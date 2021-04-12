中美「科技金融戰」衝擊投資布局，「支付寶」等第三方支付首當其衝？

《經濟日報》報導，中美對抗日趨激烈，暗藏危機，最大風險是中國看待美國的心態，尤其擔心北京錯估美國國力下滑的程度，導致過度膨脹釀成危機。若中國官員認為美國為首等西方國家，處於衰落的開端，北京高層自認擁有底氣，可能超出原本界線，變得過度挑釁，並迫使華府強力回應。

如今，許多領域都已出現風險，包括南海爭端、中美關稅戰，以及港、台議題。拜登政府傳遞的訊息明瞭，就是「別低估美國的實力」。因此，遲遲未與中國展開新一輪貿易談判，也未取消川普政府對陸貨加徵的關稅。在展現美國已戰勝新冠疫情、經濟完全復甦的印象後，已開始與國會攜手合作，推動投資美國經濟基礎設施的計畫，並將戰場悄悄拉到「中央數位貨幣」。

中美對抗再進化 未來迎接「科技金融戰」？

《中央社》報導，早在3月28日，在阿拉伯聯合大公國訪問的中國外交部長王毅說，要促進中阿在貿易投資中更多使用「本幣」結算。中俄外長日前會談也提及相同議題，近年中俄貿易的美元結算比重已大幅下降。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮聲稱，中國日前和伊朗簽訂的25年合作協議中，兩國石油結算及貿易將使用「人民幣」及「數位人民幣」，避開美元結算。中國近年不段透露「人民幣國際化」的重要性。中國證監會副主席方星海2020年6月時提到，外部金融壓力讓人民幣國際化成為迫切課題，未來10年要加快推進。

《中央社》指出，4月2日中國人民銀行（央行）官員表示，條件成熟時，若市場有需求，可實現「數位人民幣跨境交易」。早前完成「人行數字貨幣研究所」與「香港金融管理局」針對數位人民幣在中國和香港地區的跨境使用進行了技術測試。

《經濟日報》今（12）日報導，深圳市再推數位人民幣試點至23日，測試人群再「擴大」50萬名，深圳市羅湖區未來還將引進培育一批數位人民幣研發應用機構，爭取數位人民幣營運中心落戶。

隨著中國動作越來越大，《經濟日報》今（12）日報導，美國拜登政府正提高「檢視」中國的「數位人民幣」計畫，擔心該計畫長期而言，可能溫水煮青蛙，逐漸顛覆美元做為準備貨幣的地位。種種跡象，說明美府將中美霸權戰爭的焦點逐漸放到了「科技金融戰」。

中美「數位貨幣戰」升溫 第三方支付首當其衝？

由中國為首推動的「中央數位貨幣」（Central Bank Digital Currency, CBDC），使美國與西方各國，出現跟進的聲音。《新頭殼》引述美國加密貨幣投資銀行Galaxy Digital創辦人暨執行長諾沃格拉茨（Mike Novogratz）表示，美國如果不盡快推出數位美元，將處於競爭劣勢。

諾沃格拉茨認為，長期以來數位人民幣不僅象徵中國貨幣的發展，也是中國與美國及其他主要經濟體競爭的方式，同時扮演著讓「比特幣」等加密貨幣股價攀升的幕後推手之一。

中國蘇寧金融研究院孫揚以中國推動「數位人民幣」為例，說明「中央行數位貨幣」定位為流通中的貨幣，規模十分的龐大，而在中國如果拒收「數位人民幣」是違法，相較於其他虛擬貨幣或第三方支付更具優勢。

「數位人民幣錢包」是廣義帳戶概念，不連接到某銀行，亦不需前往開戶或綁定銀行卡，單憑駕照、社保卡、身份證等可以標記身份皆可成帳戶。更重要的是，數位人民幣交易的用戶資訊在商戶處不可見，資訊只保存在「中央銀行」貨幣系統中，這充分保證了用戶的匿名性，不受商業財團所利用。

孫揚強調最需要數位人民幣的不是普通消費者，而是被「支付收單機構」壟斷的「零售商」，只要透過數位人民幣的收單，可以顯著降低交易手續費成本，獲得和支付機構更多的議價能力。

在各國爭相推出「中央行數位貨幣」，這樣的趨勢下，專家將評估「第三方支付」相關公司是否將受到衝擊，在中國數位人民幣逐漸上軌道後，市場點名「支付寶」、「微信」等第三方支付機構，擔心業務衍生負面影響。

《經濟日報》引述新世代金融基金會董事長陳冲指出，全面換成「中央數位貨幣」技術上推得動，必須很小心，因為「一旦做下去，我們貨幣銀行學教科書都要改寫」。

中間層的大型交易，很容易讓銀行作為「中介機構」的功能喪失。而在可見的未來，跨國第三方支付公司，如Paypal全球支付平台、MoneyGram、Epay Global等，也將受到未知的挑戰，勢必也將衝擊市場投資人的佈局。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航