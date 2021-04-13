培養留德子女對香港感情，關注香港足球吧

留德港人家長，欲培養子女對香港有感情，除教導廣東話外，也應培養他們關心香港足球的習慣。

德國雖是足球大國，但大部分市民平時不多看每周的聯賽。可是，每四年一度的世界盃和歐洲盃時，許多市民都會追看德國隊的賽事，並如聖誕般將家居佈置一番，露台前放上醒目的大型國旗，家中也放滿紅黑金三色小旗。有心的，甚至會特地做有國旗和足球特色的食品，招呼親朋及賓客。這可算是全國嘉年華。

而來自其他國家的移民，例如克羅地亞、土耳其、阿爾巴尼亞、塞內加爾，當他們的球隊亮相這些大賽時，這些移民都會踴躍投入，並高掛國旗於窗前和汽車上。我在大學任教時，每逢遇到大賽，都會看見有學生穿著不同國家的球衣。他們都是在德國長大的，一看他們的姓氏，就知道他們有移民背景，並在大賽支持祖輩來自的地方。

可見足球是維繫下一代對家鄉感情的好方法。當你在德國長大的子女，每四年與親戚為德國喝采時，不妨跟他們說，在母親（或父親）的家鄉，也有足球文化。雖然香港隊水平遠不及德國，亦暫時未在世界盃亮過相，但每逢港隊比賽時，球迷總是熱情吶喊，成為港人繁忙生活的調劑。特別是與鄰近國家和地區比賽時，氣氛就更熾熱。而香港隊曾經可以與日韓等勁旅匹敵，也有光輝的歷史；香港球會也曾擊敗一些英超和意甲勁旅。香港聯賽雖規模比歐洲少，但也有很多世界各地的外援效力，包括塞爾維亞、克羅地亞、黑山等國家，孩子們也不會陌生，因為他們學校也有很多這些國家的學生，說不定他們的好朋友亦來自那裡。

現在香港聯賽的直播和精華，都可在Facebook上看到，不費一分一毫，海外也可收看。特別是現時香港聯賽已恢復允許觀眾入場，入座率更不俗，比起現在大部分閉門的德國聯賽熱鬧多倍。孩子從直播賽事中，認識香港的地區：旺角、元朗、將軍澳，然後母親在旁分享小時候在這些地方的故事，原來香港有這麼多好玩的地方。而球賽都有粵語評述，是孩子學習地道廣東話的好方法。他們知道把球踢得高飛，廣東話叫「炒飛機」，就像將球踢向空中的飛機般，必會感到生動有趣。

各位在德港人家長，不妨藉著六月開始的歐洲國家盃賽事，引領孩子也順道留意香港足球，這是令他們培養對香港感情和興趣的好方法。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

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