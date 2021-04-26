迷因不只搞笑，還可能是假訊息的重大推手？

文：劉郁葶

相信台灣人對於迷因一點都不陌生，每天在FB、IG、LINE等社群媒體，都能看到它走在時事的風口浪尖。就以近期「把名字改成鮭魚」的風潮，台灣迷因 taiwan meme當日就推出多篇迷因，其中一篇創意迷因合輯更多達7500次分享，傳播甚廣。

究竟迷因是什麼呢？迷因是一種混合式的媒體，通常是文字疊加在照片或影片上，並由多人共享、重新混合，因迷因具備幽默、諷刺的特質，經常在網路上廣傳。迷因具備多種意涵，通常被視為網路的搞笑圖片，或當作對新聞事件的「快速評論」，抑或是種「講真話」的方式。

事實上，「迷因」一詞可以追溯到1976年，演化生物學家理查德・道金斯（Richard Dawkins）在他的書《自私的基因》基於生物演化的觀點，指出一個社會中各式各樣的文化元素就像基因一樣，也能透過模仿、轉譯來傳遞到下一代。

於是，他結合了希臘字根「mimeme」的意思（模仿）與「基因」的英文拼音（gene），把這種會代代傳下去的文化元素稱之為「迷因」（meme）。

由於照片編輯和共享軟體的普及，迷因變得越來越流行。Facebook首席技術長邁克・施羅普弗（Mike Schroepfer）說：「10到12年前，我們主要在社群平台上看到圖像。現在，圖像加上文字和影片的數量正在上升。」

Google新聞實驗室發起的事實查核機構「初稿」（First Draft）策略研究主管克萊兒・沃德（Claire Wardle）也說：「這些圖像位於Dropbox文件夾中，任何人都可以在網路上取用、重新混合和發布。迷因是人們吸收訊息的一種複雜方式，而不僅是青少年在玩。」

迷因無傷大雅？還是假訊息溫床？

有些迷因可能無傷大雅，例如美國總統就職典禮當天，民主黨議員伯尼・桑德斯（Bernie Sanders）一身羽絨外套，配上雙手交叉的翹腳姿勢，表情淡漠的模樣，因為與莊重的典禮反差太大，意外成為媒體焦點，不僅短短幾天內被製作成各種網路迷因，成為社群媒體病毒式傳播的新寵兒。

作者提供，擷取自網路 伯尼・桑德斯的這個淡定坐姿，成為瘋狂傳播的各種迷因

儘管許多人認為迷因是無害的娛樂活動，但迷因對時事滑稽而尖刻的評論卻遠遠超過以往，有些人開始將它視為威脅。此外，有些迷因甚至會欺騙閱聽人，使他們對某件事恐懼或產生偏見。

媒體情報公司Zignal Labs的最新研究顯示，迷因如何成為強大的媒介，被用來傳播COVID-19疫苗的錯誤信息。 早在去年12月下旬，有個迷因覆蓋的文字顯示，5G晶片結構與COVID-19疫苗的結構相同，在Twitter上被廣傳分享，誤導大眾「5G晶片已被放入疫苗中」。而根據本月初的一項研究結果，人們接種疫苗的意願降低6％，與暴露於疫苗的錯誤信息有關。

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.



In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly — Mario Fusco 🇪🇺 (@mariofusco) December 28, 2020

用迷因影響選情、攻擊政治對手

迷因不僅是假訊息的推手，甚至是網路政治戰的一環。迷因被全球各地的政府、政治候選人、激進分子所使用，以發動網路上的「迷因戰爭」。

舉例來說，俄羅斯利用迷因和社交媒體技巧，企圖影響2016年美國大選，它藉由有「網路研究機構」（Internet Research Agency）之稱的網軍農場，在各種平台上傳播親川普、反柯林頓的內容。其他如香港和中國，加薩和以色列，以及印度和巴基斯坦等國的領土衝突中，雙方都使用迷因來影響國內和國際的情緒。

其中最為顯著的例子，是川普的支持者發起諷刺希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）的主題標籤——「#DraftMyWife」、「#DraftOurDaughters」。這項策略很簡單：犯罪者從希拉蕊的官方活動素材中取得圖像，並進行修改，形塑成「希拉蕊·當選總統後，便將徵召婦女入伍」的形象，使其選票流失。

若仔細搜尋，會發現希拉蕊實際上在2016年6月曾發表一場演講，支持婦女有被徵召的資格的法案，但僅限於發生國家緊急情況。而這項要求再通過不久後也被刪除。由此可見，希拉蕊並非徵召婦女入伍，卻被人有意捏造。

上述的例子，媒體企業家萊恩·哈勒戴（Ryan Holiday）在他的書中《被新聞出賣的世界：「相信我，我在說謊」，一個媒體操縱者的告白》，率先提出了稱為「向上鍊」的流程：這類假訊息始於部落格或其他低標準的新聞，若沒被識破，人們開始不經意地用推文散佈，導致更大、信譽更好的媒體報導。

好在「#DraftMyWife」很早就被破，並在《華盛頓郵報》、《衛報》和其他媒體被揭穿。問題是，糾正假訊息，也在過程中達到迷因被廣傳的目標，整個過程稱之為「擴大」。迷因讓有心人士製造騙局、操作心理，應當將它們視為威脅。對此，美國國會正提出法案以期成立全國性的委員會，以評估社交媒體對國內外使用者造成的傷害。

如何識別迷因？了解「文化背景」是關鍵

多年來，人們擔心Deepfake（中文譯作「深假」或「深偽」，是一種透過AI人工智慧中的深度學習技術，所創造出的偽造訊息）是真相的最大威脅。相反地，事實證明，迷因是傳播錯誤信息有效的工具，因為它們更容易產生，且難以用人工智慧追蹤與改善。

儘管人工智慧已能成功識別誤導性的短語、圖像，但當文本和圖像或影像疊加一起時，人工智慧難以辨識。迷因可以任意地變複雜，字母的形式、大小、位置都可以改變，「對於深度學習系統而言，解析起來可能極其困難」，Vicarious AI的創始人迪立普・喬治（Dileep George）說到，隨著用於訓練它們的數據的增加，人工智慧系統未來可能會檢測到它們。

但是，人工智慧在檢測時面臨到另一個挑戰：「了解文化背景」，原因在於迷因通常植根於「諷刺」，它的涵意因社會、國家背景，或製造的人而改變，很難追蹤。

迷因在當前各個社交媒體上傳播，各平台也作出了調整。Facebook過去曾組織了一次Hateful Memes Challenge（「仇恨迷因挑戰」），旨在鼓勵AI研究人員，開發可識別的仇恨迷因的新系統。

Twitter最近推出有群眾外包之稱的「Birdwatch」，透過平台上的Tweet打擊錯誤信息，在發現錯誤、誤導或不合裡的訊息時提供註釋。除了社群媒體，目前已有KnowYourMeme平台，詳細描述流行背景，並定期更新內容，可初步追蹤迷因的起源。

假訊息追蹤公司Kinzen的編輯主管尚恩・克里維（Shane Creevy）表示，若想要大規模地解決含有錯誤訊息的迷因，有兩種方法——分散人們對內容的掌控權，或請眾人協助辨別潛在的誤導性迷因。最重要的是：「我很樂意開發出解決迷因問題的技術。但到目前為止還沒有找到」，克里維說。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航