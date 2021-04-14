10個台北市道路豆知識：為什麼信義區有一堆松X路，而松江路不在信義區？

1. 為什麼沒有中正路？

有啊，士林不是有中正路嗎？ 但事實上，士林區是台北市於1967年升格直轄市後才併入的，原本歸屬陽明山管理局。原本台北確實有中正路，就位於今日忠孝東西路和八德路上。

中研院 台灣百年歷史地圖《台北市行政區域圖1957》

原本台北市的中正路還分做東西二段，西起今日的忠孝西路，至今日華山文創時，走入今天的八德路，謂之中正東路。那你可能會好奇忠孝東西路呢？ 原本所謂忠孝路，只有從華山到建國南路。高玉樹市長還曾為了開闢忠孝東路，與母校台北工專（今北科大）吵了一架，因為台北工專就躺在今天的忠孝東路上。

那麼是誰這麼好大膽，敢改掉老蔣的「中正路」？其實正是老蔣自己改的。當時的說法是中正路與台北東西幾條道路的名稱不搭，畢竟「中正」和忠孝和平仁義信義這八德確實不同。BTW，原本的八德路也不是今日的八德路，而是今日的四維路。

圖片來自中研院 台灣百年歷史地圖《1/1200台北市地形圖（1957）》

2. 為什麼高樓都集中於市中心較南處？

因為松山機場的航空管制高度。以松山機場跑道為中心，半徑3公里內的建築物高度限制為90公尺（約為20層樓）。3公里的南向半徑，正好落在忠孝東路上。這也是為什麼忠孝東路以北幾乎沒有高樓之故，也是為什麼101、遠企、南山廣場等高樓都在信義路沿線之故。

Google地圖截圖

3. 為什麼與新生南路相接的是松江路？

新生南北路早年是日治時代的「堀川」（非瑠公圳），戰後被填上造陸，取名新生。松江路只是被設計得「正好」能與新生南路相接。

4. 為什麼信義區有一堆松X路？而且松江路也不在信義區？

1990年以前並沒有信義區。信義區那塊地方早年是松山區，是政府自80年代開始逐步推行的「信義計畫區」計畫後，才將松山區分割為今日的松山區和信義區。換句話說，信義區松X路的松，是指「松山」，而中山區松江路的松，是指「松花江」。

BTW，台北市道路中以中國地名命名者，多數與中國地理相對位置有關，這應該很多人都知道，就不多提了。

Photo Credit: Foxy1219 @ CC BY-SA 4.0 台北市行政區圖1968－1990

5. 為什麼棋盤規劃的道路，卻有很多歪斜的巷弄？

不負責任地說，有很多歪斜的巷弄，其實下面都是渠道、水溝或圳。

6. 要如何從門牌編號分辨方位？

台北市的門牌規則很簡單，東和北為單數，西和南為雙數。舉例來說，假設你正對著忠孝東路三段20號，那肯定正面向著南方；假設你看著中山北路二段11號，那你的正前方肯定是東方。這套規則很有用，尤其在找店家或住址時，可以決定要不要先過馬路。

7. 東西路、南北路的分界在哪裡？

東西路的分界很簡單，中山南北路。至於南北路的分界則較為複雜。用於劃分南北路的分界，是那條已經消失的「中正路」。換句話說，當你在華山以西時，劃分南北的是今天的忠孝東西路，可是當你在華山以東時，就由八德路來劃分南北路。這也是為什麼中山北路始自忠孝東路的行政院，但東去忠孝敦化站時，往北卻仍是敦化南路之故，因為敦化南路始自更北方的八德路口。

8. 台北市幾條林蔭大道的由來？

台北市目前有三條最知名的林蔭大道，分別為中山北路、敦化南北路和仁愛路。中山北路我們第10題再說。敦化南北路和仁愛路皆為高玉樹市長所開，之所以為林蔭大道，有相當的原因是這兩條道路，是外賓自松山機場下機後，通往總統府之道路。

可想像自敦化北路以南，遇仁愛路右轉，即直達總統府。換句話說這是國家門面工程。另外，外賓從總統府離開後，北沿中山南北路，即可到達圓山大飯店。所以換句話說，這也是國家門面工程。

PS. 高玉樹開路的相關故事，我們找個機會再說。

中研院 台灣百年歷史地圖《臺北市街道圖（1967）》

9. 忠孝復興附近為什麼有條很短的安東街？

因為原本的安東街很長，且與復興南路平行。1975年，政府整頓復興南路，將旁邊的安東街共同整併，才有今天的寬敞的復興南路。而原本的安東街南段，就是今天天龍名人巷瑞安街。

中研院 台灣百年歷史地圖《台北市街圖（1967）》

10. 哪條道路最能代表台北市？

中山北路，絕對的答案。日治時期時，由總督府（今總統府）一路向北，會到台灣的第一座公園「圓山公園」（今花博公園），旁邊佇立著「台灣神宮」（後因二戰時火災，於戰後被改建為圓山飯店）。

換言之，中山北路是「敕使街道」。日本皇族自台北火車站，沿著中山北路往北至台灣神宮參拜所使用的道路。

戰後，台灣長期接受美援，當時許多美國重要設施或營地，也都在中山北路沿線一帶，今日南京東路口的光點台北即為前美國大使官邸。這也為什麼中山北路上為什麼有眾多大飯店、精品街之故，因為這是台灣早年最有消費力的道路，其影響力遠超想像。

結語

這些年來實在讀了不少當代台北的發展歷史，加上親身也實地走過這些舊地。原本想寫一篇有系統整理的文章，但組織得不夠，且機緣也不足，就以這篇豆知識先擋一擋，希望這陣子有機會來動筆寫篇較有組織的文章吧。

有興趣的人就讀一讀。我相信有不少人對這些問題感到有趣，如果你有甚麼疑惑的問題，也歡迎提出，也許答案我知道，也許問題我也無法回答，但在能力範圍內，我盡力就是。

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航