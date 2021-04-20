【漫畫】《丁丁歷險記》、《藍色小精靈》，漫步布魯塞爾街頭，隨處可見眼熟的漫畫角色

文：CCC編輯部

漫步在布魯塞爾，時常可以在街頭看到生動的漫畫角色在牆面上穿梭，這源自於布魯塞爾政府為活絡都市觀光的計畫之一，邀請多位著名的比利時漫畫家，將自己的作品化身為壁畫融入街景，增添城市熱鬧氣氛。下次造訪布魯塞爾時，不妨注意一下身邊的街景，也許會發現眼熟的漫畫角色喔！

1. Tintin／Hergé：善良又果敢的《丁丁歷險記》

Photo Credit: 作者／艾爾吉，CCC創作集提供 壁畫作品：《丁丁歷險記》

聞名全球的《丁丁歷險記》，主角丁丁是一名精力充沛的記者，富有冒險犯難的精神以及正義感的他，時常與惡勢力對抗。壁畫當中是他與小狗夥伴米魯以及哈達克船長，為了躲避追兵從飯店後面的消防梯逃走的模樣。

2. Broussaille／Frank Pé：漫步在大自然的《布魯賽》

Photo Credit: 作者／法朗．沛，CCC創作集提供 壁畫作品：《布魯賽》

本壁畫的作者法朗・沛（Frank Pé）的作品主題大多跟自然議題相關，畫面中的兩人分別是他創作的角色布魯賽及其女友凱薩琳。法朗・沛結合壁畫的周邊景觀，以河流作為天空意象，讓角色彷彿飛在天上，另外壁畫中融入前方的露天咖啡座，與實景呼應形成有趣的畫面。據說凱薩琳中性化的外表，讓附近的居民都誤以為他們是同志情侶，造成此地成為當時同志社群的交流處，時至今日附近依舊常見彩虹旗飄揚。

3. Gaston Lagaffe／Franquin：調皮搗蛋的《加斯東》

Photo Credit: 作者／弗朗坎，CCC創作集提供 壁畫作品：《加斯東》

有別於富有正義感的丁丁，同列比利時知名漫畫人物的加斯東卻是樂於惡整的搗蛋鬼，每日上班都不務正業。壁畫上的他也正認為美好的一天不該奉獻給工作，在窗邊玩起了溜溜球，卻正巧砸中路過的老闆。《加斯東》出自注重誇張線條效果的《Spirou漫畫週刊》，其角色臉型與鼻子皆簡化為圓形線條，獨具特色。

4. Schtroumpfs／Peyo：在布魯塞爾生活的《藍色小精靈》

Photo Credit: 作者／沛優，CCC創作集提供 壁畫作品：《藍色小精靈》

站在布魯塞爾中央車站前方十字路口，抬頭一看原來頭頂上有一群藍色小精靈！有的正在比賽田徑，有的正在踢足球，壁畫中也加入比利時元素，例如藍色小精靈正在喝的啤酒，屋內的原子塔等。原本藍色小精靈只是作為《約翰與皮威》的配角出場，沒想到卻大受歡迎，因此衍生出另以他們為主角的漫畫。

5. Olivier Rameau／Daniel Henrotin（Dany）：引領比利時漫畫進入成人領域的《奧利維耶．哈莫》

Photo Credit: 作者／丹尼爾．翁侯丹（丹尼），CCC創作集提供 壁畫作品：《奧利維耶．哈莫》

年輕帥氣的奧利維耶・哈莫發現一個充滿歡樂的奇幻世界，與當地美麗標緻的鴿隆布・提賀黛樂（Colombe Tiredaile）一起展開大冒險，是比利時相當有名的漫畫之一，女主角的胴體偏向情色藝術的表現，開啟成人漫畫的大門，讓當時的漫畫讀者年齡層從兒童擴展至成人，也成為當時漫畫中「年輕女性」形象的典範。

6. Victor Sackville／Francis Carin：融入歷史與街景的《維克多．薩克維耶》

Photo Credit: 作者／法蘭西．卡杭，CCC創作集提供 壁畫作品：維克多．薩克維耶

維克多・薩克維耶是第一次世界大戰時，為英國國王喬治五世效命的特務，為了對抗德國人來到比利時進行任務。作者法蘭西・卡杭（Francis Carin）將當時的場景都刻畫得淋漓盡致，讓讀者在閱讀的當下彷彿都能感受到歷史氛圍，本壁畫場景取自漫畫的第一集《劇院之死》，但仔細瞧瞧可以發現壁畫場景原來就近在眼前。

7. Centre Belge de la Bande Dessinée：比利時漫畫的藏寶箱——比利時漫畫藝術中心

Photo Credit: CCC創作集提供 比利時漫畫藝術中心

其建築前身是由建築師奧塔（Horta）所設計的百貨商店（Waucquez department store），銷售織品。現在每年舉辦4場特展，從珍藏手稿、漫畫裝置、漫畫製程等內容應有盡有，至今已舉辦過226場展覽，除了比利時漫畫之外，也有來自荷蘭、剛果、捷克等國家的傑出漫畫家。內部還設有漫畫圖書館，館藏10萬多部漫畫。可以說是比利時漫畫的藏寶箱呢！

註：原文標題為〈比利時漫畫散步地圖〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航