汽車的發明與達文西有關？從蒸汽動力到自駕技術，汽車產業的技術革命

文：鄭貞茂（陽明海運董事長）

汽車的發明，與達文西有關？

輪子可說是人類最偉大的發明（或發現）之一，後來慢慢發展成單輪車（unicycle）、腳踏車（bicycle）、三輪車（tricycle）到四輪車，這當中的差異除了輪子數目增加外，動力的進化也促使輪子轉變成車輛，速度越來越快，安全、法規與環保也變成重要議題。

從腳踩到動力驅動，據說15世紀的達文西已設計出由發條驅動的車輛，從要到內燃機及瓦特的蒸汽機（1766年）相繼發明後，加上1886年德國工程師卡爾・賓士（Karl Benz）研發的三輪汽車、戈特利布・戴姆勒（Gottlieb Wilhelm Daimler）製造的四輪汽車，最後由美國人亨利・福特（Henry Ford）率先大量生產平價汽車，才讓汽車開始產業化，automobile、auto、或motors成為汽車的代名詞。

Photo Credit: AP / 達志影像

早期歐美人其實視汽車為怪物

早期汽車剛開始在歐美發展時面臨很大的阻力。1820年蒸汽汽車在英國誕生後，馬車伕非常反感，因為蒸汽汽車轟隆隆駛過，像一條火龍，噴吐煙火灰塵，聲音極大，行人受到驚擾。另外當時汽車性能很不可靠，故障頻繁，汽車外觀也並不像現在這樣漂亮，開汽車的人渾身上下都是油泥，和燒鍋爐的沒什麼兩樣，與貴族馬車裝飾富麗堂皇，馬車伕制服整潔成為鮮明的對比。

因此每當汽車拋錨時，開車的人就成為被嘲笑的對象，而他們手忙腳亂的狼狽樣，更使街道兩旁噓聲四起。連帶當時坐馬車的人也視汽車為洪水猛獸，用各種惡毒的語言妖魔化著這個新生的怪物。歐洲的報紙上曾經刊登過描繪汽車爆炸場面的漫畫，坐車的人血肉橫飛，令人慘不忍睹，目的是恫嚇人們不要乘坐汽車。

英國「紅旗法」成為最早的交通法規

影響所及，當時歐美各地都對汽車實施歧視性的法規限制，例如1858年，英國實行最早的道路交通法規「紅旗法」，規定蒸汽車在郊外限速4英里／小時以下，市內限速在2英里／小時以下，而且在蒸汽汽車前方幾公尺遠的地方要有一手持紅旗的男人先行，讓人們知道將有危險物接近。

法規也要求當汽車和馬車會車時，汽車要停車為馬車讓路，如果馬車伕有要求，汽車司機還要將發動機熄火，以便讓馬兒安靜地通過。同時間，遠在美國加州的聖拉菲爾鎮也曾頒佈法令，要求汽車司機在任何過路馬匹的300英尺以外停車。1900年佛蒙特州立法規定，每一名開車人必須雇用一名成年人，在汽車前1／8英里處手持紅旗引路。

舊金山市規定汽車在市內的行駛速度不得超過8英里／小時，有的城市甚至不允許汽車在大路上行駛，馬車行的老闆也對汽車恨之入骨，常常唆使兒童向汽車扔石塊。

有一次，卡爾・賓士寫信給當地政府，邀請官員來自己的家鄉做客，他駕駛著汽車去火車站迎接，當官員上了車，賓士慢慢地開著，因為當地政府規定車輛的時速不得超過6公里。官員正在欣賞路旁的風景，車後來了一輛送牛奶的馬車，馬蹄發出輕快的得得聲，很快超過了賓士所開的汽車，馬車夫回過頭來，放肆地嘲笑。

官員被激怒了，他對賓士說：「真丟臉，竟然比馬車還要慢。」賓士故意無可奈何地說：「要追上馬車易如反掌，可是政府有規定啊。」官員在車上大叫：「我就是交通規則，別管那個，給我追上去。」賓士心中暗喜，立刻加速，很快超過那輛馬車，也讓政府官員非常高興，就此取消限制車速的規定。

Photo Credit: AP / 達志影像 卡爾・賓士設計的三輪汽車

電動＋科技化，Tesla成為汽車製造領頭羊

到了21世紀，現代化汽車時速已從1886年的10公里進步到500公里，這種時候速度似乎已不是法規規範的重點。現代科技趨勢如智慧化（intelligent）、數位化（digital）、與物聯網（IOT）等已完全顛覆當今汽車產業的發展。

而傳統的汽車大廠如豐田（Toyota）、福斯（或大眾汽車Volkswagen）、通用汽車（General Motors）、日產（Nissan）、現代汽車（Hyundai）、福特（Ford）也競相跨出傳統技術的框架，朝向新能源車與自駕車等方向發展。

這時，就不得不提一下特斯拉（Tesla）這家公司。特斯拉汽車公司成立於2003年7月1日，當初創辦人並不是伊隆・馬斯克，但之後他卻成為公司第四任CEO，在他的領導下，公司股價一飛沖天，並在2020年7月1日創下市值2,100億美元的紀錄，超越豐田汽車的2,042億美元，一舉成為全球市值最高的汽車製造商。

從銷售量來看，2019年豐田賣出近1,000萬輛車，特斯拉則只賣了36.7萬輛，但特斯拉的市值卻超越豐田，這顯示汽車產業將全面電動化與科技化。有人認為，80、90年代個人電腦（PC）獨領風潮、2000年以後蘋果帶動智慧手機趨勢，未來特斯拉也將形成另一波汽車產業的革命。

Photo Credit: 英語島

特斯拉進入LEVEL 2，車子可自行煞停

除了致力於電動車發展外，全球各國也投入非常多的資源從事自駕車（driverless cars或self-driving cars或autonomous cars）的研發。從國際自動機工程師學會（SAE International）與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）所制定的標準來看，自動駕駛技術分6個等級，從Level 0的由人來操控汽車一直到Level 5的完全自動化。

其中Level 1的等級屬於駕駛輔助，也就是說汽車仍須由人操控，但會提供輔助工具，包括車道偏離警示（LDW）、前碰預警（FCW）、電子穩定程式（ESP）、防鎖死煞車系統（ABS）等；Level 2則是部分自動，增加了主動式巡航定速（ACC）、自動緊急煞停系統（AEB）、盲點偵測（BLIS）以及汽車防撞系統，降低駕駛操作負擔，目前特斯拉就是位在這個等級，其他多家傳統車廠也擁有這類系統。

跨進Level 3門檻後，車輛有條件自動駕駛，例如跟車系統使用時可以讓駕駛暫時休息，但車輛偵測需要駕駛控制時，會立刻回歸駕駛完全操作。Level 4為高度自動，駕駛可在條件許可下完全自駕，一般不需要介入操作，該車輛可以遵照設定的道路通則執行行車任務，並提供駕駛足夠的轉換時間，駕駛仍須觀看車輛運行，目前部分美國街道允許廠商測試，並開始無人自駕車服務。Level 5則是完全自駕，系統已經掌握人類駕駛的水準，可以不須監看完成行車任務。

不讓特斯拉獨秀，蘋果研發Apple Cars

最後，隨著5G甚至通訊技術的進展，自駕車本身除了提供交通運輸的服務之外，還可提供數據蒐集與分析，再透過物聯網與5G的傳輸，屆時乘客在車上可享受各項影音服務，或在車上工作，不必花時間精力在駕駛車子上。

另外，各項數據的提供也讓政府部門能更精準地的掌握道路交通狀況，Mobility as a Service將成為新的顯學。目前特斯拉執行長馬斯克的另一間公司Space X正在推動Star Link星鏈計畫，預計要發射12,000台衛星至天空，以提供更廉價、覆蓋率更廣的無線寬頻通訊，另蘋果公司也在研發Apple Cars，未來汽車產業的發展令人非常期待。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航