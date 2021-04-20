《中藥材與漢方藥圖鑑事典》：體寒導致手腳末端冰冷、皮膚乾燥，是血虛還是陽虛？

句子：田中晃一郎

現代人一年到頭都偏好冰冷食物或是夏天習慣冷氣吹得很冷，導致身體保溫能力變弱的陽虛體質者不斷增加。習慣夜生活容易造成血虛，這也是導致體寒的原因之一。讓身體溫暖起來是治療這些症狀的基本方法，但如果身體溫暖了症狀卻還是無法改善，就要想一想是否因為精神方面的問題造成氣的循環變差，所以才導致體寒。

陽虛造成的體寒怕冷，發汗容易引發體寒的惡性循環

處方：桂枝加朮附湯／八味地黃丸

保溫能力不足

體寒怕冷最常見的類型，就是保溫能力不足的陽虛。陽虛會引發一連串的惡性循環，明明覺得冷卻容易出汗，出汗又導致熱能流失，結果就覺得更冷。

換衣服的時候冷到，才一點點受寒就感冒，這是只有體表受寒的輕微體寒，也有寒氣直入身體深處的嚴重體寒，程度不同，施予的處方也會跟著改變。

溫熱身體的處方

體表的寒氣可以使用桂枝加朮附湯來去除，此一處方含有具溫熱身體之效的附子和桂皮，其中的蒼朮更有抑止冒汗的作用。

體寒若持續惡化，就要使用具補腎效果的八味地黃丸，它是治療陽虛的代表用藥，也是含有附子的配方。

血虛造成的體寒怕冷，手腳末端冰冷，皮膚也容易乾燥

處方：當歸四逆加吳茱萸生薑湯

冬天容易有凍瘡

一旦因為血虛導致血液循環變差，血脈中的寒邪就會佇留，手腳因此冰冷。手部或腳部因為寒冷而長凍瘡就是這一類型的體寒，皮膚也會變得容易乾燥。

寒冷並不會對身體造成太大的損傷，但是持續惡化就會出現經痛或是月經不順等等的問題。同時有陽虛和血虛體質的人也不少，血虛一旦惡化就容易演變成陽虛。

補血同時溫熱身體

當歸四逆加吳茱萸生薑湯裡配有當歸和白芍，可以補血，細辛則能溫熱身體。此外，吳茱萸和生薑也是具有溫熱效力的生藥。在改善血虛的同時溫熱身體，達到緩和體寒怕冷的效果。

女性常見的血虛症狀，也可以用當歸四逆加吳茱萸生薑湯，來改善因體寒造成的經痛。

氣滯造成的體寒怕冷，因精神方面的原因造成手腳冰冷

處方：四逆散

容易緊張的體寒怕冷

不論怎麼溫熱也無法改善的體寒情況，有時可能是精神症狀造成的，例如容易緊張或焦慮，怕熱穿單薄衣物卻雙手發冷等都屬此類。

身體內部不冷，但卻因為緊張造成氣血循環變差，導致手腳表面的冰冷。

無須針對體寒加以治療

因為不是核心寒冷的類型，所以無須進行溫熱治療。重要的是察覺身體寒冷的原因，也就是緊張等精神症狀。然後針對消除緊張和促進氣血的循環加以改善。

四逆散的配方中有柴胡，具有消除緊張的功效。另外，可促進行氣的枳實，也能幫助氣的運行。

水毒造成的體寒怕冷，因為體內停滯的水分造成怕冷和水腫

處方：真武湯／當歸芍藥散

陽虛容易造成水毒

這是水的循環變差，水分停滯在體內而造成的體寒怕冷。原本陽虛的人就容易有水毒的症狀，所以某些人會兩種狀況並存。這一類型的人就算再怎麼拚命溫熱身體，也很難看到成效，建議應該從消除水腫來著手改善體寒。

水毒和陽虛的人使用真武湯

因水毒造成的體寒就使用真武湯來治療。配方中的附子可以溫熱身體，茯苓和蒼朮能幫助水分的運行和循環。它可以有效協助水毒和陽虛的人身體溫熱，並消除水腫。

也有水毒伴隨血虛的病例，這時可使用當歸芍藥散為處方。當歸和芍藥負責補血，茯苓和澤瀉可以改善水毒。

養生保健小學堂

日常作息： 因為冬天一直都很寒冷，所以陽虛的人請趁著夏天開始溫暖的日常吧！在漢方醫學中太陽被視為能量，認為夏天沐浴在陽光下可以增加元氣。所以不要一昧地貪圖冷氣房裡的舒適涼快，再熱也要曬曬太陽，補充能量。不趁夏天時多多累積熱能就直接入秋、過冬是不行的。

另外，如果不敵冬天寒冷，老是傷風感冒，會漸漸演變成陽虛的症狀。所以在冬天顧好身體，生活作息正常有度是很重要的。夜間活動也容易造成體寒怕冷以及血虛，所以因血虛而體寒的人，晚上應早些就寢才是。

飲食生活：現在越來越多人即使是冬天也愛喝涼飲，這會讓陽虛的人身體愈發寒冷，也容易導致水腫，請務必多加注意。羊肉、蔥、韮、蒜、薑和辣椒等都有強力的溫熱效果，在日常飲食中，請多加攝取這些有溫熱身體作用的食材吧！

書籍介紹

本文摘錄自《中藥材與漢方藥圖鑑事典：依據不同體質，用天然中藥材提高免疫力》，幸福出版

作者：田中耕一郎

譯者：婁愛蓮

漢方醫學認為人的生命運轉是仰賴體內的「氣、血、水」三個要素。就陰陽而論，氣是陽，血．水是陰。三者之中一旦任一方不足，或是運行不順失去了平衡，健康就無法維續，心身就出現問題。「氣、血、水」也與體質息息相關。依氣．血．水的平衡狀況來分類以下8種體質：氣虛、氣滯、血虛、瘀血、水滯(水毒)、陽虛、殷虛、實熱等。

本書介紹298個常用的漢方藥。漢方藥是由數種由天然材料製成的生藥搭配而成，可以配合病症或個人體質來使用。像小青龍湯或是葛根湯這類普遍的漢方藥，在日系藥妝店裡就可以買得到，或是台灣的中藥房也能購得。

Photo Credit：幸福文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航