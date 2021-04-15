長輩意識混亂、精神異常不是老番顛，而是老年人殺手「譫妄症」

報導：黃慧玫（KingNet國家網路醫藥）｜圖片設計：Kato｜諮詢專家：陳殿和（奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師）

全球老化嚴重，台灣老化速度更是持續加劇，台灣在2018年高齡人口（65歲以上人口）比例超過14％，已經進入高齡社會（Age society）；預計在2026年超過20％，進入所謂的超高齡社會（super-aged society）。

進入超高齡社會面臨的健康難題

奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和表示，超高齡社會可能導致新的醫療與社會問題，例如，長者的身體器官退化情況較為嚴重，多數具有多重疾病，醫療與照護需求明顯增加，造成健保與家庭負擔。

2018年健保署統計，65歲以上長者使用了38.2％的健保醫療費用，平均每一位高齡者使用的健保費用是45至64歲的2.3倍，為0至44歲的5.5倍，並持續增加中。高齡急診病人占所有急診就診人數三成，占住院總人數四成。

高齡病人因為功能的退化及衰弱衍生出的「老年病症候群」與許多不良預後有關，對醫療費用、機構化（institutionalization）、住院日數、死亡率也都有明顯負面的影響。

陳殿和指出，在「老年病症候群」中，譫妄症是一個容易被忽略的疾病，不但是一般人對這個疾病的認知不夠，往往醫療人員也輕忽這個疾病，甚至低估它的發生率。

你不知道的譫妄症，卻是老年人殺手

陳殿和進一步解釋，譫妄症是指注意力和急性認知功能障礙的臨床症候群，為一種常見的老年病症候群，但在臨床上常被忽略。

其病程特徵為急性發作且時好時壞，並具有暫時性及可恢復性。臨床上，常常碰到高齡病人突然精神混亂、日夜顛倒、產生幻覺、失去定向感，如認不得人、失去時間概念、不知身處何方，這很可能疑似為譫妄症發生。

無論任何場所，如病房、急診、長照機構或居家的高齡病人，均可能發生譫妄症。嚴重時，甚至可能造成生命危險，不可小覷。

陳殿和說，譫妄症的發生都是急性發作，但未能處理得當，可能變成慢性，甚至造成永久後遺症。譫妄症會增加住院病人的死亡率、住院天數、院內併發症發生、耗費高額醫療費用，並使得患者功能恢復較差，甚至需要人照護。

譫妄症預後不佳，需早期診斷及治療

陳殿和提醒，譫妄症雖然可以治療，但其整體的預後並不佳。因此，醫療人員在臨床上照顧高齡病人時應有高度的警覺性，才能早期診斷譫妄症，並給予適切的治療。

根據國外的研究顯示，高齡病人在急診罹患譫妄症的比例約10％，但是能在急診被診斷出來的只有3成的病人。奇美醫學中心因而制定出急診「高齡譫妄症」的篩檢及介入流程。高齡病人到急診就醫時，倘若精神狀況有改變，護理師可以利用「譫妄症的檢傷篩檢」評估病人，若評估結果為陽性，結果將讓醫師知曉，醫師可以透過「簡版混亂評估法」便能很快的確診病人是否為譫妄症。

Photo Credit: Kingnet國家網路醫藥 譫妄症發生的誘發因子

找出譫妄症的危險因子，啟動跨團隊照護模式

高齡者都有多重的慢性病，加上突發性的急性病作為誘發因子，就會造成譫妄症。急診醫師必須先治療引起譫妄症的急性病，並要致力於找出譫妄症的危險因子，如潛在不適當潛在用藥、疼痛問題、脫水、營養不足、睡眠障礙等。

陳殿和說明，照顧譫妄症的病人需要跨團隊的照護模式：護理師要全面評估病人的不適、藥師要協助找出潛在不適當用藥、營養師要調整病人飲食、物理治療師要及早讓病人活動避免退化。

跨團隊的照護模式，還有更重要的一環：病人家屬。在急診等床期間，護理師會給予家屬詳細的衛教，讓家屬理解譫妄症的發病原因及治療的方向，協助病人如廁、協助肌力復健、適當的提示等，是治療譫妄症成功的關鍵。

陳殿和表示，譫妄症只要及時被診斷，並有適切的介入及治療，透過跨領域團隊的照顧模式，從醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師還有家屬共同地照顧下，病人都會有相當不錯的預後。

Photo Credit: Kingnet國家網路醫藥 跨團隊照護模式

經奇美醫學中心統計，自2020年10月至2021年1月譫妄症病人1個月內死亡率下降14.1％、3日內回診率下降100％、病人出院後轉機構的比率下降54.7％、住院天數下降24.5％、平均住院費下降15.9％，皆都有明顯的改善。

及時診斷及早治療，讓長者回復精神不失機能

陳殿和分享，他曾收治一位有糖尿病、高血壓病史的82歲阿嬤，阿嬤平時都有按時服用慢性病藥物。前年中風後，左側肢體乏力，目前持續復健中，可以憑四腳拐杖慢慢行動，生活起居大部分可以自理。

兩周前，阿嬤因為左側腰部長了帶狀皰疹，赴診所就醫，醫師除了給予口服的抗病毒藥物外，同時也開立止痛藥及皮膚外用藥膏。但皮蛇帶來的疼痛感，讓她晚上都睡不好，胃口也變差。

漸漸的，阿嬤精神越來越差，晚上常常睡不著，白天卻又很嗜睡。有天，阿嬤開始胡言亂語，有時還認不得人。起初，家人還不太在意，直到第二天清晨，外勞發現阿嬤尿失禁，躺在床上叫不醒，緊急送至醫學中心就醫。

經醫師詳細評估，並進行了抽血、驗尿、頭部電腦斷層，判斷阿嬤精神狀況的改變，是因為「譫妄症」所發生。經由跨團隊照護後，阿嬤的譫妄症得已改善，也沒有因此失去原有機能，精神也恢復如初。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航