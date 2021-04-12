首批COVAX配送AZ疫苗下午開始配送，指揮中心：研議調整機組人員入境檢疫規定

首批由COVAX配送的19.92萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，今（12）日上午已經通過7項檢驗，預計下午展開封緘，傍晚就能放行展開配送。

另外AZ疫苗的接種對象，自今日起由第一類人員擴大至二、三類人員也能施打，當中包含航空機組人員。有部分機組人員表示，若是接種疫苗之後，還是沒有縮短檢疫時間，可能影響到接種意願。對此莊人祥表示，目前指揮中心也在同步研議，在落實外站管理及機上全程防護的措施之下，會調整機組人員入境的檢疫規定。

今新增1例境外移入，COVAX首批AZ疫苗下午封緘放行

根據指揮中心新聞稿，國內今日新增1例境外移武漢肺炎確診病例（案1059），為本國籍20多歲女性，去（2020）年10月至日本就學，於今年4月4日返台。個案於4月9日期間出現頭暈、噁心等症狀，4月10日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。截至目前國內累計1058例確診，當中包括942例境外移入，確診個案中11人死亡。

（中央社）另外食藥署長吳秀梅表示，首批由COVAX配送的19.92萬劑AZ疫苗，今天上午已經通過7項檢驗，預計下午展開封緘，傍晚就能放行、展開配送。

台灣透過COVAX取得的首批AZ的武漢肺炎疫苗約19萬9200劑已於4月4日到貨，食藥署取樣600劑依原廠規格進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例、效價試驗等7項檢驗。

吳秀梅今天接受記者電話訪問時表示，這批AZ疫苗上午已全數檢驗合格，預計下午展開封緘，傍晚就能放行並交由業者展開配送，預計放行19萬8600劑。

此外，台灣與美國莫德納（Moderna）簽訂505萬劑武漢肺炎疫苗合約，最快5月將陸續到貨，莫德納疫苗何時取得緊急使用授權（EUA）也引發關注。

吳秀梅說，由於疫苗審查資料量真的相當龐大，目前仍在審查當中，有好消息會向外界報告。

一年多來不是飛行就是隔離，指揮中心：研議調整機組人員入境的檢疫規定

另外今日開始，AZ疫苗的接種對象由原先的第一類人員，擴大至二、三類人員也能施打，當中包含航空機組人員。對此部分機組人員表示，若是接種疫苗之後，還是沒有縮短檢疫時間，可能影響到接種意願。

《中時新聞網》報導，機師工會常務理事、華航機師陳建財3月底時受訪表示，機組員是被管制的一群，到了外站旅館之後就像是戒護的犯人被「押送」進房門，沒有房卡，要在10坪空間待18到72小時，等下一班飛機來才能呼吸到自由空氣。「每個人這一年都像被壓縮的彈簧」，不斷值勤、檢疫、自主健康管理，然後自主健康管理還沒滿又要派飛，陷入下一個循環。

《自由時報》報導，於今日接種AZ疫苗的長榮航空B777機隊資深訓練督導、機長徐瑋鍠表示，目前據公司統計，有將近6成飛行組員同意接種；其他4成組員是因為這段時間看見有關AZ疫苗包括血栓、其他後遺症等報導，所以有這方面的疑慮。另一個原因是政府對於打了疫苗後，居家檢疫、居家隔離及自主健康管理規定的配套還不明確，所以也是想說等政策更明確後，再做施打決定。

被問到打完疫苗讓機組員檢疫時間縮短，是否會提高施打意願？徐瑋煌不假思索回應「那是一定的」，並說每個人都期待這一天的來臨，提及這一年多以來，飛行組員在這種不是飛行就是隔離的情況之下，身心真的受創很嚴重，也對飛行安全造成非常大的損害。

對此莊人祥於疫情記者會上表示，合乎施打AZ疫苗的機組人員約有1萬1000人左右，目前居家檢疫的人數大概800人左右，可能因為短程或輪班的關係，大多數的人都沒有居家檢疫，可以來依照自己的班別來安排疫苗的施打。

此外莊人祥表示，目前指揮中心也在同步研議，在落實外站管理及機上全程防護的措施之下，會調整機組人員入境的檢疫規定。

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責任編輯：朱家儀

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