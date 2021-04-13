民進黨拍板公投不提對案、國民黨預備宣講500場，藻礁還有對話空間嗎？

今年8月28日公投日，最多將有「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4項公投案，總統蔡英文11日時，邀府、院、黨、黨團及執政縣市長共商時局，對8月登場的4大公投達成「不提對案」共識，將透過正面論述和對話來溝通政策。而國民黨針對自己領銜的「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，最快本週末將啟動首場公投街頭宣講。當中最晚成案的藻礁公投，雖然已在3月底有過1次會面談話但未達共識，接下來會如何「溝通」還有待關注。

提案時機太趕、太魯閣號和「對話取代對案」

對於公投達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。總統府發言人張惇涵表示，由於若要就公投提出對案，依照立法院的時程，必須在本週就提出。在過去一段時間，府、院、黨、黨團，以及執政縣市長也多次就相關議題深入討論交換意見，最後達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。

張惇涵表示，面對這4項公投案，總統指示，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。相信透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。

民進黨黨團總召柯建銘日前也表示，既然共同決定，就應共同努力、共同承擔。府院黨拍板4大公投不提對案，蔡英文總統指示傾全力說明。正面論述、積極說明、溝通對話、化解疑慮，以穩定國家發展，是執政黨的責任。

《自由時報》報導，桃園市長鄭文燦則說，「沒有反宣傳，只有正面對話」，基於執政責任不提對案，但對於能源轉型、非核家園、食品安全、國際經貿、環境保育等議題，民進黨的執政就是把不同的價值做最好安排，正面對話才能解決問題。他認為公投連署的鄉親也是基於愛台灣的心，但資訊要充分，政府會把所有事實跟真相都攤在陽光下，經過公共理性討論讓選民做出抉擇。

綜合《風傳媒》和《聯合報》報導，原本部分民進黨立委希望能提出對案，但後來透過民調及輿情發現，年輕、都會區民眾希望的是政府解釋清楚，好讓他們可以做出選擇；蔡英文也受到主張「對話」的農委會主委陳吉仲、前環保署長詹順貴影響，認同執政黨不該激化社會對立，表達對公投案的「不同意」也是一種態度。

另外也考慮到時程上，行政院如果不提案，必須由立法院提案，加上發生太魯閣事故，現在還要發起公投案恐怕會被藍營攻擊在「轉移焦點」，時程上非常趕可能已經來不及。

國民黨：500場宣講將開跑

針對8月28日公投日的4項公投案，國民黨會將重點擺在由國民黨立委林為洲、國民黨主席江啟臣領銜的「反萊豬」、「公投綁大選」公投案，而「珍愛藻礁」公投案則視情況與環保團體合作，至於「重啟核四」公投案則交由人民決定。

國民黨中央黨部昨天也召開「828公投任務推動小組」會議，原本因為太魯閣號事故而暫緩的公投宣傳活動，會議上決定4月18日上午召開記者會，宣告基層幹部73場講習起跑，5月底正式開始街頭宣講活動，預計全台遍地開花500場以上。

國民黨原本規劃4月10日展開第一場公投宣講「反萊豬」和「公投綁大選」，但因為太魯閣號事故暫緩。後來決定4月18日上午10時舉行記者會，先開始內部基層幹部研習活動，待5月底再開始遍地開花的街頭宣講。國民黨文傳會主委王育敏轉述指出，內部研習將配合立委選區，一選區舉辦一場，以區域立委搭配不分區，邀請公民團體、選區基層幹部等參加，望透過基層的力量傳遞公投的重要性。

Photo Credit: 中央社

環團和農委會會面討論藻礁公投，還會有第二次嗎？

而最後成案的「珍愛藻礁公投」領銜人潘忠政等環團上月31日，與農委會主委陳吉仲會面討論。不過雙方並未達成共識。

陳吉仲事後表示，第一次會面就是把各式各樣的方案評估攤開來討論，不只港口外推，包括台北港、林口港，不同期間能有助能源轉型方案都有討論，最後若找出可以「增氣減煤」的時程縮短，「就是我們要的方案」。

《聯合報》報導，不過潘忠政則認為，環團所提的訴求若有政府有正面的回應那還值得談，但如果沒有就沒繼續談的意義。他表示，陳吉仲的誠懇他可以感受到，但是實際上沒安排團體與總統見面，他認為這很重要，把這些問題反映給總統才可能解決問題，否則中間傳遞訊息的都只是幕僚執行者，沒有實質決定權。



潘忠政也再次強調，公投主決議文上的遷離方案才是真正友善回應，如果其他談法比如港口外推，有點像在逼環團就範。是否會再有一次「喝咖啡討論」？陳吉仲則表示，尊重環團，現在要溝通也不只有他，府院黨都有在溝通。目前尚未敲定第二次會面，不過明天將有由環團人士、專家學者、經濟部次長曾文生和詹順貴等人共同參與的「藻礁對焦會議」，將持續針對此案中最為關鍵的生態與能源等議題，找出雙方達成共識的可能性。

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核稿編輯：翁世航