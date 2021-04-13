巴西疫情告急：加護病房年輕重症患者暴增，兩院議長請求聯合國提前交付疫苗

巴西「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續延燒，昨（12）天該國參眾兩院議長向聯合國提出請求，希望疫苗全球取得機制（COVAX）將巴西列為優先國，提前交付給巴西的疫苗。到目前為止，巴西只接獲COVAX提供約100萬劑疫苗。

根據研究，巴西境內39歲以下年輕病患3月間暴增到1萬1000多人，占加護病房總患者的52.2%，遠高於疫情初期的14.6%，也高於去年9月至今年2月的約45%。

已完成第1劑疫苗接種人口只佔全國11.26%，兩院議長致電聯合國秘書長求援

（中央社）巴西武漢肺炎疫情告急，巴西參眾兩院議長昨（12）天向聯合國提出請求，讓世界衛生組織主導的疫苗全球取得機制COVAX提前交付疫苗給巴西，協助巴西抗疫。

巴西參議院議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）與眾議院議長里拉（Arthur Lira）透過社群網站指出，昨天致電聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），請他提前交付武漢肺炎疫苗給巴西。

3月底，巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，聯邦政府預定4月提供全國免疫計畫約5000萬劑疫苗，現在將減半。

鑒於巴西疫情嚴峻，巴奇哥與里拉請求古特瑞斯，將巴西列為COVAX的優先國，提前交付巴西的配額（4200萬劑疫苗）。到目前為止，巴西只接獲COVAX提供約100萬劑疫苗。

目前巴西只有兩種疫苗，一種是隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的CoronaVac，另一種是阿斯特捷利康的AZ疫苗；其中9成使用CoronaVac。

巴西政府為加快疫苗接種速度，今年3月開始與其他國際藥廠洽商購買疫苗，但礙於全球疫苗供應短缺，沒有突破性進展。

自今年1月17日以來，巴西已有2384萬7792人接受第1劑疫苗接種，佔巴西人口11.26%；739萬1544人接受第2劑疫苗，佔總人口3.49%。

世衛秘書長回應巴西總統的「感冒說」

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adahnon）關切全世界的武漢肺炎病例和死亡呈指數級成長。他昨天說，「儘管病例增加，部分國家仍繼續允許派對和群聚；武漢肺炎不是簡單的感冒。」

去年，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾說過，「武漢肺炎只是一場小感冒」後，這句話在全世界廣為流傳，並受到許多衛生高層批評。

世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）指出，武漢肺炎大流行正處於一個臨界點，儘管全世界已注射超過7.8億劑疫苗，感染仍呈指數級成長。

世衛組織亦警告巴西，單靠疫苗不足以遏制新型冠狀病毒，維持個人和集體衛生防疫措施至關重要，「保持社交距離、戴口罩、消毒手、環境通風、檢測、隔離和追蹤接觸者等，這一切都可以幫助遏阻新的感染和拯救生命。」

過去24小時巴西有1738人染疫死亡，新增3萬8866例確診；自大流行以來，總計35萬5031人死亡，1352萬1409人確診。目前巴西是全球染疫死亡人數第2高國家，僅次於美國；確診人數第3高，僅低於美國和印度。

年輕重症患者人數增加，可能原因之一為變種病毒株肆虐

巴西武漢肺炎疫情加劇，其中部分要歸咎於變種病毒株肆虐。研究指出，境內加護病房武漢肺炎重症患者中，40歲以下年輕患者人數於3月間超越年長者。

「巴西加護病房計畫」（Brazilian ICU Project）表示，住進加護病房的武漢肺炎重症患者中，39歲以下年輕病患3月間暴增到1萬1000多人，占加護病房總患者的52.2%，遠高於疫情初期的14.6%，也高於去年9月至今年2月的約45%。

Photo Credit: AP / 達志影像 巴西一名健康照護工作者在專門收治武漢肺炎病患的加護病房外休息的模樣。

巴西加護病房計畫為巴西加護醫療協會（AMIB）發起的倡議，而企劃共同協調員萊申特（Ederlon Rezende）說：「疫情初期時，年輕族群染疫通常較不會發展成重症，並不需要送進加護治療；因此當這年齡層入住加護病房人數出現增加趨勢，箇中意義是很重要的。」

萊申特表示，加護病房年輕重症患者人數增加，原因有很多。

原因之一是，80歲以上年長者大多都接種了疫苗。研究顯示，3月時，巴西加護病房80歲以上重症患者比率從13.6%降至7.8%。

其次，萊申特表示，年輕族群暴露於病毒的機會較高，無論是他們必須出門工作也好，還是他們自認比較不容易感染也好。

另一個因素可能是巴西變種病毒株P1。多位專家認為，3月間巴西染疫病亡人數暴增，有部分要歸咎於P1病毒株。P1不僅可以讓已經感染過武漢肺炎原始病毒株的患者二度感染，也更為致命。

萊申特告訴《法新社》，如今加護病房內的重症患者年紀更輕，且沒有慢性病史，但病情卻更為嚴重。

巴西加護病房重症患者中，沒有慢性病史的人數在3月增加幾乎三分之一，來到總數的30.3%。

根據這項倡議的數據，染疫後須裝上呼吸器的患者比率，在3月間來到58.1%，創下疫情爆發迄今的新高。

巴西3月染疫病亡人數逾6萬6500人，是上一次於2020年7月創下的單月紀錄的兩倍多。

人口2億1200萬人的巴西，自疫情爆發以來有35萬1000人染疫病故，為全球第2高，僅次於美國。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範