高層次思考的108課綱，從低層次問答和引導著手才是大學問

108課綱執行近三年，大部分家長還是搞不懂其內涵，第一批考生要上考場驗收成果的時候了，很多家長都想著：「還好我們家小孩不是第一批白老鼠。」還有很多家長認為108課綱就是考活用題和申論題。

新課綱都是考較難的題目嗎？

鄰居是一對在科技公司上班的A夫婦，平日晚上會到健身房運動，假日重視與孩子的家庭相處時光。他們有兩個小孩，女兒小學六年級，兒子小學四年級。

有天他們跟我聊到108課綱，A媽媽說：「現在學校都給學生很難的題目，跟我們年代的應用題、活用題很像，而且考券兩頁滿滿，孩子的壓力超大。」

「數學應用題光看懂語意就要花很長的時間，甚至有些數學題目我也看不太懂。」A爸爸跟著附和。

「我姪女在鄉下地方的學校，都不會有這些新課綱題目，考題很簡單，跟過去一樣，我實在有點想把孩子轉到鄉下學校。」A媽媽有點小抱怨了。

傳統教學問題

家長想要「回到過去的學習法」表面上看起來並沒有錯，但若從「未來10年內，有高達八成以上的工作現在是不存在的」這樣的觀點來看的話，似乎傳統的教學是有大問題的。

布魯姆分類法（Bloom’s Taxonomy）是根據認知領域的教學目標來分類的六個層次（如下圖）。傳統講授式教學都是教師鑽研某個學科多年後，吸收與萃取後的精華教導給學生，而學生在課堂學習之後（記憶），透過很多習題練習（理解），最後在考試中（應用），這過程中操作的大多還是處在初階認知階段。

過去的學生從國小到高中階段都是接受這樣的考試導向訓練，在分類法中稱為「初階認知」的低層次思考，做的習題是從是非題、選擇題、到多選題。

到了大學之後開始面對申論題，需要的不只是理解文意，還需要分析思辨、評鑑比較、甚至融合所有的知識後，創作屬於自己的核心價值，這段過程稱為「高階認知」的高層次思考。

而108課綱是強調學生需要學習高層次思考，知識本身不是重點，如何分析思考知識，創造屬於自己的概念才是最重要的。

這樣聽起來，故事的那對父母是不是還活在傳統的生活，不懂高階認知的重要性呢？其實不然。

Photo Credit: 本文作者提供 布魯姆分類法的高低階認知

高層次思考錯了嗎？

故事的父母認為小孩應該去念鄉下小學，避免被高難度的考題荼毒，我認為這個觀點某種程度上是合理的。

「欸，不對啊！這樣是指都市的國小老師錯了嗎？還是108課綱錯了嗎？」倒也不是這樣解釋的。

因為國小孩童的認知程度無法像大人一樣，知識量不像成人那麼大（等於電腦的資料庫不足），思考速度也無法像成人那麼快（等於電腦效能不夠），因此無法應用高階認知的考題。

這就像我小時候的年代遇到應用題或者問答題一樣很討厭，30年前的活用題大概只佔整張考卷的10至20分，而現在是整份考卷都是活用題，學生和家長當然會瘋掉。

因此學校老師應該在學生學習知識後，透過記憶式的問答，測試學生是否學習到基礎知識，例如：「故事中的主角是誰？」、「他為什麼要出城？」、「出城後遇到什麼事？」

接著透過適當的引導，讓孩子循序漸進的理解，並且與生活經驗串聯，例如：「你有沒有陪爸媽去市場買菜過？」、「有沒有遇過殺價的經驗？」、「當時你的感受是如何呢？」、「就社會觀點來看，你覺得這樣合適嗎？」

接著透過高階認知的問答設計，例如：「本文涵蓋哪些觀點是你有所質疑的？」、「你覺得關鍵概念是什麼？」、「本文會讓你想要改變哪些態度或採取何種行動？」

透過這樣循序漸進的課堂活動，甚至邀請孩子上網搜尋補充資訊幫助他們回答高階問題，讓孩子在成人的帶領下從低階到高階進行思維活動，教師要隨時確定孩子的資料庫是否足夠，還有個別孩子思維效能的差別。

低層次問答和引導才是大學問

我的岳母只有小學畢業，她與五歲孫子（我兒子）講電話的時候都是問簡單的問題：「吃飽了嗎？」孫子回答：「吃飽了！」

岳母繼續問：「吃什麼呢？」孫子想了五秒，似乎已經忘了，這時候岳母會在電話的另一端耐心等待。

岳母接著問：「吃麵麵還是飯飯？」孫子很快地說：「飯飯。」

岳母繼續問：「配什麼菜呢？」孫子說：「一種蛋啊！」

「什麼蛋呢？」

「就有紅紅的…」

「蘿蔔炒蛋嗎？」

「不是！」

「番茄炒蛋！」

「對！」

我岳母絕對不懂教學原理，但是她會「問最簡單的問題」，孫子在想的時候，她會「等待」，孫子答不出來的時候，她會「引導」。我兒子超愛跟她外婆講電話，每晚睡覺前一定要撥通電話。

老師們都受過教育訓練，很多家長也受過高等教育，但反而問出來的問題是「看完這本書有什麼感想？」「為什麼你會有這種想法？」「你會做什麼選擇？為什麼？」

沒有低層次問答，就開始問這些高層次思考問題，孩子當然會受挫。真正最大的學問，不是問高層次問題，而是「進行低層次問答和引導」。

回到鄰居的提問，我想了想，回答他們夫妻倆：「你們可以看看孩子的學習內容，問他們一些簡單的題目，再透過小獎勵鼓勵他們，我想他們會提升信心和興趣的。」我希望他們懂我的意思。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航