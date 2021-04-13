巴西疫情告急：加護病房年輕重症患者暴增，兩院議長請求聯合國提前交付疫苗
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鑒於巴西疫情嚴峻，巴奇哥與里拉請求古特瑞斯，將巴西列為COVAX的優先國，提前交付巴西的配額（4200萬劑疫苗）。到目前為止，巴西只接獲COVAX提供約100萬劑疫苗。
巴西「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續延燒，昨（12）天該國參眾兩院議長向聯合國提出請求，希望疫苗全球取得機制（COVAX）將巴西列為優先國，提前交付給巴西的疫苗。到目前為止，巴西只接獲COVAX提供約100萬劑疫苗。
根據研究，巴西境內39歲以下年輕病患3月間暴增到1萬1000多人，占加護病房總患者的52.2%，遠高於疫情初期的14.6%，也高於去年9月至今年2月的約45%。
已完成第1劑疫苗接種人口只佔全國11.26%，兩院議長致電聯合國秘書長求援
（中央社）巴西武漢肺炎疫情告急，巴西參眾兩院議長昨（12）天向聯合國提出請求，讓世界衛生組織主導的疫苗全球取得機制COVAX提前交付疫苗給巴西，協助巴西抗疫。
巴西參議院議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）與眾議院議長里拉（Arthur Lira）透過社群網站指出，昨天致電聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），請他提前交付武漢肺炎疫苗給巴西。
3月底，巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，聯邦政府預定4月提供全國免疫計畫約5000萬劑疫苗，現在將減半。
鑒於巴西疫情嚴峻，巴奇哥與里拉請求古特瑞斯，將巴西列為COVAX的優先國，提前交付巴西的配額（4200萬劑疫苗）。到目前為止，巴西只接獲COVAX提供約100萬劑疫苗。
目前巴西只有兩種疫苗，一種是隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的CoronaVac，另一種是阿斯特捷利康的AZ疫苗；其中9成使用CoronaVac。
巴西政府為加快疫苗接種速度，今年3月開始與其他國際藥廠洽商購買疫苗，但礙於全球疫苗供應短缺，沒有突破性進展。
自今年1月17日以來，巴西已有2384萬7792人接受第1劑疫苗接種，佔巴西人口11.26%；739萬1544人接受第2劑疫苗，佔總人口3.49%。
世衛秘書長回應巴西總統的「感冒說」
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adahnon）關切全世界的武漢肺炎病例和死亡呈指數級成長。他昨天說，「儘管病例增加，部分國家仍繼續允許派對和群聚；武漢肺炎不是簡單的感冒。」
去年，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾說過，「武漢肺炎只是一場小感冒」後，這句話在全世界廣為流傳，並受到許多衛生高層批評。
世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）指出，武漢肺炎大流行正處於一個臨界點，儘管全世界已注射超過7.8億劑疫苗，感染仍呈指數級成長。
世衛組織亦警告巴西，單靠疫苗不足以遏制新型冠狀病毒，維持個人和集體衛生防疫措施至關重要，「保持社交距離、戴口罩、消毒手、環境通風、檢測、隔離和追蹤接觸者等，這一切都可以幫助遏阻新的感染和拯救生命。」
過去24小時巴西有1738人染疫死亡，新增3萬8866例確診；自大流行以來，總計35萬5031人死亡，1352萬1409人確診。目前巴西是全球染疫死亡人數第2高國家，僅次於美國；確診人數第3高，僅低於美國和印度。
年輕重症患者人數增加，可能原因之一為變種病毒株肆虐
巴西武漢肺炎疫情加劇，其中部分要歸咎於變種病毒株肆虐。研究指出，境內加護病房武漢肺炎重症患者中，40歲以下年輕患者人數於3月間超越年長者。
「巴西加護病房計畫」（Brazilian ICU Project）表示，住進加護病房的武漢肺炎重症患者中，39歲以下年輕病患3月間暴增到1萬1000多人，占加護病房總患者的52.2%，遠高於疫情初期的14.6%，也高於去年9月至今年2月的約45%。
巴西加護病房計畫為巴西加護醫療協會（AMIB）發起的倡議，而企劃共同協調員萊申特（Ederlon Rezende）說：「疫情初期時，年輕族群染疫通常較不會發展成重症，並不需要送進加護治療；因此當這年齡層入住加護病房人數出現增加趨勢，箇中意義是很重要的。」
萊申特表示，加護病房年輕重症患者人數增加，原因有很多。
原因之一是，80歲以上年長者大多都接種了疫苗。研究顯示，3月時，巴西加護病房80歲以上重症患者比率從13.6%降至7.8%。
其次，萊申特表示，年輕族群暴露於病毒的機會較高，無論是他們必須出門工作也好，還是他們自認比較不容易感染也好。
另一個因素可能是巴西變種病毒株P1。多位專家認為，3月間巴西染疫病亡人數暴增，有部分要歸咎於P1病毒株。P1不僅可以讓已經感染過武漢肺炎原始病毒株的患者二度感染，也更為致命。
萊申特告訴《法新社》，如今加護病房內的重症患者年紀更輕，且沒有慢性病史，但病情卻更為嚴重。
巴西加護病房重症患者中，沒有慢性病史的人數在3月增加幾乎三分之一，來到總數的30.3%。
根據這項倡議的數據，染疫後須裝上呼吸器的患者比率，在3月間來到58.1%，創下疫情爆發迄今的新高。
巴西3月染疫病亡人數逾6萬6500人，是上一次於2020年7月創下的單月紀錄的兩倍多。
人口2億1200萬人的巴西，自疫情爆發以來有35萬1000人染疫病故，為全球第2高，僅次於美國。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範