促轉會申請再延任1年，民團：長期在「脫法狀態」將讓社會難以信服

促進轉型正義委員會任務將在5月到期，主委楊翠表示，為了完成後續修法、究責、移轉業務等工作，決定向行政院報請延任1年。

這已是促轉會第2次申請延任。雖然楊翠強調不會變成「萬年促轉會」，不過長期關注轉型正義的台灣民間真相與和解促進會對此表達不滿，認為促轉會作為轉型正義機關，不可長期處於脫法狀態，成為政黨的提款機。否則得來的「真相」也不會被台灣社會所接受。

促轉會要求再延1年：我們不會變萬年

（中央社）促進轉型正義委員會任務將在5月到期，促轉會主委楊翠今天說，轉型正義工作不能中斷，委員會討論後，決定向行政院報請延任1年，未來工作包括貫徹究責、協力共進及深化法制；她說：「我們不會變成萬年促轉會」。

促轉會今天舉行記者會宣布，委員會4月7日討論後通過，將依據《促轉條例》第11條第1項規定向行政院報請延任一年。

楊翠表示，促轉會成立近3年，全體人員兢兢業業依促轉條例執行各項工作，卻也發現，條例的立法有其時空背景，後續要持續落實推動轉型正義，有修正必要，必須全面盤點、檢討與修正。所以促轉會接下來的工作是「貫徹究責」、「協力共進」、「深化法制」。

楊翠說，促轉會將釐清壓迫體制與個案調查，包含提出加害者處置法案（含人事清查規劃）；推動「促進轉型正義條例部分條文修正草案」，增訂平復「行政不法」要件與事宜，並持續進行國家不法行為調查及平復；處置威權象徵，推動法制化，並與文化部共同研議中正紀念堂處置方案。

她說，「協力共進」是指規劃告一段落，且可由其他部會執行業務，進行移轉協調，以利這些任務後續的長久運作，業務移交銜接過程中，仍需要有機關主責完備相關法制協調各部會辦理。

不過，楊翠說，無論是哪一種類型的業務，都不會讓促轉會無限期延任下去，這些工作包括，受難者及家屬的照顧與賠償，推動「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復草案」與政治受難家庭照顧與療癒服務；不義遺址的保存，與文化部合作推動法制化。

楊翠指出，台灣需要1個有時限的專責機關，以執行釐清壓迫體制與追究加害者責任等任務，同時也要落實將性質適合者，移至其他機關銜接。

因此，楊翠說，促轉會在延任這1年，將致力於修法工作，對促轉條例進行全面盤點、檢討及修正，包含因應促轉會轉型後功能、明確任期及組織檢討形式、可移轉業務的協調銜接機制。

她說，在任務部分，建立個別任務所對應法律制度，包括完備平復國家不法條文，擬訂加害者處置法案（含人事清查規劃）、清除威權象徵法案、被害者權利回復法案、不義遺址保存法案，及政治受難家庭照顧與療癒服務法規等。

對於民團批評促轉會一延再延，楊翠強調，「我們不會變成萬年促轉會」，延任這1年，促轉會將「搭橋」，讓轉型正義工作嫁接至政府各部會。

促轉會委員徐偉群補充指出，就國家的角度，轉型工作沒有期限，大家的理想是把轉型正義工作，滲透到政府每個機關，但這個過程並非一下就能完成；在過渡階段，促轉會將歸納專責機關工作內容，以及如何移轉至其他部會。

行政院：原則上會支持

行政院發言人羅秉成今天受訪指出，促轉會的公文還沒有到行政院，促轉會已有決定並對外說明，行政院予以尊重，感謝促轉會過去的努力，以及願意承擔相關的促轉工作。

羅秉成表示，立委先前質詢促轉會延任議題，蘇貞昌已有所表示；促進轉型很多工作，還是需要1個二級的獨立機關去執行，促轉會今天已對未來相關面向、法制化作為，向外界說明，「行政院原則上會支持」，相關作業會依程序辦理。

促轉會於2018年5月31日依《促進轉型正義條例》授權成立。依據《促進轉型正義條例》屬任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限。

促轉會去年已延任1次，今年是否再延任近日引發討論。蘇貞昌日前表態，應該要多支持促轉會、延續其任期，且任務要更充實，包含執行與規劃。

民間團體：十分遺憾

台灣民間真相與和解促進會則透過聲明指出，十分遺憾。促轉會運作3年以來，僅不斷舉行所謂專家會議、收集意見，未曾真正邀請政府機關各部會，著手銜接方案；反對促轉會以脫法方式，將階段性機關變相一延再延。

聲明表示，2019年10月促轉會代理主委楊翠在立法院司法法制委員會表示，促轉會正積極撰寫總結報告，因為總結報告需要嚴格的時程規劃，所以沒有延任的打算；民進黨總統大選勝選後，2020年3月促轉會卻突然改口，要求延任1年。

同年5月，同樣在立法院司法法制委員會，楊翠說，這一年要努力的主要有兩大方向，一是法制工具的研擬，二是透過跨機關的協商，把未來國家轉型正義近、中、遠程工作都規劃好，並承諾「會盡力而為」。

聲明表示，1年過後，促轉會再度提出延任要求，主要理由竟還是法制工具研擬和跨機關協商。

聲明指出，促轉會透過今天的記者會表示，後續核心業務將放在「壓迫體制清理與究責」。但，這是促轉會核心業務，「何以在第2次報請行政院延長時，才列為後續工作？過去3年是否延宕工作？」

聲明也質疑，促轉會針對「壓迫體制清理與究責」所列舉的工作項目是：「推動處置方案，持續發布調查成果，帶動社會討論，制定草案明定權責機關識別加害者」，是否能在未來1年內完成？促轉會延長時間愈久，才發現未完成的工作愈來愈多，究竟促轉會要延任多久才能把「促進」轉型正義的工作完成？

真促會表示，希望行政院院長可以清楚說明他判斷促轉會應予延任的理由為何；行政院院長若一而再、再而三讓促轉會予取予求，美其名是尊重獨立機關，實際上是行政院院長濫權，創造出一個破壞體制的「追求正義」的機關。要求蘇貞昌明確說明是否同意延任的理由，負起政治責任，並在期限內督促促轉會完成工作。

真促會強調，追求轉型正義是台灣社會的共識，但追求轉型正義的手段本身必須正當，不可長期處於脫法狀態，成為政黨的提款機。否則，這樣得來的「真相」也不會被台灣社會所接受。促轉會應致力於規劃未來政府機關的銜接方案，而非一再強調自己的重要性，違背原本階段性機關的法制規範。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航