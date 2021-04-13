《日蘇中立條約》80周年：讓蘇聯在二戰中確保東部安全，得以集中火力席捲東歐

今年4月13日，為《日蘇中立條約》簽署80周年紀念日。這個日子長期為國人所遺忘，卻是第二次世界大戰的一個重要轉折點，日本確立了以英美為主要敵人的南進路線，蘇聯則徹底解除了東面的後顧之憂，全面集中精力應付西邊的希特勒。甚至沒有什麼人知道，史達林要等到日本即將投降的1945年8月9日才派遣蘇聯紅軍加入太平洋戰爭。

《日蘇中立條約》簽署的1941年，同時還發生了兩件影響世局的大事，一是希特勒於6月22日撕毀《德蘇互不侵犯條約》，向蘇聯發起進攻。此舉確立了蘇聯成為英美在歐洲戰場上對付納粹的主要盟友，免除了史達林遭到法西斯國家與民主國家夾擊的憂慮。緊接著珍珠港事變又在12月7日爆發，導致美英兩國對日本宣戰。

隨即德國跟著日本一起對美國宣戰，使歐亞兩大戰場連成一線，變成了真正的第二次世界大戰。不過蘇聯沒有如德國一般，跟在美英中三國之後對日本宣戰。與此相反的是，蘇聯在與納粹激戰的同時，仍和日本緊密合作維持《日蘇中立條約》。因為無論是蘇聯還是日本，都沒有辦法經得起兩面作戰帶來的代價。更何況蘇聯與日本、德國一樣，都希望利用二戰打破過去由英美壟斷的國際秩序。

在第二次世界大戰爆發以前，蘇聯是歐洲甚至於全世界唯一的共產主義國家。牽制80%德軍主力的功業，讓蘇聯有了出兵佔據歐洲，建立衛星國的正當性，從而能在戰後成為與美國分庭抗禮的世界強權。歐洲有足以與北大西洋公約組織相抗衡的華沙公約組織，亞洲則先後扶持了蒙古、中國、朝鮮以及越南的共產黨人上台執政。

那麼《日蘇中立條約》，又是如何幫助蘇聯壯大，尤其是擴張蘇聯在亞洲的影響力？對於今天生活在中共文攻武嚇下的我們而言，《日蘇中立條約》又是如何幫助中國共產黨上台執政？相信對於這個問題，讀者們會更迫切希望得到答案。《日蘇中立條約》之所以比《德蘇互不侵犯條約》更有歷史意義，在於亞洲還有4個共產主義國家存在，冷戰對我們而言還遠遠談不上結束。

妄圖改變現狀的蘇聯

自1917年「十月革命」以來，蘇聯這個脫胎換骨自蘇俄的全球第一個共產主義國家就以打倒資本主義與帝國主義，將全世界打造為共產主義烏托邦為終極目標。所以列寧與托洛斯基在組織紅軍打擊白軍的同時，還試圖赤化芬蘭、波蘭以及德國等周邊國家。只是在芬蘭的曼娜海姆、波蘭的畢蘇斯基還有德國右翼民兵武裝自由軍團的英勇反抗下，列寧的野心踢到了鐵板。

致力於維護歐羅巴傳統文化的民族主義信仰，成為了遏阻蘇聯在歐洲擴張的最頑強力量。這股頑強的力量，伴隨著第一次世界大戰結束後不斷擴張，於是又有了義大利的墨索里尼以及德國的希特勒上台執政，形成有別於英美資本主義的法西斯主義集團。以德義為首的法西斯集團，同樣試圖打倒英美，也同樣試圖向周邊國家輸出意識形態，但同時又將共產主義集團視為自己最大的競爭者。

對共產主義的恐懼，讓捷克斯洛伐克、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、保加利亞還有南斯拉夫等蘇聯周邊的國家，在30年代紛紛走上民族主義或者王權主義的道路。在1936年到1939年的西班牙內戰中，長槍黨領袖佛朗哥因為得到了希特勒和墨索里尼的鼎力支持，成功挫敗了背後有蘇聯援助的共和國政府，使共產主義陣營更顯孤立。

此刻史達林所最害怕的，就是英美自由主義國家和德義法西斯主義國家會聯手起來消滅自己。事實上無論是中華民國的蔣中正還是英國的張伯倫，也都有「禍水北引」或者「禍水東引」的期盼，希望能讓日本與納粹德國先進攻蘇聯，為資本主義陣營爭取喘息的空間。如何挑起法西斯主義與資本主義陣營的戰爭，就成為了史達林爭取蘇聯生存的最優先考量。

許劍虹提供 蘇聯與日本、德國一樣致力於改變西方主導的國際秩序

失敗的「反法西斯統一戰線」

包括德國、義大利與日本在內的法西斯軸心國，雖然高舉反共旗號，可是他們率先發起侵略的國家，卻幾乎沒有一個是共產主義國家。日本在1931年對中華民國發起侵略戰爭，國民政府不只不採取共產主義，而且還正對中國共產黨展開軍事圍剿。納粹德國率先進攻的捷克斯洛伐克與波蘭，在30年代都還是由右翼民族主義者執政，更與左翼思想沾不上邊。

納粹主義的壯大，再加上日本提倡的大東亞共榮圈，都對英美建立的國際秩序帶來挑戰。此一威脅，讓蔣中正與張伯倫對「禍水北引」或者「禍水東引」的期盼雙雙泡湯。倒是蘇聯逮到了機會，從1935年開始向西方國家還有中華民國遞上橄欖枝，希望能聯合資本主義國家共同抵抗法西斯的侵略。然而無論是中華民國還是英法，起初對蘇聯的橄欖枝都採取不信任態度。

然而日本沒有給國民政府太多深思熟慮的時間，不斷擴大對中華民國的武裝侵略，迫使蔣中正接受了蘇聯的建議，加入中國共產黨依照蘇聯指示所提倡的「抗日民族統一戰線」。直到《日蘇中立條約》簽署前，蘇聯也確實是中華民國，尤其中華民國空軍最主要的武器供應者。所謂的「第二次國共合作」，更直接來講其實就是中蘇結盟共同抵禦日本法西斯。

而在歐洲，英法兩國對於希特勒的侵略根本就是採取綏靖政策，反正出賣的也不過是捷克斯洛伐克還有波蘭的國土與人民。眼見英法兩國不顧捷克斯洛伐克的死活，對希特勒的擴張一聲不吭，仿佛要讓德國與蘇聯打得你死我活，史達林決定先下手為強，於1939年8月23日與希特勒簽署《德蘇互不侵犯條約》，確立德國與蘇聯在歐洲大陸的勢力範圍。

於是德國與蘇聯一起出兵瓜分波蘭，希特勒也同意將波羅的海三小國和芬蘭割讓給蘇聯。蘇聯就此成為準軸心國，法西斯侵略者在歐洲的幫兇，「反法西斯統一戰線」的提倡自然也淪為笑柄。此刻蘇聯與德國若能精誠合作，尚有一舉征服英國，將資本主義力量徹底趕出歐洲的可能性。不過現實上存在的諸多政治障礙，讓這樣的合作遲遲無法成形。

許劍虹提供 希特勒敗在沉不住氣，在《日蘇中立條約》後進攻蘇聯，讓西方成功爭取到史達林支持

晚一步與蘇聯和解的日本

其實日本犯的最大錯誤，是太早把中國逼向蘇聯，然後自己又太晚與蘇聯和解。主要原因，還是以關東軍為代表的日本陸軍少壯派軍人太恐懼蘇聯，期望維持滿洲國的安定，所以一直主張進軍西伯利亞的「北進」戰略路線。帝國海軍雖然把英美視為主要敵人，卻又不認為日本已經做好與美國開戰的準備，「南進」和「北進」的路線之爭異常激烈。

要等到張鼓峰與諾蒙罕的兩場邊界衝突失敗後，日軍才終於認知到蘇聯不是一個好對付的對手，決定先推動東京與莫斯科的和解。於是就有了後來的日軍進軍法屬中南半島，乃至於偷襲珍珠港的事件爆發，太平洋戰爭才變成了我們所知道的太平洋戰爭，即美日之間而非美蘇之間的太平洋戰爭。站在日本的角度，與蘇聯結盟本身並非錯誤，錯在他們做出這個選擇的時機太晚了。

法西斯集團與共產集團有一個共同目標，就是摧毀19世紀以來由英國先靠海權建立，然後再由美國接棒的國際資本主義秩序。如果日本能夠在1939年8月到9月間，就確認走「南進」而非「北進」路線，加入蘇聯與德國《德蘇互不侵犯條約》，就能夠將極右與極左兩股力量統合到一起，衝垮英美建立的國際資本主義體系。

固然納粹主義與共產主義都是惡貫滿盈的思想，可是回顧30年代的國際情勢，其實受夠英國殖民主義和美國資本主義的人大有人在。日本與德國的失敗在於他們征服中國和英國的過程中遭遇挫敗，就急著將矛頭對準美國和蘇聯。沒有避免美國參戰已經是錯誤了，還沒有辦法統合蘇聯的力量來共同對抗英美，最後的結果就是讓資本主義陣營捷足先登，拉攏蘇聯對付軸心國。

事實上史達林到了1941年，對蔣中正表面親蘇，私底下仍盼望英美援助自己的態度已經難以容忍，這是導致他在與希特勒和解之後，決定再與日本合作的一個關鍵原因。如果日本與蘇聯的和解能提早兩年半完成，柏林－莫斯科－東京三國軸心就能成形，並得到廣大遭受歐美殖民統治的第三世界國家心神嚮往，如60年代的中華人民共和國一樣給資本主義世界製造巨大麻煩。

許劍虹提供 日本要等到兩場與蘇聯的邊境衝突失敗後，才決定與蘇聯結盟，但為時已晚（Artist Hix John）

蘇聯得到了什麼？

日本靠著《日蘇中立條約》，爭取到了近4年的時間不必面對來自蘇聯的壓力。不過最終日本還是因為工業能力不如美國，又無法爭取蔣中正領導的國民政府放棄抵抗，沒有辦法利用蘇聯保持中立的時間佔據上風，不可避免走上了戰敗之路。於是身為歷史精算師的史達林，在雅爾達會議上允諾羅斯福與邱吉爾蘇聯將對日作戰，成為壓垮日本的最後一根稻草。

相比起日本，蘇聯從《日蘇中立條約》得到巨大好處。首先史達林可以從遠東抽出兵力，全力抵禦來自德國的進攻。也因為日本的威脅被解除，擊退德軍的蘇聯又可以繼續向德國進軍，並一路席捲了整個東歐。蘇聯從一個在戰前被幾乎全世界孤立的國家，搖身一變成為與美國分庭抗禮的一方之霸，都要感謝日本方面的配合。

另外蘇聯與日本還慷中國之慨，相互承認了他們在中華民國領土上成立的兩個傀儡政權，即蒙古人民共和國與滿洲國。在此之前，幾乎沒有任何國家承認外蒙古與東北的獨立，都認為蒙古人民共和國和滿洲國不過是蘇聯和日本成立的魁儡政權，延續過往沙俄與明治時期的帝國主義作風罷了。結果日本公開承認外蒙古獨立，賦予了這個蘇聯傀儡國家外交承認。

外蒙古與東北的最大差別，只是在於蘇聯贏了，日本敗了，否則的話滿洲國的正當性絲毫不會輸給今天的蒙古國。而且史達林還極度投機，直到確定日本戰敗以前都不輕言做出對不起日本的事情。就連1943年11月舉行的開羅會議，他表面上是不承認蔣中正具有四強領袖地位而拒絕出席，實際上還是擔心惹日本不開心。

等到德軍被擊退後，史達林開始把視線放回到亞洲，可是他的第一個目標仍然不是日本，而是正在遭遇日軍「一號作戰」全力進攻的中華民國。蘇聯運用流亡新疆的白俄人士煽動新疆少數民族起身反抗國民政府，建立東土耳其伊坦共和國，給正在抵禦日本侵略的中華民國製造動亂，目的還是只有一個，就是確保蘇維埃戰後在遠東的話語權。

Photo Credit: 國史館 國民政府1942年對《日蘇中立條約》的利害分析，認定中共將在日本與蘇聯共同幫助下一起打擊分化「我抗戰革命政權」

中共從中佔了什麼好處？

整體而言，史達林去世以前的中國共產黨就是蘇聯共產黨的中國分部，地位沒有比日本扶持的滿洲國還有汪精衛政權高到哪裡去。所以對於《日蘇中立條約》大體上持正面肯定的立場，即便這個條約本質上出賣了中國的主權。毛澤東就是站在確保共產主義集團生存，而不是中華民國生存的角度去解讀《日蘇中立條約》的。

毛澤東認為，蘇聯與日本的和解打破了資本主義集團「禍水北引」的「陰謀」。他強調：

這個協定打破了張伯倫、達拉第等國際反動資產階級挑動德蘇戰爭的陰謀，打破了德意日反共集團對於蘇聯的包圍。如果蘇德條約有利於蘇聯的西部安全，那麼日蘇條約則有利於蘇聯的東部安全，就蘇聯而論，兩個條約的性質是相同的，就中共而論，兩個條約的意義也是相同的。

另外毛澤東還認為，《日蘇中立條約》對中共具有「積極作用」，對蔣則「給了一個嚴重打擊」。顯見奪權成功以前的中共，並沒有如奪權後的中共一般在乎中國領土完整，就如同他們在1944年支持蘇聯搞新疆獨立的立場。《日蘇中立條約》在政治上，還抵銷了蔣中正身為同盟國元首的威望。光是史達林拒絕在開羅與蔣中正會面這點，就讓人在延安的毛澤東偷笑好幾百次了。

蘇聯因為承認滿洲國，還可以在滿洲國設立外交機構，直接向東北人宣傳共產主義。日本關東軍甚至一改過去反共的態度，協助蘇聯剷除那些流亡東北又不願意接受《日蘇中立條約》的白俄人士。滿洲國軍裡的中國、朝鮮還有蒙古籍官兵受到共產主義學說影響，戰後加入中共、北韓還有外蒙古的也所在多有，加速東北地區的赤化。

更重要的是，蘇聯在與日本結盟後，中國共產黨表面上仍持續與日本作戰。這個舉動讓不少西方還有日本觀察家相信，毛澤東是打共產主義旗號的民族主義者，應該把中共與蘇聯區分來看。於是英美不少人主張承認「兩個中國」，以確保戰後中共與西方國家合作抗拒蘇聯。日本軍國主義者更把中共視為自己亞洲解放運動的繼承人，給予大量暗中援助，提前注定了國民政府的失敗。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航