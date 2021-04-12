「工地主任兼職」10年只開罰4件，內政部承諾1個月內建置示警系統

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，除了工程車和工地現場管理等疑點待檢調釐清外，肇事嫌疑人義祥工業社負責人李義祥違法兼任工地主任也遭到各界關注；立法院內政委員會今（12）日對此邀請相關但為進行專題報告並備詢，立委管碧玲提出，10年來只有4件「違規兼任」被開罰根本不可思議，日前也有工地主任公會的理事長揭露兼任狀況「是常態」。

內政部長徐國勇表示，現在可以手動查詢工地主任的資料，他承諾資料勾稽、示警系統將在1個月內進行建置。時代力量立委則感嘆，這早就是監察院、公會都提出過的「老問題」，要49條人命才換得到內政部營建署「動起來」。

邱顯智指出，營造業的負責人和工地主任負責的事情不同，所以規定不得兼任，前者負責整個企業的經營管理，而工地主任負責的事情包括以下幾項：

依施工計畫書執行按圖施工。

按日填報施工日誌。

工地之人員、機具及材料等管理。

工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。

工地遇緊急異常狀況之通報。

其他依法令規定應辦理之事項。

立委酸：10年來罰4件，原來大家都是模範企業

根據《營造業法》第28條規定，營造業負責人不得為其他營造業負責人、專任工程人員或工地主任，違者可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任；工地主任予以3個月以上、1年以下停止執行業務處分，以及處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證；但管碧玲今天在質詢時指出，10年來，遭到開罰的僅有4件，歷年來更沒有任何1張工地主任的執照被廢止。

而《營造業法》第29條規定，技術士應於工地現場依其專長技能及作業規範進行施工操作或品質控管。但10年沒有任何1件違規被開罰。管碧玲痛批，這是營造業「鬆散放縱的文化」。

像這次李義祥以營造業者身份兼任工地主任，然而監造單位聯合大地工程顧問、專案管理單位中棪工程顧問，以及台鐵花蓮工務段等單位都說不知道，管碧玲質問在場官員「他們都說不知道你相不相信？這是包庇還是不知道，怎麼可能不知道？」

國民黨立委魯明哲也指出，這次太魯閣事件的的地點，邊坡防護工程由東新營造得標，卻是李義祥的義程營造、義祥工業社施作，可能有違法轉包問題。魯明哲表示，很多時候是業者因為違規遭停權，或是投標資格不符不能投標所以乾脆借牌來投，雖然有違規借牌的罰則，這些長期以來的陋習，是政府長年來疏於管理造成。

事實上，根據《營造業法》第54條規定，如果違法借牌承攬工程或經營事業，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，10年來開罰次數也屈指可數，大約20件，其中還有1件僅開罰75萬元，低於最低罰鍰，或是3件共罰293萬，只有2020年一件罰100萬。管碧玲批評，地方政府是不是都在為廠商找理由，以情節輕微「開罰還打折？」

徐國勇答詢時則表示，會立即盤點施行細則。徐國勇也坦言，立法從嚴、執行從寬是最大問題，會檢討，畢竟徒法不足以自行，法令不足會修改。

1個月內建立資料勾稽，立委嘆：講這麼多年用49條人命才換來

政府該如何掌握工地主任兼職狀況？徐國勇今天口頭報告時表示，營建署已建置營造業管理資訊系統，供地方營造業主管機關、工程主辦機關及相關單位查詢營造業及專業從業人員，包含負責人、專任工程人、工地主任等基本資料。

目前工程主辦單位可自行在營建署「營造業專區」網站查詢其主辦工地登載的工地主任是否兼具營造業負責人身分。另外為掌握工地主任的執業情形，營建署請工程會也在公共工程標案系統及內政部營建署的建築管理資訊系統中，增設「工地主任」欄位，並在營造業管理資訊系統中整合，供地方營造業主管機關及相關機關查詢工地主任執業狀況。

徐國勇受訪時表示，內政部有建立一個系統，工程會也有一個系統，可以上內政部的系統就可以查出來，只要手動，從內政部的系統都查得到；現在外界在說是否可以橫向聯繫，讓它可以自動勾稽？內政部現在已著手開發營造業資訊系統與建築工程工地主任資料勾稽功能，由系統主動就負責人兼任工地主任或專任工程人員的情形提出示警，預計1個月內完成。

邱顯智今天也感嘆，其實早在2012年工地主任公會多次要求營建署建立勾稽系統，杜絕工地主任兼任、借牌亂象；2019年監察院調查報告也指出，「工地主任管理電腦系統建置不全，未能切實有效控管租借牌問題，仍待改進」。然而多年過去營建署各種理由推託不做，非得要等到事故發生，49條無辜生命逝去，才說「1個月內完成」。

不過目前工地主任系統查不到李義祥相關資訊。徐國勇說，李義祥是違法兼任其他工地主任，是確定的，業主、工程單位可以予以處罰。

《聯合報》報導，建築師公會劉國隆理事長7日時曾公開揭露，他估計全國工地，約8成都沒有專任工地主任在現場管理，以致施工現場管理鬆散，工安堪慮。他呼籲政府正視營造業法對工地管理過於寬鬆的問題，立即修法。

不過對此，中華民國全國營造業工地主任公會發出聲明否認，認為劉理事長沒有提出相關的具體依據佐證其推測。

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核稿編輯：翁世航