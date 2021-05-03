思考循環經濟與永續的關係：你需要的是「冷氣機」還是「冷風」？

先分享三個數字：「30」，「6」，「80」。在許多與永續發展相關的國際論壇上，常常會從不同的角度，聽聞講者分享類似的概念。

「30」代表的是，據統計，在2030年以前，全球會有30億人，加入中產階級的行列。

「6」指的是若當今的生產與消費模式不做任何改變，亦即「business as usual」，則本世紀末全球氣溫很可能上升六度（而不是兩度）。

最後是「80」，參考聯合國的預測，在2050年左右，世界上80%的人口，都會移居到城市，屆時，超級大都會（mega-city）將成為常態。

若上述的說法為真，而且搞不好發生的時間會更早，我們不難發現一些即將遭遇到的事實：更多的中產階級會導致更多的消費和能能源消耗，都市擁擠會成為常態，居住品質會被重視，加上如果大家按照既有的模式不做任何改變，二氧化碳增加造成的溫室效應，會讓更多的極端氣候現象發生，衝擊大多數人的生活與經濟活動。

也因此，為了讓「永續」的理念真正落實，同時進一步提升生活的質量，甚至還能促進可持續的成長，循環經濟可能是一個不錯的解法。

根據循環台灣基金會給的定義，循環經濟是一個資源可恢復且可再生的經濟和產業系統，相比傳統的線性經濟，從產儲運銷到終端消費的過程，多半屬於一次性利用且產生大量廢棄物，循環經濟注重的不光只是重複利用，包含產製過程中的碳足跡計算，再生能源的使用，以及如何把產品／副產品的價值萃取出來，作為一種新價值的來源，或是創造更多的就業機會和商業模式等等，都是循環經濟強調的部分。

用新的方式，確保地球有限的資源得以生生不息的運用

為了把循環經濟應用在各個面向，特別是經濟活動中，如何著重在「使用」而非「擁有」，就是一個很好的思維轉換。

舉例來說，在交通上，我們需要的是「便利的通勤」而非「擁有一輛車」; 在居家生活中，我們要的是「洗衣服的服務」而非「擁有一台洗衣機」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在食衣住行育樂與工作幾乎所有的層面，我們需要的很可能都不是那些「所有權」，而是能夠舒適，有效率，且便宜便捷的「使用權」，這不僅是循環經濟的核心，也是近年來共享經經濟所提倡的理念——更進一步說，把產品服務化（Product as a Service）開始蔚為風潮。再說了，IT產業其實早就已經實行類似的方案，即軟體服務化（SaaS），微軟的Microsoft 365 / Azure等，就是提供使用者需要的各類服務，並透過網路定期更新版本，而非一次性的賣斷某一套軟體。

我們再來舉幾個有趣的例子，試想有沒有一種方式，可以既節能減碳，又維持我們對日常生活的需求？讓我們從直覺上耗電最高的部分來聊聊。

從台灣家戶夏季用電比例來看，光是冷氣一項的耗電就佔了將近一半，如果是老舊機型，耗能恐怕更高。其次依序為其他主要家電（約佔40%），以及照明（約佔10%左右），至於企業，則須視產業類別而異，但大抵來說，空調用電即便不是第一，也絕對佔據營運過程中的能源消耗大宗。

若想對節能減碳有所貢獻，從用電最凶的地方開始規劃，不啻為一個省電也省錢的辦法。

套用循環經濟或共享經濟的思維，其實我們需要的是「舒適涼爽的服務」，而非去擁有一台「冷氣機」。所以何不使用租賃的方式來建置系統和設備，並針對客戶的需求，專門提供客製化「服務」，並在「服務期滿」後，仍由廠商回收設備，再進一步回收利用，減少浪費。

這種概念，早在傢俱產業行之有年。因應全球化與大批高移動性的外派人士，每當移居到新的城市，添購新傢俱成了一筆很沒必要的花費。而當轉赴其他城市工作的時候，傢俱很多都丟棄，造成不必要的浪費，有業者觀察到這個商機，便針對這些高頻移動的國際商務人士，提供傢俱租賃的服務，知名大廠IKEA也已採行了類似的商業模式。

當有型的傢俱可以這麼做，無形的空氣，水資源，能源等，亦可透過提供服務的方式，來滿足使用端的需求。

享受「舒適涼爽」的室內空間，而無須負擔採購空調系統的成本，設備&系統的保養，修繕費用，甚至是電費，都由提供商負責，用戶僅就使用的時數，甚至是以「需要的溫度」，「室內空氣品質」（例如CO2濃度），「換氣率」等更為客製化的方案來付費——很像是電信資費的感覺，用戶可以任選每月499或吃到飽網路流量，然後選擇搭配網內/外通話，海外漫遊等不同的組合服務。

因為是採租賃的方式，提供商為了最大程度降低維護和替換的成本，自然也會採用更能夠回收利用的材料，設計更便於回收利用的產品，以及從各方面加強節能，使用效率，以及設備的耐用度等，從本質上，改變了「線性經濟」的思維模式，轉而擁抱循環經濟。

你需要的是冷風和照明，而非冷氣機與電燈泡

「冷風服務」（Cooling as a Service, CaaS），在《循環台灣》（黃育徵、陳慧琳，2021出版）這本書中，就分享到這麼一個非常有趣且創新的商業模式。

「冷風服務」由Kigali冷卻效率計畫和巴塞爾永續能源總署（BASE）聯合倡議推動，旨在透過金融業的支持，讓生產者可以從買賣空調產品，轉而變成服務提供商，客戶也能夠因為不用負擔初期的建置成本，從而可以選擇更高品質，高階的機組，設備和系統，並採取冷氣的使用時數，效能與品質作為付費基礎。

為什麼金融業的支持很重要？因為既然初期成本轉移到服務提供商，那這些相對較大額度的啟動資金，就會需要設計適當的金融架構，例如租賃融資方案，能源類型的應收帳款，或是私募基金等方式來籌措。

如果「空氣」可以透過租賃的方式滿足需求，同時做到高效管理與節能減碳，那「燈光」呢？我們需要的也只是照明，而非擁有那些照明設備吧？再說了，以全租賃的方式外包出去，連維護，修繕，報廢回收的成本都可以不用操心，對使用者來說，未嘗不是件符合效益的方案。

荷蘭的史基浦機場（Airport Schiphol），就是全球首座「租賃」照明機場，由老牌的燈泡公司飛利浦（當然他們現在的業務遠不止燈泡），賣的是「照明時數」而非「燈具」。這種被稱為Pay per Lux的創新服務， 飛利浦與史基浦機場簽下了為期15年的照明方案合約，設計並置入3千多組節能照明設備，而客戶方（機場）則是提出了相關要求，例如每個區域需要的流明（lumen），並按月支付照明的租賃費用。

由於有了飛利浦代為管理、維護照明設備，史基浦機場的照明電力消耗，比過去平均降低了一半，節省成本的同時，也間接減少碳排放。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 荷蘭史基浦機場

把設備的所有權回到生產者身上，對使用者來說，除了省下維護的成本，對廠商來說，自然也會基於希望燈泡不要太容易損壞，以及在使用過程中，要更節能。

於是，飛利浦研發團隊便也不斷精進設計更耐用的LED燈，結合太陽能減少電力耗損，以及透過物聯網技術，智能監測的方式，在無人員活動的場域自動切斷電源，或是在符合當下工作環境所需的情況下，提供最適合的照明度，避免無端的浪費。這些技術，也大可應用在諸如空調，居家／商辦／廠房的電器，以及經濟活動中的各個領域。

總結來說，過去很長一段時間的經濟成長，仰賴的是高度消耗資源，一次性的生產與消費，導致高外部成本，破壞環境生態的方式。未來，我們要改變的不只是產業結構與消費行為，更重要的，是能夠把循環經濟（或其他表述相同概念的說法），應用在更廣的面向，讓永續發展，作為典範轉移的參考指標，也只有如此，我們或許才能免於資源匱乏的困境，避免環境因過度消耗，而適宜人居的區域越來越受限。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航