捐款逾8億！太魯閣號賑災專戶15日提前截止，監督委員會決議6大運用項目

台鐵太魯閣號發生重大死傷事故，衛生福利部設置的賑災專戶截至昨（11）日已達金額8億1千多萬。衛福部今（12）晚由次長李麗芬召開記者會，說明此次捐款的截止時間將提前至15日。李麗芬說明，捐款的管理及監督委員會（以下簡稱委員會）首次開會已有共識，捐款將運用於罹難者與傷者及其家屬的生活扶助、醫療補助、心理重建等6大項目。

李麗芬說明，委員會達成的基本共識是，捐款給予罹難者家屬的扶助金，不得低於總捐款金額的三分之一。委員會也保留罹難者及傷者的與會名額，但相關代表目前尚未推舉出來。

民眾可指定捐款用途，4月底前委員會每週開會

李麗芬表示，截至昨日為止，捐款金額已達8億1410萬6821元。李麗芬表示，委員會今天決議捐款時間將會在15日零時提早截止，提醒若有民眾希望再透過捐款協助此次事故的罹難者與傷者，還有2天的時間。

李麗芬說明下午剛召開完畢的會議共識，她表示經過委員會討論，捐款運用的範圍將包含以下6大項目：

提供罹難者遺屬與傷者及其家屬生活扶助：包含扶助金、必要經濟支持） 醫療補助：全民健保以及台鐵應給付費用之外，所需的醫療、復健相關費用 教育資助 心理重建：除了罹難者與傷者及其家屬，也會針對目睹事故的乘客與救災人員 事故相關必要刑民法的輔助費 其他經本會專案同意的項目

李麗芬說明，民眾捐款時，可以指定捐款金額的用途。李麗芬表示，委員會達成的基本共識是，捐款給予罹難者家屬的扶助金，不得低於總捐款金額的三分之一。

李麗芬表示，委員會在4月底之前將會每週召開一次會議。由於此次事故的傷亡民眾分佈在12縣市，李麗芬表示，下週也會邀集相關縣市代表與會。

李麗芬表示，委員會保留罹難者及傷者的與會名額2名，但相關代表目前尚未推舉出來。她表示，目前政府已啟動一戶一社工的機制，去了解罹難者家屬以及傷者的需求。

李麗芬說明，此次捐款管理及監督委員會的委員名單，召集人為她本人、副召集人為衛福部社會救助及社工司司長楊錦青，相關部會代表包含了交通部路政司、教育部學生事務及特殊教育司、外交部、法務部法律事務司、內政部消防署、原住民社會福利處等單位。

衛福部所屬機關代表則包含了社會及家庭署、健保署醫務管理組、心口司，以及醫事司。

社會公正人士則聘請了5位，包含資誠聯合會計師事務所所長周建宏、律州聯合法律事務所律師賴芳玉、國立台灣大學社工系教授鄭麗珍、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會執行長何素秋，以及台北市立聯合醫學昆明防治中心醫師陳亮妤。

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核稿編輯：翁世航