什麼時候輪到我打疫苗？「開放政府」可能成為資源有效分配的關鍵

文：陳廷彥、林冠廷

1. 開放政府，讓疫苗施打更有效公平

隨著COVID-19疫苗推出，如何妥善分配疫苗給需要的人，已成為當今世界各國的當務之急。

現今，僅佔世界人口13%的國家就保有多達50%的疫苗，採購上的舞弊、施打疫苗的效率、推廣不彰導致大量浪費、國際與國內不公平的疫苗分配、對現有疫苗不信任，都是當前重要的議題。

開放政府夥伴關係（Open Government Partnership）倡議，用開放政府的模式或可解決上述問題：開放地審理與核准疫苗、開放疫苗採購的流程、開放關於疫苗分配的資料，讓公民社會得以監督，甚至開放讓非政府組織的醫學與科學專家，參與最初批審疫苗的程序，多方面博取人民信任，才能緩解各種疑慮，儘速解決全球的疫情危機。

2. 即將在臺開銀行，Line個資驚爆洩漏中國

Lineapp多達8600萬的使用者中，多數來自對隱私嚴格保護的日本。

然而，根據《日經新聞》報導，自2018年8月起，有四名任職於中國上海某軟體公司的工程師，竟32度查看使用者的訊息、個人姓名、手機號碼、Email與代號等。該中國公司是Line發展人工智能的外包商，在未經授權的狀況下瀏覽使用者的重要隱私資訊，已經引起日本官員的調查。

Line臺灣公司在聲明稿中道歉，表示對於個資「有嚴格的權限控管機制」，使用者資料存放於韓國和日本而非中國，至於個資為何可以傳輸至上海的軟體公司，則隻字未提。

這種避重就輕的態度，使得於3月24日在臺灣風光試營運的Line銀行蒙上一層陰影。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

3. 衛報：開源平臺成為極右派新據點

開源技術為獨裁國家的居民帶來許多衝撞體制的契機，卻也可能成為社會仇恨的溫床？

2020年美國大選、川普下臺，引爆了極端右派與陰謀論者的一系列反動。《衛報》指出隨著國會襲擊事件，矽谷社群媒體試圖封鎖這些人的喉舌，使得極端右派人士將線上交流的根據地，從微軟、臉書等商業公司可審查的平台搬移至分散、難以被公司審查的開源社群媒體。

雖然開源本身的技術並不限於特定人士使用，但《衛報》引述資工學者Megan Squire批評：歷史上來看，開源社群的主導文化一向是厭女、菁英主義與惡意環境，而這些特質正好與極端主義者不謀而合。

4. 企業認為較安全，開源發展前景看好

看完這份報導，你可能會驚訝，原來企業使用開源軟體的比例高得超乎想像！

根據《ZDNet》與紅帽公司（Red Hat）的企業開源情況報告，有87%的企業領導人認為開源比起專有軟體（Proprietary software）同樣安全，或是較為安全！在這個涵蓋1250人的研究中，90%的受訪者表示自己的企業正在使用開源軟體，其中有64%受訪者表示「基礎架構現代化」（Infrastructure modernization）是開源軟體最熱門的用途；其次，有54%的目的是程式開發、53%為數位轉型。

Photo Credit: AP / 達志影像

5. 法國萬人連署要求調查Clubhouse隱私問題

根據《TechCrunch》，使用中國「聲網」公司技術處理語音的新興社群媒體Clubhouse，由於向使用者要求通訊錄清單的權限，而且處理使用者隱私的問題仍然存有爭議，使得法國上萬人提出連署，要求政府干預。

德國漢堡隱私監管部門同樣提出擔憂，要求Clubhouse背後於美國註冊的公司「Alpha Exploration Co.」說明清楚其對使用者的隱私保護政策。報導指出，目前Clubhouse尚未在歐盟設立實體，但是該公司未來可依循臉書等大型科技公司的機制，在其中一個歐盟會員國設立「單一窗口」（one-stop shop），如此一來，就可以規避窗口所在地以外歐盟成員國的調查。

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本文經OCFLab授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航