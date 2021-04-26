迷因不只搞笑，還可能是假訊息的重大推手？
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多年來，人們擔心Deepfake是真相的最大威脅，但事實證明，迷因是傳播錯誤信息有效的工具，因為它們更容易產生，且難以用人工智慧追蹤與改善，人們想盡辦法開發解決迷因問題的技術，但到目前為止還沒有找到。
文：劉郁葶
相信台灣人對於迷因一點都不陌生，每天在FB、IG、LINE等社群媒體，都能看到它走在時事的風口浪尖。就以近期「把名字改成鮭魚」的風潮，台灣迷因 taiwan meme當日就推出多篇迷因，其中一篇創意迷因合輯更多達7500次分享，傳播甚廣。
究竟迷因是什麼呢？迷因是一種混合式的媒體，通常是文字疊加在照片或影片上，並由多人共享、重新混合，因迷因具備幽默、諷刺的特質，經常在網路上廣傳。迷因具備多種意涵，通常被視為網路的搞笑圖片，或當作對新聞事件的「快速評論」，抑或是種「講真話」的方式。
事實上，「迷因」一詞可以追溯到1976年，演化生物學家理查德・道金斯（Richard Dawkins）在他的書《自私的基因》基於生物演化的觀點，指出一個社會中各式各樣的文化元素就像基因一樣，也能透過模仿、轉譯來傳遞到下一代。
於是，他結合了希臘字根「mimeme」的意思（模仿）與「基因」的英文拼音（gene），把這種會代代傳下去的文化元素稱之為「迷因」（meme）。
由於照片編輯和共享軟體的普及，迷因變得越來越流行。Facebook首席技術長邁克・施羅普弗（Mike Schroepfer）說：「10到12年前，我們主要在社群平台上看到圖像。現在，圖像加上文字和影片的數量正在上升。」
Google新聞實驗室發起的事實查核機構「初稿」（First Draft）策略研究主管克萊兒・沃德（Claire Wardle）也說：「這些圖像位於Dropbox文件夾中，任何人都可以在網路上取用、重新混合和發布。迷因是人們吸收訊息的一種複雜方式，而不僅是青少年在玩。」
迷因無傷大雅？還是假訊息溫床？
有些迷因可能無傷大雅，例如美國總統就職典禮當天，民主黨議員伯尼・桑德斯（Bernie Sanders）一身羽絨外套，配上雙手交叉的翹腳姿勢，表情淡漠的模樣，因為與莊重的典禮反差太大，意外成為媒體焦點，不僅短短幾天內被製作成各種網路迷因，成為社群媒體病毒式傳播的新寵兒。
儘管許多人認為迷因是無害的娛樂活動，但迷因對時事滑稽而尖刻的評論卻遠遠超過以往，有些人開始將它視為威脅。此外，有些迷因甚至會欺騙閱聽人，使他們對某件事恐懼或產生偏見。
媒體情報公司Zignal Labs的最新研究顯示，迷因如何成為強大的媒介，被用來傳播COVID-19疫苗的錯誤信息。 早在去年12月下旬，有個迷因覆蓋的文字顯示，5G晶片結構與COVID-19疫苗的結構相同，在Twitter上被廣傳分享，誤導大眾「5G晶片已被放入疫苗中」。而根據本月初的一項研究結果，人們接種疫苗的意願降低6％，與暴露於疫苗的錯誤信息有關。
用迷因影響選情、攻擊政治對手
迷因不僅是假訊息的推手，甚至是網路政治戰的一環。迷因被全球各地的政府、政治候選人、激進分子所使用，以發動網路上的「迷因戰爭」。
舉例來說，俄羅斯利用迷因和社交媒體技巧，企圖影響2016年美國大選，它藉由有「網路研究機構」（Internet Research Agency）之稱的網軍農場，在各種平台上傳播親川普、反柯林頓的內容。其他如香港和中國，加薩和以色列，以及印度和巴基斯坦等國的領土衝突中，雙方都使用迷因來影響國內和國際的情緒。
其中最為顯著的例子，是川普的支持者發起諷刺希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）的主題標籤——「#DraftMyWife」、「#DraftOurDaughters」。這項策略很簡單：犯罪者從希拉蕊的官方活動素材中取得圖像，並進行修改，形塑成「希拉蕊·當選總統後，便將徵召婦女入伍」的形象，使其選票流失。
若仔細搜尋，會發現希拉蕊實際上在2016年6月曾發表一場演講，支持婦女有被徵召的資格的法案，但僅限於發生國家緊急情況。而這項要求再通過不久後也被刪除。由此可見，希拉蕊並非徵召婦女入伍，卻被人有意捏造。
上述的例子，媒體企業家萊恩·哈勒戴（Ryan Holiday）在他的書中《被新聞出賣的世界：「相信我，我在說謊」，一個媒體操縱者的告白》，率先提出了稱為「向上鍊」的流程：這類假訊息始於部落格或其他低標準的新聞，若沒被識破，人們開始不經意地用推文散佈，導致更大、信譽更好的媒體報導。
好在「#DraftMyWife」很早就被破，並在《華盛頓郵報》、《衛報》和其他媒體被揭穿。問題是，糾正假訊息，也在過程中達到迷因被廣傳的目標，整個過程稱之為「擴大」。迷因讓有心人士製造騙局、操作心理，應當將它們視為威脅。對此，美國國會正提出法案以期成立全國性的委員會，以評估社交媒體對國內外使用者造成的傷害。
如何識別迷因？了解「文化背景」是關鍵
多年來，人們擔心Deepfake（中文譯作「深假」或「深偽」，是一種透過AI人工智慧中的深度學習技術，所創造出的偽造訊息）是真相的最大威脅。相反地，事實證明，迷因是傳播錯誤信息有效的工具，因為它們更容易產生，且難以用人工智慧追蹤與改善。
儘管人工智慧已能成功識別誤導性的短語、圖像，但當文本和圖像或影像疊加一起時，人工智慧難以辨識。迷因可以任意地變複雜，字母的形式、大小、位置都可以改變，「對於深度學習系統而言，解析起來可能極其困難」，Vicarious AI的創始人迪立普・喬治（Dileep George）說到，隨著用於訓練它們的數據的增加，人工智慧系統未來可能會檢測到它們。
但是，人工智慧在檢測時面臨到另一個挑戰：「了解文化背景」，原因在於迷因通常植根於「諷刺」，它的涵意因社會、國家背景，或製造的人而改變，很難追蹤。
迷因在當前各個社交媒體上傳播，各平台也作出了調整。Facebook過去曾組織了一次Hateful Memes Challenge（「仇恨迷因挑戰」），旨在鼓勵AI研究人員，開發可識別的仇恨迷因的新系統。
Twitter最近推出有群眾外包之稱的「Birdwatch」，透過平台上的Tweet打擊錯誤信息，在發現錯誤、誤導或不合裡的訊息時提供註釋。除了社群媒體，目前已有KnowYourMeme平台，詳細描述流行背景，並定期更新內容，可初步追蹤迷因的起源。
假訊息追蹤公司Kinzen的編輯主管尚恩・克里維（Shane Creevy）表示，若想要大規模地解決含有錯誤訊息的迷因，有兩種方法——分散人們對內容的掌控權，或請眾人協助辨別潛在的誤導性迷因。最重要的是：「我很樂意開發出解決迷因問題的技術。但到目前為止還沒有找到」，克里維說。
參考資料
- How memes became a major vehicle for misinformation
- The role of memes in misinformation and shaping onLINE and offLINE conversations
- How memes got weaponized: A short history（《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review））
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航