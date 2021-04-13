「老病台流」成人球，被中國遣送回台人數創高峰

文：郭瓊俐

兩岸關係嚴峻，國防部統計去年中國軍機騷擾我國西南空域超過380架次。事實上，兩岸不僅存在軍事衝突問題，高齡貧病、滯留中國的「台流」，這幾年被遣送回台的人數也創新高；家屬和台流斷絕往來多年後不願照顧，最後由各縣市社會局安置在安養機構，形成台灣社會另一個負擔。

根據海基會統計，2010年至2015年期間，每年台流回台人數約20件，之後開始大幅增加，2018至2019年攀升到每年50件左右；去年雖有疫情封境，台流回台人數卻創下高峰，總數約80件，今年也持續增加中。

台流漸老邁，台辦燙手山芋

「台流」是指帶著資金到中國做生意或設廠的台商，以及隨台廠赴中國工作的台籍幹部，經商失利或失去工作後沒有返回台灣，在中國各地流浪的人。台商聚集的珠三角、長三角等地台流最多，廣東東莞的厚街鎮一度被稱為「台流村」。

「台流」說法因為有負面意涵，他們不願意被這樣稱呼，海基會的官式用法是「滯陸國人」。不管名稱為何，這幾年因積欠房租、重病住院、證件失效遭逮捕等原因，被遣送回國的台流急速增加，繁複的手續與安置工作都落在海基會頭上。

台流回台在2016年之後快速增加，有兩大原因。一是台商西進30年，經商或工作失敗者，現在已經高齡，加上過去風光時在中國過著燈紅酒綠的生活，身體多已搞壞，生病沒錢就醫才會想回台灣，或是積欠大筆醫療費被遣送回國。

此外，中國各地台辦過去資源多，很多台辦每個月會給當地台流1000元人民幣的基本生活費，但2016年民進黨政府上台後，中國對台政策大轉彎，台辦地位被邊緣化，已沒有資源養這些台流，加上台流老邁之後開始生病，已被視為燙手山芋，各地台辦想盡辦法要讓他們回台灣，不想讓他們病死在中國。

Photo Credit: 財訊 以上海為中心的長三角經濟繁榮，卻有很多台流隱藏其中

當地台商表示，各地台辦揣摩高層政策，「寧左勿右」，怕被扣上「常和台灣當局往來」的帽子，已不願主動和海基會聯絡，想要遣送台流，多透過各地的台商協會跟海基會聯絡。

海基會接到訊息後必須進行繁複手續，首先向台流原戶籍地的戶政機關調戶籍謄本，確定有此人後，再和其家人聯絡。但這些台流很多是當年在中國包二奶、三奶後拋妻棄子，幾十年沒和家人聯絡，有的家人甚至已向法院聲請死亡宣告，突然冒出一個生病的丈夫或父親，「99%的家人不願接納，」海基會官員說。這時只得由海基會出面向移民署申請入境證件，當地台商協會則配合協助辦理中國出境文件，幫忙買機票送他回台。

人生兩度來台，老奶奶悲歌

海基會表示，每個台流回來的情況都不同，有的人重病躺在擔架上，必須去協調華航和長榮兩家國籍航空，拆掉三張坐椅放置擔架，「中國的航空公司絕不會幫這個忙，甚至會加價收費。」台流回來前，海基會必須和他原來戶籍地的社會局辦妥手續，由社會局安排好安置機構，「這是增加社會局人力負擔及占用社福資源的事，而且文件證明常常缺這個、缺那個，有的社會局承辦人沒耐心，就會凶海基會工作人員。」官員說，只能安慰同仁，這是在做功德。

海基會處理台流回台業務只有兩位承辦人，去年疫情期間，被送回來的台流人數又創新高，承辦人都要穿戴全套防護設備去機場接人。有一次，一位被遣送者搭輪椅回台，海基會加派人力去機場推送輪椅，不料那人下飛機後一路狂咳，三位承辦人帶著極大壓力辦完手續、將人送到集中檢疫所。事後海基會讓三人全部暫時居家隔離，還好該台流三天後武肺採檢結果陰性，才讓海基會鬆了一口氣。

還有一位高齡生病的台流，本來已送到安養機構，核銷經費時才發現他和台灣的妻子尚有婚姻關係。基於配偶有扶養義務，海基會去找這位妻子，但妻子不願意照顧他，才去法院訴請離婚，等法院判准離婚，社會局才能依法安置，中間這筆安養經費，只好由相關急難救助經費支出。

部分台流的成年子女不願意見到父親也不想照顧他，但願意付安養費，這些都須海基會去協調。

最悲情的例子是一位老奶奶，1949年跟著國民黨逃難來台，在台灣結婚生子，丈夫過世後，唯一的兒子在中國經商，便把母親接過去照顧；不料兒子後來生意失敗跑路，行蹤不明，老奶奶獨自一人在中國，但當地並不把她當中國人，最後還是強制遣送她回台。這位老奶奶，人生第2度從中國遷到台灣，此時只能入住安養機構，由全民納稅錢照顧她。

Photo Credit: 中央社

有一位張姓前台商，在家人接納下，60歲身體尚可時回台灣，親弟弟還幫他安排在自家工廠工作；但他已習慣過去風光時在中國的生活方式，回台灣也不適應，改名又改電話，最後再度和家人失聯，至今家人不知他在台灣或是又回到中國。

家人棄養，納稅錢埋單安置

中國一直趕老病台流回台，卻不願意碰觸這個議題，因為中國在2018年、2019年還分別公布《惠台31項》、《惠台26項》措施，繼續吸引台灣人才到中國，不想讓台流問題公諸於世。根據台商觀察，目前中國的台流年齡有下降趨勢，因為很多人被高薪挖角到中國，幾年後技術被學走就被辭退了。

目前在中國的台流人數總共有多少，無人得知；有人估計至少15000人，有人認為高達10萬人。台流只要生病送醫，醫藥費往往要數十萬元人民幣，過去多由台商之間募款支付。但這幾年台商大量遷離中國，台流最多的東莞一帶，台商廠數已不到過去的一半，而且企業經營成本比過去高，更少的台商要分攤更多的台流醫療費，「留在中國的台商已經唉唉叫，有心無力了，」台商表示。

這些現實問題，導致被送回來的台流，預期會愈來愈多。當年帶著台灣的資金到對岸淘金的人，如今貧病回台，由全民納稅錢照顧，似乎不公平；但台灣政府基於人道，不能棄國民於不顧。台流問題，已經成了台商西進30年後的另類奇觀，也在兩岸互動中形成一股新的壓力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航