日本政府拍板「福島核廢水」2年後排入海，外交部關切：應該要先通知我們

日本正式拍板，決定將311核災後持續產生的福島核廢水，在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。對此外交部表示台日已在2014年簽訂「核子能源資訊」交換備忘錄，日本應該先知會我方，已讓駐日代表處跟日方表示關切。

而包括綠色和平組織、全國廢核行動平台等環保團體，也對日方核廢水的處置表達擔憂。認為受污染的廢水排入大海不只影響日本漁民，也會隨著洋流影響到台灣，將侵害我國漁民權益、增加我國輻射檢測成本、甚至威脅水產品消費者的健康。

日本政府拍板福島核廢水排入海，預計2年後實施

（中央社）日本政府今（13）日針對福島第一核電廠，在311核災後持續產生的含氚核廢水，召開相關部會閣員會議，正式決定福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。

《日本放送協會》（NHK）報導，具體而言，日本政府要求經營福島第一核電廠的東京電力公司，以2年後排放核廢水為目標，設置所需設備、進行相關準備。

目前儲存於福島第一核電廠腹地內的核廢水將先進行稀釋，將氚濃度降到日本國家標準的1/40、世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準1/7，再進行排放。

《共同社》報導，核廢水將在福島第一核電廠預定廢爐的2041到2051年左右完成排放。

日本首相菅義偉今天在會中表示，處理核廢水是廢爐無法避免的課題，在確保安全與做好負面觀感對策的前提下，排放入海是最現實的判斷。

另外，會中也決定，福島地方政府與農漁產業者將強化監測核廢水排放前後的氚濃度，並借助聯合國國際原子能總署（IAEA）發布客觀的相關資訊，以避免負面觀感。

日本政府並將協助漁民促銷產品、吸引觀光客等；若仍因負面觀感導致損失，將由東京電力公司賠償。

相關部會將設立新的會議，以在必要的時候機動實施追加對應措施。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲，發生核子事故，須持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒，因此產生含有高濃度放射性物質的污染水，在透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質後的水，就稱為核廢水。

這些含氚核廢水貯藏在福島核電廠腹地內，到目前已有1061座儲水槽，預料2022年秋天就將全滿。

《風傳媒》報導，福島一帶的漁民因擔心核污水排放後，會對當地漁業的風評造成影響，因此極力反對將核污水排放大海的方案；也有民眾建議應該將核污水製成水泥柱，繼續存放在廢爐後的福島核電廠場址、或者運送到日本的離島安放。不過日本政府幾經考慮，依舊決定將核污水「處理稀釋後排放入海」。

Photo Credit: 關鍵評論網 2011年3月11日本東部近海發生規模9.0、最大震度7的大地震（圖右下紅點處），沿岸500公里長的海岸線都發生海嘯，其中岩手、宮城、福島三縣受創最重。最終造成至少1萬5000多人死亡、6000多人受傷與2000多人失蹤

外交部表示關切：應該要先通知我們

《公視新聞網》報導，對於日方決定，我外交部表示台日已在2014年簽訂「核子能源資訊」交換備忘錄，日本應該先知會我方。備忘錄內容主要為雙方在核能安全管制的經驗與技術交流，像是電廠安全、緊急應變、輻射防護、放射性廢物管理與電廠除役等，提供長期穩固的依據。

外交部政務次長田中光強調：「我們去了一個電報，請我們駐日代表處跟日本表示關切，然後了解他的進程，我們在2014年跟日本也簽訂一個所謂核子能源資訊交換備忘錄，如果他們要做任何的改變，應該要先通知我們。」

環團連署反對，指侵害人權、違反國際公約

部分環保團體也對日方核廢水的處置表達擔憂。綠色和平組織發布新聞稿，表示日本政府決議排放核污水，已侵害人權及違反國際公約。

國際綠色和平執行總監珍妮佛．摩根（Jennifer Morgan）表示，日本政府決定把核污水排入太平洋不僅是暴行，更違反《聯合國國際海洋法公約》（UNCLOS），未來的幾個月內將受到強烈抵制。

綠色和平東亞分部氣候與能源專案主任鈴木（Kazue Suzuki）批評，日本政府再次罔顧日本人民安全，不僅低估輻射污染的風險，且忽視其他存儲核污水的空間及降低輻射的技術，以最便宜行事的方式將核污水倒入太平洋。

此外，聯合國人權特別報告員在2020年6月及2021年3月，兩次警告日本政府，核污水排入海洋將侵犯日本公民、韓國及台灣等鄰近區域人權，並呼籲日本政府相關排放決定應該經足夠的國際諮詢後再行決定。

全國廢核行動平台亦發布新聞稿，反對日方因成本考量，將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射污染的威脅之中。並指出已有包括24個國家、311個團體跨國發起「福島核災將屆10週年，反對輻射污水排入海洋，終結核電！」連署，表達反對立場。台灣也有近40個團體加入連署。

全國廢核行動平台表示，這些受污染的廢水排入大海，不只會影響日本漁民，也會隨著洋流影響到台灣，將侵害我國漁民權益、增加我國輻射檢測成本、甚至威脅水產品消費者的健康。此次決策影響重大，為保護海洋環境，呼籲日本政府應改採其他處理方式。台灣政府也應該重視未來可能的衝擊，經由正式外交管道表達反對，為國民健康與周遭海洋環境把關。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範