前蘇聯時代的軍事產品，遼寧號這艘自身難保的老航母還能嚇唬誰？

文：黃澎孝

4月7日，遼寧號與隨行的驅逐艦南昌號、成都號和太原號、護衛艦黃岡號及綜合補給艦呼倫湖號組成的「航母戰鬥群」，宣稱進入台灣「周邊海域」演訓；主要目的，當然是向台灣耀武揚威的「武嚇」升級版。

但真不湊巧 ：1945年的4月7日，也是日本的「大和號」戰列艦，在九州海域遭美國軍機攻擊下戰歿的日子。「大和號」是日本在二戰期間建造的「護國神艦」 ，1941年正式服役的「大和號」戰列艦，滿載 可達72,809噸，曾是「世界第一戰列艦」也是人類歷史上最大的戰列艦。

這艘震洋神艦，和她同型的姐妹艦「武藏號」的命運如出一徹，都是遭到美軍航母艦載機，從空中攻擊下沉沒的。共同寫下了：缺乏空優的戰列艦，只是敵機海上活標靶的海戰教訓。

遼寧號航母滿載才67,500噸，噸位還比不上「大和號」。護航的055型飛彈驅逐艦「南昌號」是目前中國最新、最大的「大驅」，也是二戰後亞洲最大的作戰艦艇。噸位滿載也僅1萬3千噸而已，比起「大和號」簡直就是小巫見大巫。

Photo Credit: AP / 達志影像 大和號

不論中共再怎麼吹噓，冒著濃濃黑煙航行的遼寧號航母，基本上就是前蘇聯時代，相對落後的軍事工藝產品。不但艦載機的數量有限，彈射起飛的設備也相對落伍。

遼寧號艦載的殲－15，最大安全起飛重量約為29.3－31.5噸。只能掛載六枚500公斤自由落體炸彈或兩枚鷹擊系列反艦飛彈、2枚霹靂－8B格鬥飛彈。一般軍事評論者都認為，那是一款相當笨重，而且滯空時間又相當有限的艦載機，根本不是美國航母艦載機的對手。

更重要的是，人類進入太空時代後，傳統「空優」的概念，已經上昇到了外太空。從基本的「衛星定位」到軍事衛星對地面和海上目標的偵察、鎖定能力，才是決勝於「九天之上」的基本條件。

首度讓中共見識到美國太空戰力的是1993年的「銀河號事件」。那年的7月23日，美方宣稱，有確鑿證據顯示中國的「銀河號」貨輪，正向伊朗運送化學武器原料，而將該船使用的GPS定位系統截斷，逼其停留於印度洋國際水域，等待美中外交折衝，以接受美方登船檢查。

「銀河號事件」的教訓，促使中共加速建構其「北斗衛星定位系統」（BDS）。經過十多年的努力，最新的北斗三號系統才於2020年7月31日開通。相較於美國於1994年全面建成並開放全球使用的GPS系統，整整落後了26年。

全球衛星定位系統的建成只是「太空戰」的第一步。事實上，早在20世纪90年代，美國就已提出「國家導彈防禦計劃」（NMD）和「戰區導彈防禦計劃」（TMD）。

2019年12月20日，美軍更正式成立了太空軍（United States Space Force）明訂其任務是「組織，訓練和裝備太空軍，以保護美國和盟國在太空方面的利益，並為聯合部隊提供太空能力。」

拜登總統就任後，新任國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）也多次提出將「太空」視為作戰的範圍。並呼籲美國打造「太空平台」（space－based platforms）的必要性。

拜登更公開表示，有興趣和太空相關的民間企業合作，以加強軍事力量，也就是「與商業太空的夥伴關係」。

其實太空戰最基本的核心關鍵就在於衛星攻防戰。最近美國空軍第18太空監視中隊發推文指稱，中國現役的氣象衛星「雲海一號02星」，在軌道發生碎裂，形成21塊碎片。中共非常懷疑這可能就是美國太空軍的小試身手，開啟了太空戰的第一槍。

其實衛星都有其一定壽命，又要面對敵方的可能破壞，因此，如何迅速補充衛星的部署，也是重要的關鍵。今年3月13日中國長征四號丙運載火箭，才以「一箭三星」的方式成功將遙感三十一號04組衛星送入預定軌道。

但是美國太空探索公司SpaceX，今年元月24日發射的獵鷹9號火箭（Falcon 9），一口氣就載送了143顆衛星上太空，創下單次部署最多衛星的紀錄，更是中國所望塵莫及的。

至於實驗中的美國空軍X－37B無人太空飛機，已創下在近地軌道滯留長達780天的紀錄。根據《CNN》的報導，美國空軍過去10年來已有5架X－37B正在不斷實驗中；一直保持高度機密的X－37B太空飛機，據稱可在戰爭爆發時向任意方向發射，半小內時即可到達地球任何目標。這當然是中國瞠乎其後的高科技產品。

然而，不論哪種太空戰的武器設備，最關鍵不可或缺的就是高端的晶片。

令人匪夷所思的是，根據華盛頓郵報本月8日報導指出，中國正使用超級電腦測試極音速飛彈，而驅動這些超級電腦的晶片，則是由大陸天津飛騰信息技術公司（Phytium Technology）採用美國軟體設計，委由台積電以美國專利的機械製造，台灣的世芯負責晶片最後階段設計，並代表飛騰直接與台積電交易。

美國商務部隨即在同日就宣布更新貿易黑名單「實體清單」，對天津飛騰等七間中國企業與政府實驗室實施出口管制。

台積電也立即作出反應，表示將繼續遵循所有法律規範，一定會按照美國出口管制規定執行。一般咸認，在美台聯手封鎖下，中國在其海空軍及火箭軍的高端晶片需求上，將面臨更大的挑戰。對其軍事科技發展，勢必造成嚴重遲滯的後果。

事實上，不論海、空軍或太空軍都是以科技為基礎的兵種。而美中之間科技水平的世代落差，就決定了雙方海空軍戰力的差距。

這也就是美軍馬斯廷號驅逐艦艦長羅伯特（Robert J. Briggs）和副艦長理查（Richard D. Slye）翹著二郎腿在艦舷上，監視著遠方中國遼寧號航母時，一副滿不在乎的肢體語言，所流露出對遼寧號航母的質疑：

一艘缺乏太空優勢，猶如泥菩薩過江，自身難保的老航母，不知道出來耀武揚威，想要嚇唬誰？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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