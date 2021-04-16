菅義偉決定解散國會的時間點，將是自民黨政權能否延續的關鍵

春天後已經不可能？

日本在4月12日起，宣布包括東京都23區與大阪市等其他指定都市，將適用「防止疫情蔓延等重點措施」。早先3月21日時，東京都與周圍三縣才解除「緊急事態宣言」，本以為可以慢慢回歸正常，但第四波疫情又悄然逼近，東京都不到一個月又要回到半自肅狀態，店家營業時間限制又回到晚上8點前。

而在同一天，包括東京都八王子市等日本地級都市，也開始替65歲以上一般銀髮族率先施打疫苗。首相菅義偉在國會接受質詢時表示，希望在5月時能邁入施打高峰期，6月底前能至少讓65歲以上族群都先打一輪。未來目標將保存一億劑疫苗量，足夠醫護人員與65歲以上人士施打兩次。

菅義偉將在4月16日赴美與總統拜登（Joe Biden）舉辦高峰會。在此之前，他也先接種兩劑疫苗，為赴美前做好準備。外界許多媒體揣測，菅義偉有可能在訪美後選擇解散國會，原因在於身為首個赴美元首，美日兩國將探討中國人權問題、台海問題與最近的緬甸民主運動，如果有具體成效，加上疫苗施打順利，不失為解散的良機。

不過根據《時事通信》引述政府高官指出，春天的年度預算成立後解散是「萬不可行」。原因在於，日本政府先前沒有料到第四波疫情反彈會來得如此快速，在5月11日前的「防止疫情蔓延等重點措施」期間，如果有任何閃失，好比變種病毒無法掌握等，讓疫情再度失控，將會對民意造成反效果。

與東京都議會決勝？

如此一來，能夠適合的解散時間的另一時間點，就會落在7月上旬，7月4日正好要舉辦東京都議會的投開票，外界也有預測，如果跟東京都議會同天「撞期」，也有跟小池百合子任職特別顧問的「都民優先會」一決雌雄的意味在。

不過這個建議，在黨內引發正反兩極的討論。特別是跟自民黨一起執政的公明黨，將都議會選舉看得相當重要，目前都議會127席中，公明黨有23席、自民黨25席，如果兩邊同時間或相近時間選舉，公明黨沒辦法拉出黨資源整合，可能會兩頭燒。

公明黨幹事長石井啓一先前就有微詞，認為眾議院選舉跟都議會撞期是「不現實的選項」，但是自民黨國會對策委員長森山裕也挑明表示「不論首相做出什麼決定，大家都必須要理解才是吧？」也讓這個時間點始終被大家關注。

在7月上旬解散也有個好處是，6月16日後國會第一個會期結束，這時疫苗施打也進入收尾期，如果沒有太大疫情反彈，確實是個解散的成熟時機。7月底也要舉辦東京奧運，到時民心一定是相對正面期待，對自民黨來說也是利多。

以國際事件來看，6月11日英國也要舉辦G7高峰會，到時菅義偉與其他6國元首一同與會，如果能發出更強而有力的聲明或共識，對執政黨絕對加分。

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奧運結束後是關鍵？

第三個可能的關鍵解散點，將會落在奧運與帕運結束後。這次奧運會，菅義偉以「疫情後的復興奧運」作為號召，如果成功舉辦，讓日本的國際形象得到各國認可，到時民氣可用下，不失為解散的好時機。

不過根據《每日新聞》報導分析，等到帕運結束時已經9月5日，菅義偉的總裁任期到9月30日，黨內有不少人擔憂，到時已經相對緊迫。如果又發生如兒子菅正剛那樣招待總務省官員的醜聞，政權只能被動採取態勢，相對不利。

從民意調查來看，2021年3月的時間點，菅義偉政權支持率為35％、不支持率為41％，因為兒子的醜聞與菅義偉的回應方式等都沒有獲得民眾期待。跟2020年10月時的51.2％支持率與15.6％不支持率相比，菅義偉一定要採取主動權。

如果就最佳主動權來看，也有媒體推測，在4月底菅義偉最期盼的「數位改革相關法案」成立後，加上訪美的紅利，也是最佳時間點，自民黨也最能把握「可控因素」，是最好的主動解散時機。

朝野兩黨都在爭高點

4月底當中，4月25日相對重要，這天包括眾議院的長野與北海道2選區、還有參議院的廣島選區等都要透過補選來遞補先前辭職或死亡的空缺。但根據《朝日新聞》報導，其實自民黨內部在做民調時發現，黨在選舉的支持率還是不差。

因此，如果用補選來當熱身賽，選完後在4月底解散，5月23日投開票，對許多自民黨幹部來說是最能主導時刻。只是如前述所言，新型冠病病毒第四波可能會反撲，如果反撲，民意再好的時刻卻因為疫情讓很多人不出來投票，自民黨可能會失算。

同樣的壓力也落在在野黨身上，雖然立憲民主黨、國民民主黨與共產黨等不斷追著菅義偉兒子接待醜聞與其他法案等窮追猛打，但其實這些黨的支持率都沒有明顯起色。甚至在野黨一度想提出內閣不信任案或對總務大臣的不信任案，也被自民黨幹事長二階俊博放話：「如果提案，我就直接跟菅義偉提案解散」，有種玉石俱焚感。

眾議院議員目前僅剩半年任期，朝野雙方都在算計目前民意的最高點，某位二階派的眾議員也對《朝日新聞》坦言：「二階的考量就是解散跟選舉，自民黨都要拿下過半數，讓菅義偉政權能持續穩固。東京奧運結束後解散太難，疫情下能否辦奧運都是問題。如果日本在奧運的金牌目標30面也沒拿到，在政權責任追究下也會是危機。」

綜觀這些客觀因素，解散還是落在4月底5月初與7月初最能讓自民黨掌握主動權。而主要因素還是在確診者數是否能緩和下，再度導入旅遊獎勵等經濟紅利。

劇情發展是否真的能夠吻合菅義偉的如意算盤，未來兩個月的疫情走向將會是政權能否持續的關鍵。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航