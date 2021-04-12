卡夫卡在柏林：房租被提高，他將女房東勢利性格寫進小說中

英國的歷史學家史景遷（Jonathan Spence）的《大汗之國：西方眼中的中國》（The Chan’s Great Continent: China in Western Minds），最後一章的〈大師戲筆〉（Genius at Play）提到捷克作家卡夫卡（Franz Kafka）的一部小說——《中國長城之興建》（Beim Bau der Chinesischen Mauer）。小說是他對中國的想像。小說中，中國是個神秘的國家，遼闊卻不可捉摸。中國在遙遠的東方，神秘的國度好像擁有一切，卻又無法解釋當中的真相。卡夫卡在小說結尾，提出突兀的批評，工人在築城的過程中，好像都是信心不足、欠缺想像力，無法突破北京城的暮靄，掌握自己的生活。可是，他筆鋒一轉，這種弱點，卻又是團結民族的重要力量。如果有勇氣承認自己的弱點，就能真正腳踏實地生活。讀來有點奇怪，卻又耐人尋味。

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卡夫卡在世時，並沒打算發表這部小說。不過，小說一部分曾刊登在報章上。他自1917年秋天起，一直都受此肺結核困擾。喜歡德國文學都會聽過《變形記》（Die Verwandlung）這本短篇小說。然而，卡夫卡的一生終沒成為職業作家，作品都是工餘時間寫成。雖是捷克的猶太人，卻用德語寫作。他的健康反反覆覆，時好時壞。健康容許下，他喜歡出遊，生命最後的日子與柏林有點淵源。

1910年12月3日，卡夫卡由布拉格乘火車到達柏林。他第一次來到柏林，一直是他想到訪的城市。1910年秋天，卡夫卡與朋友麥斯．布洛（Max Brod）一同遊歷巴黎，卻因身體欠佳，被迫回到布拉格休養。休養一段時間後，同年12月一個人來到了柏林。短暫逗留，他去劇院觀賞不同的劇作，享受素食餐廳的美食。回到布拉格時，他告訴好友布洛，柏林給他留下美好的印象。

1912年，在朋友布洛的介紹下，他認識了來自柏林的菲莉絲．鮑華（Felice Bauer）。卡夫卡對她一見鍾情。當時柏林與布拉格的通信十分方便，信件隔日便會收到。卡夫卡寫了差不多400封情書給菲莉絲。日間工作，夜晚寫信，書信在他身後結集出版。1913年復活節，他和菲莉絲在柏林再次相遇，兩人的關係卻是藕斷絲連。1914年，卡夫卡在柏林Akanischer Hof與菲莉絲同居6星期後，決定終止兩人的關係。隨後，一次大戰爆發，出遊變得困難。他們仍然保持通訊，在1916年交往訂婚。一年後，卡夫卡患上肺結核，於是解除婚約。

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1922年在布拉格，保險公司僱主與卡夫卡提早解除合約，並給予他退休金，原因是他健康每況愈下，也不太可能康復。退休金足夠養活自己，於是卡夫卡打算移民柏林，專心一致寫作。甚至與出版社與訂下合約，出版自己的著作。因此，1923年卡夫卡搬到了柏林西南部的史迪勒茲（Steglitz），在麥基爾街8號（Miquelstraße 8）租了一間房，女房東姓Hermann。可是，女房東卻與他相處不太愉快，並借機提高房租。卡夫卡將女房東勢利性格寫進他的小說中。兩個月後，他搬到綠林街13號（Grunewaldstraße 13）兩房的住所，房屋有中央暖氣與電力系統，他也很滿意。然而，一戰後的柏林，百物蕭條，通貨膨脹，加上戰爭賠款令整個德國陷入經濟與政治危機。卡夫卡也避免到市中心，除了混濁空氣對他的健康不佳外，還想避開政治的不穩。

卡夫卡在柏林的日子雖很短，不過寫了不少短篇。柏林的作品只有兩篇留了下來：《建築》（Der Bau）與《細小的女人》（Eine kleine Frau）。後者的原型是他的女房東，收錄在死後出版的《饑餓藝術家》（Ein Hungerkünstler）之中。喜歡利用卡夫卡來標榜自己的文青，不會知道作品是絕望情緒下，窮盡生命的結晶。

在柏林他的健康日益惡化。加上經濟危機，令他連一份報紙也買不起，房東不斷苛索更多的租金，他被迫再搬遷。1924年3月，朋友布洛的陪同下，再次由柏林回去布拉格。可是，卡夫卡的病情已回天乏術，身體虛弱得不能再說話。同年6月3日，過了他41歲生日不久便逝世。臨終前，吩咐好友將他的手稿全部銷毀。不過，布洛最後違背他的意願，將手稿出版，為二十世紀留下偉大的文學遺產。他葬在布拉格東邊的猶太墓場，不知道他是否喜歡，在這個繁囂的世代，人人都在談論他。

圖片由作者提供 卡夫卡在柏林的住所。

圖片由作者提供 卡夫卡的墓。

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