後想法慢慢變豁達了，就算賺了很多錢，如果人生感覺不到快樂，那也沒意思。」

「與其一直想著要放下壓力，倒不如找出真的能感到熱情、快樂的事，然後投入其中，對於生命的感受會截然不同，甚至可能發展出另一種專業。現在賺的錢當然沒有以前多，但是我睡得飽、睡得好，醒來都感覺迫不及待想要趕快開始這一天，這種心情以前很難體會。」黃政豪笑說。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航