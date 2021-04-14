【影評】《郵差》：《新天堂樂園》告訴我們「什麼是電影」，而《郵差》則是問著「什麼是詩」

在《新天堂樂園》裡帶著多多放映電影，並告訴他電影之外的世界有多麼大，要離開這小島闖一闖的艾費多，最後儘管失明仍惦記著那一塊當年剪下的影像膠卷，留給了成為大導演的多多紀念；在《郵差》裡變成了舉世聞名來到小島暫居的詩人聶魯達（Pablo Neruda），一來一往之中與一位平凡的郵差成為了好友，並告訴了他什麼是「隱喻」，那是種關於詩的方法，最後，成為詩人的郵差用另一種錄音方式的詩，留在島嶼等候著他再訪。

無論是影像還是錄音，在這些美麗電影裡留下了一個十分明確物質性的愁思，是封印著紀念的、關乎著情感與人生的，它們連結了土地、生活還有關於藝術，若我們在《新天堂樂園》問著什麼是電影呢？是一種能放映給眾人，儀式性集結凝視，帶來歡笑感動或是情感。那《郵差》同樣問著「詩是什麼？」這些抽象而神祕的事情。

電影的中間出現了句富饒意味的情節。愛上了酒館侍女的馬里歐渴求聶魯達幫他寫首情詩來追求她，而聶魯達感到荒謬地回絕，說每首詩歌都是獨一無二創作出來的，有詩人面對的對象、有他抒發的情感，完全不認識連看都沒看過這位女孩的他怎麼可能寫得出詩。

馬里歐理直氣壯地回應：「詩是屬於需要它的人，而不是屬於寫詩的人。」

以共產主義、左派思想聞名的聶魯達，寫詩當然是惦記著許多階級下不同的人民，對於勞工、農民、漁夫和各式屬於這世界上不該被束縛的理念。但寫詩還面對自己的戀愛症狀，確實是一件自己的事情，畢竟只有你能體會自己的感覺、只有你能選擇如何思考、也只有你能看見從你眼中所看見的世界，並感覺著。

聶魯達也並非不想幫助他，反而給予他許多「學習」的步驟，隱喻是什麼呢？用來傳達那些不明說的事物；感覺是什麼呢？試著獨自漫步在海岸的邊緣，體會並傾聽一切為何；練習是什麼呢？他送了一本專屬簽名給他的筆記本，親眼瞧見了謬思女人的面孔，告訴他就寫吧。

詩變成了馬里歐開啟愛情與思考世界的一種方式，關於愛是什麼？小島被剝削的政治的是什麼？還有那最後終究得和聶魯達道別的日子。他們深深擁抱，原本身分和階級落差的二人因為詩而成為好友，也因為他們都明白詩是徹底忠實面對自己的初衷心念。馬里歐出走面對他所思考關於世界為何，寫下了詩。

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郵差或許我們會想起李滄東《生命之詩》裡努力對抗失智與殘酷世界的美子；或是賈木許輕巧隨意開著公車穿梭在小鎮裡，卻能把平凡活成像詩的《派特森》；或是更親切一點的是，吳明奉在《父後七日》飾演的道士阿義，說著自己其實是一名詩人，而他的詩很簡單；「我幹天幹地幹命運幹社會，你又不是阮老爸，給我管那麼多。」看來詩也是一種抒情而重要的語言。

多麼的簡單，卻也多麼的困難，當你要真正寫出一首詩歌時，經歷了多少情緒濃縮與壓抑的時候；或是你真正要讀懂一首詩歌時，同時要經歷多少與此能體悟且身歷其境的感受。抽象的、無以名狀的、作者已死的、絕美而華麗的、朗朗上口的、晦澀自溺的，或是根本無人問知…之類的。

整個世界就像一個隱喻，那些詩到底屬於誰，或是根本不曾屬於誰。馬里歐不曾為了這五年來忙碌的聶魯達連封信件都為寄來而放棄寫詩，也信任著關於這一段真誠的記憶裡，在這座小島上發生過美麗的故事。

所以他想到了錄下聲音和朗誦自己寫的詩，「第一是海岸的海浪聲，輕輕拍打；第二是海浪，波濤洶湧；第三是掠過懸崖的風聲；第四是滑過灌木林的風聲；第五是爸爸『悲傷』的魚網；第六是教堂的鐘聲（還伴隨神父問候）；第七是島上布滿星星的夜空，從未感受到天空是如此美麗；第八是我兒子的心跳聲。」

所有關於詩是什麼都不重要了，郵差捎來了他的隱喻：因為即使它講的是海，這首詩是獻給你的。

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