你年紀輕輕為什麼聊天像中年老人？改掉三種習慣，讓你跟女生不尬聊

文：智遠老師

Hey～大家好，總有一直發郵件問我說：「為什麼每次跟新加的女生聊天，總是聊不到兩句就沒下落了？到底是哪裡出了問題呢？」我請他們發一些對話紀錄給我看，然後一看他們的聊天記錄，我一口老血差點沒噴出來。

「為什麼看別人聊天都滿容易的，但是自己聊起來，感覺就不對了呢？不是自己在那兒挖空心思想話題尬聊，就是女生聊著聊著就不回了，我該怎麼辦啊？」

別著急，這其實並不是個別男生的困惑，為什麼會一直單身呀？答案其實還是因為不懂女生心理，聊天出了問題，而不自知而已。我跟他們說，你一個年紀輕輕的小男生，為什麼聊起天來，總像是一副中年老人的樣子呢？

男：妳好，我叫XXX。 女：你好。 男：我來台北工作10年了，妳呢？ 女：我是台北人。 男：哦，那妳是做什麼工作的？ 女：......（已讀不回）

從上面的案例中，看起來好像也沒說錯什麼，可是怎麼就聊跑了呢？

嗯，是沒說錯什麼，但是聽著聽著就讓人感覺想要睡覺了。我知道其實你們也不想這樣，但實在是沒什麼經驗，也不知道剛加上女生好友，應該要怎麼開場才能讓聊天變得有趣，增加她們的興趣。

今天也算是來給你們打一下預防針，初次在跟女生聊天時，只要你能「改掉這三種習慣」，機會就算是給你抓住了。

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聊天無趣

跟女生第一次聊天，建立第一印象其實是一個性質。

你想想看啊，見人一面，你能知道女生長得好看、還是不好看，氣質是不是你喜歡的類型、身高跟你搭不搭，對她什麼感覺大概就有個底數了。聊天也一樣啊，你說了些什麼話題、語氣表達的怎麼樣、等等的表達方式，都在悄悄暴露你是個什麼樣的男人。

所以啊，千萬別小瞧了跟女生每一次的交流互動，女生也是有一定的社交經驗與能力的。說白了你們本來就只是是陌生人，表現不好，人家已讀不回，或是直接封鎖妳，當然就看人家女生的心情了，根本不需要給你留什麼面子。所以聊天無趣的開局，可能就要被淘汰了。

那麼，要怎樣才能做個有趣的人？讓女生和你聊天產生興趣呢？

覺得自己不會聊天、聊天無趣的人，首先清醒一點啊。我問你：「如果你根本就不喜歡吃西餐，有人一直給你講這個紅酒多醇厚、多好喝，牛排多好吃，你會感興趣嗎？」

我想應該不會吧。你對這些東西根本就不會在意，那就算他說出來，你還是覺得紅燒肉、炸排骨更香、更好吃吧。

但要是我跟你說：「今天出去玩的時候認識一個正妹，長得很正。你會不會感興趣？」所以吊起女生胃口的第一步，就是學會瞭解女生的心理，也找到她們喜歡聊的話題。

聊天要想有趣，你還得滿足幾個條件：

語氣開朗

聊天怎麼能聽出語氣？當然能啊。你們可以對比一下，下面這兩句話的語氣差別：

你好，我叫XXX，是XX的朋友。 Hello，很高興認識你，總聽XX說妳又漂亮、個性又好相處。

怎麼樣？是不是有差別？

第一句就很中規中矩，反正如果我聽到這樣的話，我就會覺得「哦就是剛認識的一個陌生人，回一句『你好』等他接著往下說好了。」

如果這時候，你不能主動挑起有趣的話題，可能後面也就有一搭、沒一搭的就沒下文了。而第二句呢，一聽就感覺對方是真的很自信、歡樂的在打招呼，讓我的心情也頓時開朗起來了，不禁想瞭解一下，他聽到的我到底是什麼樣的，說不定聊著聊著就約出來了。

激發慾望

就像上面說到的，如果你們之間是有共同朋友，你就可以藉別人之口，或者藉她的社交諮詢的資訊，大膽給出你的評價。這個時候她肯定會疑惑：「別人是怎麼評價我的呀？」 等你說完之後，她肯定會給出一系列反饋：「你別聽他亂講，我其實......。」你看看，這不就給你發訊息了嗎？

所以說啊，當你能激發女生的慾望，她就會給出你新的訊息，這個時候可聊的內容，自然也就更多了。

帶動情緒

為了防止聊天互動無趣，記住一個公式：「事情照片＋感受分享」。

比如說，你去看了一場藝術展，發一張男性雕塑照片給她，然後說這位藝術家真棒，這個雕塑感覺像活了一樣。比如你去吃了海鮮，你發一張美食照片給她，然後說這家海鮮做得不錯，味道挺好吃的，但感覺沒我做的好吃。

當你能夠這樣和女生分享話題，你的感受分享就能積極帶動女生情緒，女生也自然而然會多分享屬於自己的看法與話題。一個聊天有趣的男生，確實能夠很快吸引女生，但是對於很多本身不太外向的男生來說，確實還有很多困難。

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油膩感過重

想當年，年輕的我，以為油膩感就是用來形容那些中年大叔的。畢竟大多數中年男子的形像大家也知道。可是後來我才發現，這太表面了。而且原來真正的油膩感不分年紀，甚至還不分男女。

今天也跟大家分享一下，在女生心裡非常減分的油膩男是什麼樣的。

油嘴滑舌的

才剛人家見一面，就開始各種粘著人家：

男：妳的皮膚怎麼這麼白呀？ 男：好久沒見過像妳這麼溫柔的女生了。 女：你對所有女生都這樣嗎？ 男：怎麼可能，因為喜歡妳，所以只對妳這樣。

我想女生內心，已經忍不住翻個大白眼了吧。這些話不是不能說，但是要看什麼時候說，剛認識就這樣說，就只會有兩個結局。要嘛把女生哄得暈頭轉向對你產生好感，要嘛就讓女生覺得你這人不可靠，見一個愛一個，事實上，99.99%都是後面的這種情況。

自以為是，喜歡教育別人的

比如女生說：「我覺得電動汽車將來的發展前景應該挺不錯的。」一般男生，可能會從各個方面來分析一下，它的發展前景到底有哪些利弊，或者說說自己的想法也就罷了。但是有些男生呢，就覺得自己懂得多，非得跟人家辯個123出來：「妳呀，根本就沒看到本質，妳說的那些都是表象，其實......」你囉唆一大堆人家女生願意聽嗎？

你的理論是誰證明過的嗎？怎麼就那麼自信，好像你自己做過一樣？你想想，如果你是女生，只是說的看法，一上來就被人教育一通，心裡是什麼感覺呢？

愛打嘴炮的

像那種一天也沒賺多少錢，卻天天好像比蔡總統還要忙一樣，整天在社群上曬什麼機場照啊、飯店圖啊，一張嘴就是每天幾十上百萬的生意啊什麼的，那你倒是拿出點實際的成績讓人家女生看看啊。

這種人呢，也就是把他自己說相信了，其實別人一聽，臉上微微笑，心裡已經把你放生了。

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缺乏界限感

你們老是說羨慕那些能說會道的男生，覺得他們幽默啊、開朗啊，自然招女生喜歡。

我今天還就告訴你，其實並不光是如此。像我就認識一個男生，他的個性是挺開朗、挺活潑的，可是不管他認識不認識的女生，他都能跟人家隨便聊幾句，而且還讓人家女生很開心。你聽他說的話吧，都是客觀的看法，也會告訴女生對她的印象，去創造女生對他的好奇心。

他就像是永遠在你看不見的地方觀察女生似的。就算是一個沒見過面的女生，他也能通過他的觀察，把女生分析得透透的，在起初跟女生認識的過程，保留著彼此的界限感。

如果說，你喜歡一個女生，可是人家都還不知道你叫什麼，在第一次聊天或見面，你就提前先把人家的身家給調查了一遍。剛開始人家女生還只是覺得你人不錯，可以再多接觸接觸，你就覺得人家願意當你女朋友了，動不動就想牽人家小手，還以男朋友自居。

這樣下去啊，別說確立關係了，恐怕還沒見幾面呢，人家女生就被你嚇跑了。所以說，追女生的初期，聊天、約會的時候一定要有點界限感。

說白了，其實就是你得知道，你現在在女生心裡是個什麼位置，然後才知道你能說什麼樣的話。對吧？所以剛開始聊天互動時，就不要問得太深入，本人都還沒了解清楚呢，就不要急著去關心人家家裡的情況，多找找共同話題才對。總之就是你得先讓女生有想要跟你聊下去的慾望，你才有機會瞭解更多嘛，對吧？

總結

什麼樣的話題應當避免？千萬不要一直「我我我」，不然會讓女生覺得你很自我中心。會這樣常常是因為戀愛經驗少，本來和異性（非業務合作）交談的機會就是不多的，所以自然也不知道要說些什麼。

一不小心，就老是一直「我我我」了，「我大學的時候……」「我去美國旅遊的時候……」「我們公司……」這種情況也不一定就說明這個男生就很自我為中心，可能就是不知道要說啥。當然我不是說完全不講自己，其實這幾個開頭都挺不錯的，但是就看你是在什麼情況下說出這些話題。

我們剛認識女生，可以先從手邊正在做的事情開始交流。比如說，如果你們正在吃飯，可以問她喜歡的食物「是否喜歡到處跑找吃的」「是否喜歡旅遊」等等，就可以開始講旅行的話題啦。

這樣你就可以適當插一句，剛剛上面說的那個「我去美國旅遊的時候……」，不過答應我，除非她問你，你只要講一個體會即可，如果她想知道更多，相信我，女生她會自己問的。

如果她說對食物一般般、不挑，那她在意的／喜歡做的事情是什麼？熱愛工作還是喜歡自己做？這不挺多可以問的嗎？適當穿插自己的工作經歷/趣事／故事。保持關係愉快的互動，如果她在說，你就只是傻傻的聽著，相信我，她也很快就會失去興趣的。

最後，我想說的是，不用刻意一直研究什麼追女話術，你又不是要當電話銷售。以上我也沒有提供任何話術，而是首次見面與聊天的注意事項，以及要怎麼去瞭解自己的問題而已。

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以再留言告訴我哦。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航