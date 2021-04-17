【TIDF專訪】《親親抱抱》導演詹皓中：台塑集團就像城牆外的巨人──那麼，城牆裡的是誰？

採訪：陳俊光、蔡伃婷、林翊婷｜撰文：林翊婷、蔡伃婷｜側拍：林翊婷

訪問詹皓中導演當天，台北街頭空無一人，也許是濕冷天氣所致，又或者是肺炎的疫情令人卻步。然而，本該讓人同樣卻步的六輕空污，卻因一份不具名、長年發行給麥寮地區民眾閱讀的刊物《親親報報》，造就出全然不同的景況。當外地人對空汙避之唯恐不及，在地民眾幾乎沒有一刻想過要離開，甚至以此作為安居樂業的一方天地，津津樂道著「我們是最幸福的子民」。說是子民，確實如此，片中的孩童天真地表示，台塑集團就像漫畫《進擊的巨人》裡城牆外的巨人──那麼，城牆裡的是誰？

從《臺西悲歌》、《藤纏樹》到《在雲裡》，詹皓中已拍攝了多部空污相關的紀錄片，這次選擇在《親親抱抱》中放入孩童視角，回到家鄉雲林，聚焦麥寮地區的許厝遷校事件，以不同角度再次探討環境汙染議題。為了記錄台塑巨人的所作所為，以及對麥寮人產生的影響，他在田野調查時鎖定了《親親報報》這份刊物，其內容大多為台塑集團及雲林長庚的正向報導，為整部片定下荒謬的基調，原因無他：「看完《親親報報》，真的會開始相信台塑集團，覺得他們太棒了，有問題的是我們吧？過一陣子清醒之後，覺得這件事實在太扯了，一定要很荒謬地去拍它。」

孩子、家長與許厝遷校

「校外教學，我們去繞六輕。出去了六輕港，就等於出國。」

「為什麼等於出國？」

「不知道，這他們說的。六輕的人。」──《親親抱抱》片中孩童對話

「我很好奇小朋友怎麼看這些事情？身為當事人，他們對於台塑的理解是什麼？」他解釋道，這群孩子的教育過程中，常常可見台塑贊助的影子，舉凡校外教學、獎學金、學校的設備捐助，或者麥寮隨處皆有的招牌字樣，都是他們成長環境的一部份，無形中造成影響。我們都知道「孩子的教育不能等」，台塑巨人顯然也秉持著相同理念，將觸手伸進教育事業，為當地的「受惠者」們營造出友善形象。

關於許厝遷校事件，因為過程實在太過複雜，為了簡單明瞭地向觀眾解釋前因後果，詹皓中選擇用動畫呈現始末，強調他們「小學都還沒畢業，就反覆遷校五次」的荒謬，而原因正是大人們對於六輕的汙染爭議。

片中出現的兩位孩子是一對兄弟，一位完整經歷過五次遷校，一位次數較少，彼此互為對照。兩位孩子都不怕生，和他們長時間互動的同時，也要慢慢建立起與家長的信任關係，溝通過後拍攝就不會遇到太大的困擾。反倒是在拍攝家長時，吃過不少閉門羹──在麥寮，台塑、空污、許厝都是敏感議題，只要提及這些關鍵字眼，有很大機率會被拒絕採訪，特別是許多人本身即為台塑員工，因為立場特殊，發言會被特別注意，也可能造成他們工作上的壓力。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《親親抱抱》劇照

有毒的是有心人的那一顆心

會在片中加入荒謬元素，有一些重要原因。詹皓中表示，本片拿到神腦科技文教基金會的補助，他卻在拍攝過程中被告知，台塑的人曾經致電關心。「在台灣這麼自由的環境底下，竟然會被阻礙。這很不可思議！」諮詢過律師後，他特地在片頭加上警語，營造出反諷的效果。

拍攝六輕廠區時，為了呈現廠區面貌，同時避免在法律上侵犯台塑的權利，索性幫煙囪及排放廢氣的畫面都打上馬賽克，既是降低風險，更將整個事件的荒謬性放大。「有些觀眾會認為紀錄片都很沉重、嚴肅，我希望用輕鬆的方式帶給他們不同的觀看經驗。《親親抱抱》有漫畫的影子，也比較符合小朋友的世界觀。」

至於那份只在麥寮發行的刊物《親親報報》，已在當地行之有年。「裡面都是寫一些好話，還有錯誤資訊。像是說他們排放的不是會污染的廢氣，那些白白的煙是水蒸氣之類的。」即使許多資訊都可以找到錯誤證據，但對於持續接收到這些訊息的本地人來說，很可能真的會輕易相信。

對此，片中設計了一些橋段來強調刊物的影響：請孩子來唸文章，同時以剪輯呈現出許多期的報刊頭版，側面拍攝這份刊物究竟灌輸了什麼觀念給當地居民。而童言童語的孩子雖然似懂非懂，被問及讀後的想法，卻也引用內文的結論，說道：「有毒的是有心人的那一顆心。」

延續這樣的反諷，詹皓中也試圖在拍攝與剪接上，為荒謬的現實營造出魔幻感。比如不同時間、空間的鏡頭剪接，讓素材間的對話產生類似迷因的嘲諷效果；又或者放入許多當地的動物畫面，「羊是群體，有人帶領、指揮，牠們就會跟隨。這樣的特性和人相似，人們其實很容易跟著風向走。」此外，片中出現的鵝群，是六輕旁邊的公園裡，由台塑所餵養的鵝。對他而言，鵝群搶食的畫面和人們工作的狀態很像，為了生存，都必須滿足自己最低的需求，似乎也接近當地居民的狀態。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 詹皓中導演

拿起攝影機的理由

「我們從小在一個單純的環境下成長，與都市的資源落差很大，也會感受到老師一直告訴我們，如果可以出去就不要回來。能夠在雲林生活的人相對都不太容易，當台塑提供高收入又穩定的工作，會覺得『顧三頓才是尚重要』。」談及拍攝本片的心情，詹皓中分享起自己在雲林長大的經歷，雖然笑笑地說，話中卻有股難以改變現狀的無力感。當地人的挫敗經驗太多了，他說。對他們而言，自己去拍攝只會造成困擾，而不是解決問題。「我可以理解他們，但又希望能夠有所改變──這對我來說很困難，最簡單的事情就是把它拍下來，至少這是自己能做到的。」

至於為何選擇空汙作為一系列的創作主題？他認為，空汙是自己家鄉的事，已經很少人關注，如果連自己人都不理解，還有誰會來理解？因此，他還是想盡辦法紀錄一切，「因為我不希望再有下一個案例發生。」

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《親親抱抱》劇照

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航