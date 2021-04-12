【關鍵時事】別拿暴力電影胡亂護航《消失的情人節》，臺灣沒有成熟到能輕易分辨「性別平權」

文：癮君子 Movie Addict

近日，因應《消失的情人節》在Netflix上架，受到許多觀眾的注目，其中本就被人廣泛詬病的身體自主權之侵犯，再次引起討論。聚焦於此，試以後現代的觀點，淺談其中的爭議。

在談電影的責任前，還是得重申，責任不會只有播放、製作或討論電影的人要負責，觀看電影的人也是。就此，若有人因為觀影而嘗試了犯罪或反道德的行為，歸屬上，行為人才是真正要負責的對象，缺乏獨立思考這件事，不能把電影過渡成免死金牌。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

只不過，有些議題概念，確實對於普羅大眾來說，是相較模糊且陌生，這個時候，若電影要以此取材，或是用特定的手法來傳遞某種概念，當然也要承擔，被誤解，又或是成為共犯的可能性。

由此可知，我們無法拿暴力電影或犯罪電影來類比《消失的情人節》，議題上，大眾對於暴力的是非對錯，能夠很清楚地判斷，若是不夠成熟的兒少群體，也能因應分級制度，獲得迴避。可是，回到情感以及性別平權上，臺灣社會並沒有成熟到，不會再有女拳鬥士這類，胡亂嘲諷女性努力的歧視言論。另外，侵犯身體自主權，本身是一種暴力與控制的展現，但電影卻沒辦法明確地被歸類到更高的分級限制上。

故此，本部電影，就像《無聲》或《刻在你心底的名字》一樣，必須特別謹慎地處理議題的表現，這不單只是藝術工作的責任，而是每個真心期望社會平等的現代公民，都該追尋且實踐的。也因此，電影的負責，不是因為他們是製作方，而是因為它們也想爭取更好的社會，只不過透過電影藝術來連結，來創造，來發想。畢竟，我們先是人，才是各種稱謂與職業。

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再者，就算是《小丑》，也沒有把精神疾病或是悲慘的處境，直接滑坡成不用為自己的言論與行動負責，小丑殺了人，就是要負責，但負責的過程，它也需要被理解，豢養出小丑的體制，則要被檢討。

當然，直接要求全部的電影完美無瑕，本質上沒有現實感的。為此，即使不舒服，筆者並不認為《消失的情人節》就罪該萬死，畢竟整個劇組或是導演，從小到大所受的教育，就是如此的單一且不公（這部分應該回到體制教育來探討），但事後的反省，或說澄清則是製作上可以去多做的。

公關上，這不叫被道歉，而是展現出誠意，就算是簡單說明電影跟現實的差異性，或說不容許現實出現模仿行為，就能讓人理解進步的意願，雖然無法保證未來的方方面面都能到位兼顧，但至少，這可以傳達出電影這門藝術，不是居高臨下，而是深植社會的日常來延伸。

換言之，我相信電影沒有惡意，至少就我的理解，不會有人真的想拍一部鼓吹犯罪的作品，但也無法否定它帶來了傷害性，所以具有一定程度的責任性。不過，就整體性來看，如前所述，踩著後現代的觀點來出發，電影中所傳遞出的社會價值觀，是被整體社會給創造且維持的，某種程度，電影會有如此的呈現與結果，更可以視為社會失能下的代罪羔羊。

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結語

整體而言，電影要被檢討，但我們每個人也都無法完全撇清責任，如何在正義與享樂之間取得平衡，自古以來，都是艱鉅的挑戰，直到現在也都還沒有完全的答案，但若有人願意在此多努力一點，我想，那不是偏激，只不過想多做些什麼。

至此，反過來說，不做些什麼，旁人也無法控制對方，但我相信，或多或少，不管做還是不做，人都會為自己的每一秒負起責任。其中的影響力，不管你願不願意，就是會跟隨著人，可以看成幽魂，也可以說是詛咒，但我偏好把它視為自由意志的展現。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九