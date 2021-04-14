在另類選擇黨眼中，德國現在的一切都不正常

文：Hans Pfeifer

一個花園侏儒。這個戴尖帽的蓄胡小男人。德國家庭前花園的縮影。在德國另類選擇黨的最新選舉廣告上，這個花園小矮人站在一片綠茵茵的花草地上。同時，人們還可以聽到揚聲器裡傳出的聲音：「正常是擁有一個家鄉，是擁有安全的邊界。」

「德國另類選擇黨」以其選舉綱領和首個選舉廣告，開啟了2021年秋季聯邦議院大選選戰。他們的選舉口號是：「德國。但正常。」

憧憬理想世界

通過其競選活動，德國另類選擇黨尋求一種所謂的德國規範或常態。在那段影片中，出現的是懷抱孫子的慈愛的爺爺、奶奶、飯桌上歡聲笑語的一家人、快活的學童、一隻小狗，以及那位笑容可掬的花園侏儒。一言以蔽之：一個讓人憧憬的世界，一個完美的德國。

德國另類選擇黨這一宣傳活動十分機巧。它引誘充滿渴望的人們。身處新冠大流行瘟疫和持續的緊急狀態，人們自有巨大渴望。選擇黨蠱惑人們重回那感覺良好之境。

更能說明問題的是，選擇黨所舉的與這種所謂的常態正相反對的東西：影片此時顯示的是，在新冠停擺時代，關閉的咖啡館、燃燒的路障、極端左翼行為、示威反對氣候變化的一名臉色蒼白的女孩。旁白：這些均屬不正常。潛台詞：這些都是非德國，聯邦政府的新冠政策、左翼黨、氣候運動，統統都是德國的敵人。

排斥的政治

在德國另類選擇黨選戰廣告給出的好感覺——常態的背後乃是一巨大的社會顛覆工程。這一點，影片自然未予指明，但德勒斯登的黨代會就此作出了明確決定。

該黨現在的競選綱領明確指出，何謂德國人，應重新成為與遺傳有關的問題，父母是德國人的人方為德國人。由此，數十萬德國人在意識形態上被宣佈為「非德國人」。而移民將變得不再可能。德國另類選擇黨甚至不再想毫無保留地歡迎急需的技術工人來德國。該黨代表大會認為，「所謂的技術工人短缺，是工業和經濟協會及其他遊說團體的一種虛構性敘述。」

自稱的選擇黨人想把德國重新圍起來。而且，不僅是要反對反性別歧視、反對同性戀者的平等權利，回到過去時代的社會氛圍。幾乎可從字面上體會到圍起來之意思：出於選舉策略考慮，選擇黨迴避使用圍牆這個字，而更願意說，要設置邊界柵欄。因為在德國，牆這個詞，傳統上讓人不舒服。

背離國際社會

在國際政治上，選擇黨要來一個極端轉折：退出歐盟，並結束共同貨幣——歐元。其外交與安全政策座右銘可借用前美國總統川普（Donald Trump）的說法，概括為「德國優先」。

重建和強硬的議程很長。倘選舉成功，選擇黨要驅逐數十萬人，即使當事人來自戰亂、危機國家。該黨要求，12歲少年就可被送上法庭；若某兒童從一個處於戰爭狀態的國家逃到了德國，那麼，根據該黨的選舉政綱，就該讓其自生自滅：因為德勒斯登黨代會以絕對多數決定拒絕難民的家庭團聚，且適用於受心理創傷的逃亡兒童的家庭。

背離法律

德國另類選擇黨並不在乎法律和秩序，該黨極右派別頭目赫克（Björn Höcke）在熱烈的掌聲中特意聲明：選擇黨必須發出一個政治標示，不能顧忌現有法律條款。

但恰恰是這一立場使選擇黨對德國構成危險：只有在其不構成阻礙的情況下，該黨才會接受法律和秩序。這應讓德國人害怕。

誠然，德國另類選擇黨尚遠不能任命下一任男女總理；在本屆聯邦大選後，它也進不了政府，——其它各黨都已經明確表示了這一點。然而，它有可能很快就成為薩克森－安哈特邦最強大的政治力量。所以，人們應嚴肅對待這個極端政黨的選戰綱領。

選擇黨宣揚友好的德國花園侏儒，作為敵對的全球化世界的對抗方案。顯然，該黨未能注意到，德國花園侏儒委實是一移民：來自土耳其。800年前，安納托利亞東部的礦工們為他塑形，保護自己不受邪靈傷害。後來，不知何時，經由義大利商人，這位著名的紅尖帽小人傳到了德國。人類歷史就是這樣。

昨天還是外國的東西，明天就變成德國的了。世界處在運動中。它在變化。不過，無須擔心：這是正常的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航