港府查「黃店」引爆買潮，「政府愈打壓，反彈力度愈大」

（中央社）香港被視為支持「反送中」運動的連鎖店阿布泰國生活百貨日前遭海關搜查，結果大批支持「反送中」的「黃絲」連日來在店外排隊購物，有媒體形容，這突顯了公民抗命精神。

本月8日，海關人員搜查阿布泰國生活百貨25家分店，指部分貨物的包裝沒有就安全存放、使用、耗用或處置標示雙語警告或警誡字句，涉嫌違反消費品安全規例，期間檢走8000多件貨物，拘捕了一名公司董事。

阿布泰專門銷售泰國進口零食、生活用品等，創辦人為林景楠，是前海關關員，因支持「反送中」而被解僱。

今年1月初，林景楠因涉嫌違反港區國安法的顛覆國家政權罪而被國安處人員拘捕，目前獲准保釋。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 林景楠

基於林景楠的政治背景，由他創辦的阿布泰被視為與「反送中」立場一致的「黃店」。

在阿布泰遭海關調查後，許多「黃絲」批評當局「針對性執法」，在網上呼籲其他人到阿布泰購物，以示支持。

連日來，阿布泰各分店每天都有大批市民排隊購物，成為疫情下經濟低迷的「奇特風景」。

《眾新聞》一篇評論提及，「這一幕突顯了從2014年雨傘運動到2019年反修例運動的公民抗命精神。」

評論並指出，「阿布泰事件反映，根本不需要有人站出來鼓吹煽動，市民自然都懂得如何用行動來宣示對政府的不滿，或表達對某些人士的支持，政府愈是無理打壓，反彈的力度就愈大，黃色經濟圈就愈是牢固。」

根據本地消費品安全條例，消費品須同時展示中英文安全警告字句。對於海關的搜查行動，阿布泰事後曾承認疏忽，但對執法程序感到詫異。

「反送中」運動中期，反送中支持者稱自己為「黃絲」，與親政府、親港警的「藍絲」區別，之後更衍生出支持反送中運動的「黃店」，及只到黃店消費的「黃色經濟圈」。

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責任編輯：Alvin

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