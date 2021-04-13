香港教科書「中華民國政府」消失，學者：緊跟內地史觀

（德國之聲李魚綜合報導）《明報》記者發現，有些高小常識書中將「中華民國政府遷至台灣」改成了「中國國民黨遷至台灣」。

香港2019年版的《今日常識新領域（第三版）六年級3 中國的變遷》，在「內外交困的時期」章節裡交代國共內戰，原本文字是：「最後由毛澤東領導的中國共產黨取得勝利，並於1949年10月1日宣佈成立中華人民共和國；由蔣介石領導的中華民國政府則遷至台灣」。出版社網站去年10月的勘誤表則列明，上述段落的最後一句改為「由蔣介石領導的中國國民黨則遷至台灣」。

據《明報》報導，目前香港市面有4套已經送審的小學常識科教科書。各出版社會及時於網頁公佈教科書更新內容，並以「勘誤表」形式列出，日後重印修訂。《明報》的報導則是基於各出版社列出的「勘誤表」。

香港教育局在回復《明報》時表示，有關教科書更新，出版社按照正確、完整和客觀持平的原則，持續改善課本，向教育局以「勘誤表」的形式提出內容修訂。

有香港學者認為，修改教科書顯示香港在歷史觀上也緊跟內地。東亞國際關係學者林泉忠對《明報》說，內地史觀中，1949年中華人民共和國成立後，「中華民國政府」便不可稱之為政權。

中共中央台灣工作辦公室、中共中央宣傳部、中共中央對外宣傳辦公室曾於2002年發布了《關於正確使用涉台宣傳用語的意見》，其中第一條寫道，對1949年10月1日之後的台灣地區政權，應稱之為「台灣當局」或「台灣有關方面」、「台灣方面」，不使用「中華民國」，也一律不使用「中華民國」紀年。

教科書刪除對清廷的負面描述

《明報》記者不久前已發現歷史教科書中刪去對清朝政府的負面描述。一週前，有記者指出，現代教育研究社二級舊版歷史教科書提到清廷「以天朝上國自居，視對外通商為『嘉惠遠人』的手段」等負面描述遭刪除。此外，香港中學教師使用的「教學備忘」裡有這樣的文字：「雖然英國不滿清廷實施多種貿易限制，要求清廷改善通商條件又不果，但這些問題與鴉片戰爭的爆發沒有直接關係。」

文章還舉例道，香港教育圖書公司新出版的二下教師用書，刪除舊版清廷「閉關自守」的描述，戰爭背景首項則為「鴉片危害國計民生」。

導師出版社2020年出版的二下教師用書，則未提及清廷貿易限制，稱鴉片戰爭的背景是英商當年須向中國購入大量茶葉、絲綢等，大量白銀流入中國，英方為平衡貿易利益，向中國輸入鴉片。

現代教育研究社舊版書教科書要求學生評價林則徐禁煙，新版轉以圖表描述清朝輸入中國的鴉片數量，教學生研習統計資料；教育圖書出版社舊版課本也曾要求學生思考中國當時的貿易政策，新版則改為要求學生分析不平等條約對當時中國經濟的影響。

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