想要長生不老嗎？AI或許（在某種程度上）可以幫你如願

文：許守傑

在這個3C與網路幾乎成為生活必需品的世代，死亡可不是一了百了。因為在網路上留下的數位足跡，我們的一小部分似乎超越了肉體年限而永生。

數位永生

人死後會發生什麼事？如果不是因為病痛或意外，平時我們可能不常主動談論這類話題。然而Covid-19大流行造成全球逾200萬人喪生，迫使越來越多的人開始思考這個人生的大哉問。在這個3C與網路幾乎成為生活必需品的世代，死亡可不是一了百了。只要伺服器和資料庫仍然運作著，逝去的人們便依然存在。這類的數位資產在數據所有人身後該如何處置？日本NHK電視台曾經做過一項調查，顯示日本多數網友對於如何處理數位遺產感到不安，更多的人甚至不知道該拿數位遺產怎麼辦。

住在英國的Lucy Watts卻有著與眾不同的看法。

Watts罹患了一種目前病因仍不明的肌萎縮疾病，她必須終身與輪椅共處，並且只能通過鼻胃管灌食。有了母親的照護與陪伴，24歲的她已經遠遠超出了醫生當初告訴她的預期壽命。長期與死神共舞的她，不斷思考著如何留下自己的「遺產」（legacy）：「我該如何傳遞我的生命故事？對我愛的家人來說，就是聽到我、看到我、記得我今天的樣子。我寫的每篇部落格、在臉書或Twitter發的每則貼文，都會在我死後繼續存在並影響他人，這就是我現在努力的目標。」

上傳意識

如果仔細探訪，Watts或許會發現自己其實並不孤單。因為在大西洋的另一端，舊金山灣區的一個車庫中，James Vlahos正在開拓一項革命性的嶄新服務——HereAfter。透過生前的多次訪談，客戶將自己的人生故事、遺憾或想對家人說的話，全部收錄進一個專屬於自己的資料庫。這個資料庫，最終會成為聊天機器人的語料庫。當客戶過世後，親友們便可利用Alexa、Siri之類的語音助理重新回放逝者的聲音，甚至透過對話與之互動，彷彿逝者依然陪伴著他們，為他們加油打氣。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

開發這項應用的動機，來自於Vlahos的父親。當父親被診斷出罹患末期肺癌後，Vlahos把握住最後機會，錄下了與父親的訪談內容。長約20個小時訪談，除了影音，還被轉化為逐字稿，成為文字、音訊和影像皆備的資料庫。利用這個語料庫打造出來的聊天機器人，Vlahos親暱地稱之為「爹爸」（Dad Bot）。Vlahos的初衷，是給每一個人同樣的機會，在每一個思親情切的夜晚，透過文字與之筆談、再次聆聽那個熟悉的聲音，以此緬懷所愛的人。

「為什麼不就……放下？」當記者替部分觀眾問了他們最想問的問題，Vlahos答道：HereAfter其實更在乎的是家屬的需求。就像一般人會透過泛黃的書信、褪色的老照片去緬懷一個人，「爹爸」不過是一個更好的媒介與「工具」。相較之下，位在佛蒙特州的泰瑞森運動基金會（Terasem Movement Foundation）有著更驚世駭俗的野心。

這聽起來或許有些不可思議，就像是科幻小說中才會出現的情節，但泰瑞森運動基金會想做的，正是上傳人類意識。使用者會將關於自己的點點滴滴，包括個人的記憶與過往經歷，輸入到他們的LifeNaut網站。

這就像將你的大腦備份到雲端，演算法會根據這些數據找出該用戶的獨特性，並產生一組數位個人化檔案（基金會稱之為「個人意識」）。這個個人意識不會單純回放用戶的錄音或重複用戶過去說過的話，而是透過拼接、聯想，將這些資料重新組合起來，並透過動畫頭像，或是仿真機器人回覆用戶過去未曾回答的新問題。乍看之下，使用者似乎超越了肉體年限，獲得精神的永生。

兩次死亡

在這個各式社群媒體百家爭鳴的數位時代中，我們在網路上的一舉一動，似乎都留下自己的一小部分，並且超越肉體而長存。然而死亡是一個深刻的議題。究竟人工智慧能不能代替一個已逝的人來彌補我們心中的遺憾？抑或是留存下來的人應該要學習放下才能闊步向前？可能沒有標準答案。

前面所提到的Watts最終採用了HereAfter的服務，創建出屬於她自己的聊天機器人。當聽到Alexa撥放Watts的聲音，Watts的母親難掩內心的激動。

意識上傳，這個走在時代尖端的技術，甫一聽到讓人耳目一新，但下一秒不免令人開始擔心諸多敏感的倫理、法律，甚至宗教問題。不過有句話是這麼說的：「人的一生會經歷兩次死亡：第一次是肉體的死去，另一次則是被所有人遺忘。」如果類似的應用能夠幫助我們記住所愛的人、他的每一個人生故事、唱過的每一首歌或一個微笑，讓這樣的美好常存於心，或許才是這項技術最重要的價值。

參考資料

本文經台灣大學風險社會與政策研究中心授權轉載，原文與參考資料發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航