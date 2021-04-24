如果「10億心跳理論」是正確的，我們是否不該運動加快心跳？

讀者Jones Wen在2020年12月20日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：

林教授您好， 讀完您的三本著作，受益良多，糾正了我一些先前錯誤的認知，非常感謝。在下有一問題懇請林教授解惑，常看到哺乳類動物心跳若快，則壽命較短的論述，所以人類是否也是如此，有科學依據嗎？謝謝您。

其實，我真該謝謝這位讀者的提問，因為我對心率跟壽命之間的關係一直很感興趣。但由於之前沒人提問，也就沒想到要發表文章來討論。

我之所以會對「心率與壽命」感興趣，原因之一是網路上看到「10億心跳理論」（Billion Heartbeat Theory）。這個理論比較鬆散地講，是所有的動物在一生中的總心跳數都是在10億左右。但是，「所有的動物」畢竟是太過籠統，比較嚴謹的說法是，所有的「哺乳類動物」一生中的總心跳數都是在10億左右。

既然所有的哺乳類動物，包括人，一生的總心跳數都差不多，那是否心跳較慢的人就會活得較久？所以有人就說，那我才不要運動，因為運動會使心跳加速，而心跳加速就會使壽命變短。還有人說，這個說法是太空人阿姆斯壯的名言，但事實上他從未說過這樣的話，請看維基百科。

不管如何，這個理論的源頭可以追朔到一篇1997年發表的論文。它的作者是心臟科醫生Herbert Levine，而標題是〈Rest heart rate and life expectancy〉（靜息心率和預期壽命）。這篇論文的第一個圖表是常被引用來「證實」10億心跳理論。

它共列舉了15種哺乳類動物，從最小的小鼠，到最大的鯨魚。除了人類之外，這些動物的心率和壽命呈現出一個「逆半對數關係」（inverse semilogarithmic relation）。簡單地說就是，心率越高的動物種類，壽命就越短。

既然知道每一種動物的心率和壽命，就可以算出每一種動物一生的總心跳數。所以，Herbert Levine醫生就將那15種動物一生的總心跳數陳列在這篇論文的第二個圖表。除了人類之外，這些動物一生的總心跳數都是在7.3億左右。

7.3億當然不是10億，所以「10億心跳理論」並沒有出現在Herbert Levine醫生這篇論文裡。但是，我在網路上看到的資料都是說動物一生的總心跳數是10億左右，包括一些學術界的網站，例如北卡羅來納州立大學和聖荷西州立大學。

在我看到的所有資料中，一般讀者最容易看得懂的應該是〈The Heartbeat Hypothesis〉。這篇文章把上面那篇論文的第一個圖表重新製作，而我個人認為這個新圖表比較好看：

這篇文章也有提供下面這六種動物的心率，壽命，和一生總心跳數：

侏儒尖鼠：每分鐘心跳1300，壽命1.5年，一生心跳10.2億次

小鼠：每分鐘心跳500，壽命5年，一生心跳13.1億次

貓：每分鐘心跳150，壽命15年，一生心跳11.8億次

人類：每分鐘心跳60，壽命71年，一生心跳22.4億次

馬：每分鐘心跳44，壽命40年，一生心跳9.3億次

大象：每分鐘心跳28，壽命70年，一生心跳10.3億次

從上面這六種動物就可看出，人類是「10億心跳理論」的唯一例外（一生總心跳數高達20多億）。沒有人知道原因，但目前最好的解釋是「先進的醫療照顧」和「先進的社會結構」。

另外你可以發現，這六種動物的壽命和心率和圖表上所顯示的數據並不完全吻合。我個人認為那是因為作者採用的數據不夠精確。還有，新圖表的製作也將那條直線拉得太平了。請看下面Herbert Levine醫生的論文原圖表：

好，談完「不同動物心率與壽命之間的關係」，我們現在來談「不同個人心率與壽命之間的關係」。

先來看一篇2009年發表的綜述論文〈Heart rate, lifespan, and mortality risk〉（心率，壽命和死亡風險）。它摘要的前兩句是：

越來越多的科學研究和觀察證據表明，靜息心率與恆溫哺乳動物之間以及單個物種內的壽命成反比。 在很多人體研究中，靜息心律的升高與死亡風險增加有關。 靜息心律與壽命之間的相關性，似乎是由於基礎代謝率和與心血管相關死亡風險。

再來，我們看一篇2013年發表的研究論文〈Elevated resting heart rate, physical fitness and all-cause mortality: a 16-year follow-up in the Copenhagen Male Study〉（升高的靜息心率，體魄健全和全因死亡率：在哥本哈根男性研究中進行的16年隨訪）。這項研究共追踪調查5200男性16年，最後收集到其中2800位的完整資料。這些資料顯示3件事：

體魄越健全，靜息心率就越低 靜息心率越高，死亡風險就越高 靜息心率每增加10，死亡風險就增加16％

從這兩篇論文可以看出，體魄越健全，靜息心率就越低，而壽命也就越長。

我在文章的開始有提到，有人認為運動會使心跳加速，而心跳越快壽命就越短，所以想長壽就不要運動。這聽起來似乎很有道理，只不過……請看下面解釋。

張三從不運動，而他的靜息心跳是每分鐘75下，所以他每天心跳次數是10萬8000下。

李四每天做運動，所以他的靜息心跳是每分鐘50下。在他每天一小時的運動中，心跳是每分鐘150下，所以一小時下來，他的心跳次數是9000下。可是，他不做運動的那23小時的心跳次數是6萬9000下，所以他運動時的9000下和他不運動時的6萬9000下加起來，得到他每天心跳次數是7萬8000下。

也就是說，李四每天的心跳次數是比張三整整少了3萬。那是運動會比較長壽，還是不運動？

當然，長壽有很多因素。張三李四的例子，只是從心率和壽命之間的關係來指出運動比不運動好。不管如何整體而言，心率越低的人，壽命就越長。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航