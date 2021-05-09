我的刑警生涯第一件重大刑案，遇到一個不是壞人的持槍強盜犯罪者

文：律羲和

（本文所提到的人名均為化名，同時也為了讓讀者更有真實感，而不用某甲某乙，或小明小王之類的稱呼。情節部分，近乎95%的真實，餘下的0.5是為了寫作順暢而做的小幅改動）

在我刑警生涯裡，第一件碰上的重大刑案是一件連續強盜案件，破案的經過並沒有任何驚心動魄的攻堅或神秘黑科技的協助，嫌犯在案發後的第四天就在律師的陪同下投案了。

在很多老前輩的眼裡，這只是眾多刑事案件的其中之一而已，偵破的過程也很平凡無奇，似乎不足為外人道。但是此案的後續發展，在我這個刑事菜鳥的心中，留下了難以抹滅的記憶。

調監視器永遠是第一時間要做的事

2018年夏天某日，我一上班就和泉小（體系中慣於稱呼刑事小隊長為某「小」，通常冠以姓氏，而我的小隊長名字中有個泉字，大家都叫他「泉小」，以下就這樣稱呼）被隊長叫進辦公室。説凌晨時有一個犯嫌，持手槍在本轄的數間超商強盜金錢，得手後騎機車逃逸。

在刑事體系裡，重大刑案是由刑責區負責偵辦的，而這一件的「爐主」就是我。我雖然暗暗叫苦，還是必須硬著頭皮，一步一步來。

其實偵辦所有案件的脈絡都差不多，首要就是附近監視器的調閱。畢竟監視器重時效，尤其是一般私人的監視器，常常保存不到一個禮拜，只保存兩三天的亦所在多有，所以調監視器永遠是第一時間要做的事。

彙整幾間被搶的超商監視器分析，嫌疑人強盜時都帶著全罩式安全帽，著黑色上衣和長褲，中等身材。我們透過周邊的監視器找到犯案車輛，是一部失竊機車，再繼續往前追溯，很快就鎖定了嫌疑人真正的交通工具：一部機車，登記的車主叫江圭樑，曾經有強盜的紀錄，他無疑就是我們要找的人。

我們很振奮，短時間內就鎖定了可疑的對象。我的心裡暫時放下了一塊大石，接下來只要想辦法抓到人，就能宣告偵破了。於是我打起極高的精神，整理好相關的卷證資料後，急忙地趕到地檢署報檢察官指揮，並請他核發江圭樑的拘票。當時已經下午5點多了，我們全隊出動了一堆人，荷槍實彈到他家附近埋伏抓人，畢竟對待一個可能持有槍械的人，總馬虎不得。

乘興而至，敗興而返

等不到多久，他的家門一開，發現走出來的人正是江圭樑，我們沒敢大意，一群人見機就衝上前去。但那江圭樑竟然是一臉茫然，絲毫不曉得我們為何而來。

當下泉小就發覺不太對勁，江圭樑本人雖然也是中等身材，但明顯比監視器畫面中的嫌疑人較為瘦削。然而無論如何，嫌疑人最初是騎乘他名下的機車沒錯，再怎麼都跟他有點關係，於是我們索性拿出照片讓他指認，他一眼就認出了在監視器畫面裡，持槍強盜超商的人就是他的親哥哥江秦禹。

我們一群人乘興而至，敗興而返，請江圭樑到分局裡製作一份指認筆錄後，旋即召開了一次專案會議，分配專案小組每個人負責的工作，便各自忙活去了。

值得一提的是，江秦禹是個清清白白、毫無刑案紀錄（俗稱前科）的人，為何初次犯案就會犯下持槍強盜的重罪？這個困惑一直在我當時的心頭上縈繞。直到後來抓到了他，才知道他這個選擇，無疑是對自己整個人生的抗議與絕望。

有如人間蒸發的嫌疑人

接下來的兩天，我們的士氣跌地很深，雖不至於到谷底，但也近在眼前了。

即使我們已經知道了嫌疑人的身分，也就是江秦禹，但重點是，人呢？整個專案小組耗費了大量的偵查資源，他卻像從這個世界上消失了一樣，失去蹤跡。根據江圭樑的說法，江秦禹是個在外幾乎沒朋友的人，但和家人關係都不錯。然而案發之後，江秦禹就沒再回過家，也沒有和家人通信的紀錄。這兩天我們花了極大的心力，卻毫無斬獲。

案發後的第四天，一通電話劃開了低迷的氣氛。南部某縣市分局偵查隊告訴我們：江秦禹在律師的陪同下，到他們分局投案了，於是隊長馬上派人到該分局把人接回來。

我第一眼看到江秦禹，臉部毫無表情，面容有些憔悴，似乎這幾天並沒有很好地休息。雖然外表長相和犯案並沒有直接關聯，但江秦禹的外貌，著實讓人想不到他就是這樁案子的涉嫌人。

總之，江秦禹就在律師的協助下，完成我們警方的調查程序，案子便告偵破了。特別的是，他持槍強盜所得的金錢分毫未動，完整地交給我們。

希望她會擔心我，會繼續留在我身邊

一般而言，此類的重大刑案偵破並移送到地檢署之後，我們都會關注後續的起訴狀況，但因為地檢署的案件量相當大，因此每個案件起訴與否，常常都要幾個月的時間。時間一久，而我們也不斷有新的案件要辦，也就逐漸不再去注意以前的案子。

後來有一天，泉小突然告訴我：「江秦禹死了。」簡潔的一句話，令我備感驚訝，於是追問了詳細情形，泉小說：「案件發生後，他還是想不開，從某大橋上跳河了。」2020年2月時，我有幸被舉薦到警廣錄製節目，節目當中就談到了這個案子，便可知這個案子對我心裡的震憾有多大。

時間拉回到江秦禹投案的那一天，除了犯案的內容之外，我和泉小也和江秦禹聊了些別的事，試圖了解他為什麼初次犯案，就會犯下重罪。江秦禹起先不願意多談，但我和泉小確實像普通朋友那樣與他對話，或許他感受到了我們釋出的善意，於是他娓娓道來：

「我沉迷賭博欠了幾百萬的債，原本生活就過不太下去了，後來好不容易遇到了願意陪伴我的人，她叫筱培，是我的初戀。像我這樣失敗的人，除了她，大概不會再有第二個人像她一樣對我好。 可是前幾天我們吵架了，筱培提出分手，我控制不了情緒，也不懂得表達，我跟她說：『我要去做一件大的事情！』希望她會擔心我，會繼續留在我身邊。所以，我就拿假槍去搶劫。」

我想，泉小的內心大概跟我有同樣的感嘆吧，一個經濟生活、人際感情都出了重大挫折的人，一時走投無路，用不正確的方式試圖去挽回所愛，釀成更大的錯誤。

也許你會問：那他的家人都沒有幫忙他嗎？其實他的原生家庭經濟狀況本來就很差，最多勉力維持生計而已，還賭債什麼的就更不可能了。再說了，江秦禹從來沒有把積欠賭債的事告訴家人，因為他不希望把他們牽扯進去。因此，江秦禹可以說是孤立無援，一錯再錯。

江秦禹是壞人嗎？

我認為在江秦禹的心裡，高額賭債和逝去的愛情，都是壓垮他的稻草，對人生產生無助與絕望感。他從不對任何人多提自己的事。身旁的人想要幫助他，也難以打入江秦禹多年以來築起的內心高牆。或許正是因為這樣，他才選擇用結束生命的方式，讓自己不再痛苦，也不再對身邊的人造成困擾和傷害。

我自己也想不到，一個犯罪者的死亡，會讓我多年耿耿於懷。江秦禹做的事情固然是不對的，但他是壞人嗎？比起真正的奸惡，我覺得他善良多了。

犯案的人都有自己的動機與目的，金錢、慾望、仇恨都常常是犯罪的起源，但江秦禹犯案的根苗，來自於對殘酷人生的絕望，是一種無聲的吶喊，而結束生命或許就是他最後的抗議了。

本文經方格子 vocus授權刊登，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航