【TIDF專訪】《伏流》導演蘇明彥：沿著台北市水道採集的記憶，探訪流域之上的生命故事

採訪：邱楷庭、莊政一、涂敏、趙正媛｜撰文：趙正媛｜攝影：莊政一

一道光、一陣雨、一段令人懷念的貨車廣播聲，從伸手不見五指的黑暗深處升起，點亮沉眠於城市夢境中的感官記憶。入圍第十二屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）台灣競賽，蘇明彥導演2018年完成的短片《伏流》，像是一幀歷經時間掏洗的黑白風景明信片，細膩速寫與水域共生的城市風景切片，沿著台北市內水道採集記憶點滴的同時，也探訪了流域之上的生命故事。

「伏流」的主題，起於數年前投稿短片補助的案子。當時仍在世新大學研究所就讀的蘇明彥，希望以1961年的瑠公圳分屍案為題，寫一個計程車司機看見無名女屍，所展開的半劇情、半紀錄的愛情故事。

然而當年投稿未果，直到2017年，公視「觀點短片」單元邀了五位新監製參與製作，其中一位是知名影評人鄭秉泓，找了蘇明彥一起合作紀錄短片。「在那之前我都在工作，寫一些劇情片，已經很久沒有想紀錄片的事情，所以就想到之前《伏流》的案子。」他翻出塵封許久的檔案，然而當年關注的眷村吊腳樓已經拆除，氛圍也已然改變，只好透過當下關心的主題，重新改造這部片。

吐納記憶的廢墟

蘇明彥習慣先考慮一個個「點」，再思考「點」跟「點」之間的關聯，來構成一部電影。本片製作先從「空間」著手，選擇公館蟾蜍山聚落、下游的劍潭三腳渡做為主要拍攝場景，以連結瑠公圳、台北城與基隆河流域等近代城市規劃史的地理座標關係。

蘇明彥認為，城市的空間跟人的身體一樣，都是收納記憶的容器，或說城市本身便是一個很大的身體，經過時間的消磨、毀損，一樣會老，終成被棄置的廢墟。「所以我拍的不是一個人，是一群人，剛好都是老人。」作為歷史的陳跡漸漸下陷、滲入城市縫隙，只有透過影像扣連流淌於容器中的水流、血液等線索，待記憶重被喚起時，才會再次顯現。因長年久坐剪輯，而時常下背痛的他，也開玩笑說著：「我覺得自己也有點像廢墟了。」

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 蘇明彥導演

會注意到蟾蜍山一帶，蘇明彥表示，應是受到同樣在該地拍攝的侯孝賢電影《尼羅河女兒》的影響。而《伏流》拍攝前，他也透過當地經營社區營造的「好蟾蜍工作室」，深入認識蟾蜍山的歷史地理與在地住民的生活經驗。

片中的兩位阿嬤經由工作室介紹而認識，導演便自己帶著攝影機，跟她們去買菜、工作、跳舞，細細觀察其日常生活。活潑好客的兩位阿嬤，在社區營造的活動中，有過多次受訪經驗，談起自己與流域的故事早已流暢熟練。然而，整部片除了片尾名單列出受訪者姓名，不曾出現任何訪談畫面，或用文字向觀眾展示任何具體資訊，僅以音像的拍攝剪輯來連繫整體氛圍。

蘇明彥表示，該設計有兩層考量：若僅以資訊的羅列作為影像結構，便難以保留更為「感受性」的內容，而為了保留當下的身體感覺，他也盡量不用穩定器，以手持攝影機拍攝，鏡頭甚至時常失焦，但他認為這些置身現場的呼吸與律動，都是屬於記錄的一部分。

另一方面，用影像披露被攝者的個人生命太過「赤裸」，他提到好蟾蜍工作室已經出版了當地居民的書面口述生命史，但電影是不一樣的邏輯，「某種程度而言，拍紀錄片是將被攝者不堪的一面丟到銀幕上，之前拍完盲人朋友（2015年的《Listen, Darling》），他還是在路邊，但我卻坐在這邊接受訪問。」蘇明彥自言尚未找到平衡點，但在拍攝《伏流》期間被公視紀錄片製作人王派彰與本片監製鄭秉泓說服，於是決定繼續嘗試不同的表現手法，尋找影像創作與揭露他人生命之間的平衡。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《伏流》劇照

回憶起當時的拍攝情景，蘇明彥直說「很趕」，等到可以拍攝已經是2017年的12月底，隔年2月就要交件，這麼匆忙的拍攝與製作進度，實際上只在現場拍了九到十次，因此沒辦法像一般紀錄片，透過長期蹲點、追逐事件發生，來完整講一個故事。

「所以裡面有些事情都是安排的！」比如片中修紗窗的大哥，實際上是在路邊開店，而非開著貨車繞街零售──該貨車由製片找來，原車主不做生意了，便讓出整台車供拍攝，也因此得到播放「紗窗—紗門—換玻璃—」的錄音帶。對他而言，一個城市除了空間，「聲音」更是讓人深入情境的關鍵，也是本片另一個重要線索。於是，那個潛伏於每個人心中的廣播聲，再次隨卡車穿梭於社區小徑和高架道路之間，對應流動於城市之下的錯綜水道，連同影像喚起觀眾對於這個空間的生活記憶。

感知死亡的影像

談到後製的工作方式，蘇明彥說他都是直觀地憑拍攝當下的感覺，以及重新整理素材時浮現的方向。畢竟，預先設定好的主題邏輯，很難直接應用於最後的剪輯工作上。看我們似乎仍想追問這個「感覺」為何，導演也苦思著如何表達：「……你在做這個的時候，都是反射性出來的，都是『薦骨』。」提到「人類圖」，大家都心照不宣地笑了，這也讓我們稍微理解他的工作態度，最終都是憑內心對眼前的選項感覺與回應。像是本片選擇使用黑白影像，也終究是考量到電影整體的氛圍，當敘事、音樂、拍攝方式都相對低調時，「顏色也是越lo-fi越好」。他也提到拍攝時為了求快，很多畫面是使用iphone或較差的相機來拼湊，畫質也有落差，但這些都可以靠後期調光解決，主要仍是影像如何塑造「氛圍」。

另外，他在調度不同音像素材時，也不依賴現實中的因果邏輯，而是對應歸納後的影片結構，使觀眾無法預期走向，只能持續感受，持續聯想。如片頭一段在卡車上聽到的新聞廣播，提到水庫缺水與橋墩暴露，蘇明彥坦言這並非當時的新聞廣播，而是為了讓「前面沒下雨，後面下雨」的情境更加明確；或是當畫面中住在蟾蜍山的阿嬤正與鄰居聊天，下一個鏡頭卻出現修理紗窗的人，彷彿與阿嬤身處同一個時空，影像指示出不相識的人與人之間，不可見卻得以共鳴的關連方式。對蘇明彥而言，這樣的做法無關實驗、劇情、紀錄的電影類型限制，「不管什麼形式的創作，『重複』都是很重要的，前面佈了局，後面就要回來解前面的謎。」

至於縈繞整部電影的「死亡」，導演表示，當時在劍潭三腳渡請阿伯行船進涵洞時，阿伯嚴肅地說很「陰」，且有陷入不穩定渦流的風險，必須多付運費才願意往深處開。到達洞口，蘇明彥一回頭，阿伯兀自灑起了漫天冥紙。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

而在拍攝期間，蟾蜍山阿嬤的先生也才剛過世，忌日當天她在巷弄間用火燒亮冥紙的鏡頭，與前一幕隨水飄動的冥紙再次相應。蘇明彥便順著這個線索剪輯，在冬天的冷雨之中，傍河而居的他們和觀眾自身的生命，彷彿透過影像中的母題（motif）產生了連繫，因為活著的每一刻都是記憶，皆與死亡如此親近。

另一個死亡的線索，來自導演自己的感觸。拍攝《伏流》的同一年，蘇明彥的阿嬤住院後過世了，片中出現躺在病床上、戴著呼吸器的長者，是他回彰化老家以手機拍攝的素材。過去，阿嬤的身影也一直在他的創作中出現，含括在學期間製作的實驗短片《阿嬤》（2008）與家庭電影《日光顯影》（2011）。

導演開玩笑說，自己這樣就拍了「阿嬤三部曲」，學習影像創作的過程便如同有阿嬤的陪伴，而自己也伴著阿嬤走過。影像時間流淌過無數場個人的夢境，也容納了蘇明彥自身和死亡之間的回憶，「剪紀錄片好像也是在檢視自己的記憶」。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

怎麼拍好一部電影？

訪談進入尾聲，說到導演欣賞的紀錄片，他提及許慧如《雜菜記》對他的影響。該片以日常食物隱喻父親的生活，視覺元素的外形相接對照，讓就學時期的蘇明彥深受啟發。他也提到河瀨直美、韋納．荷索（Werner Herzog）、奇拉．塔西米克（Kidlat Tahimik）、蔡明亮的《臉》與克里斯．馬克（Chris Marker）的《日月無光》（Sans Soleil），這些作品都不按照可見的因果或人物行動邏輯進行，於是，意義遠在眼目所及的影像之外，隨時等待能與之共鳴的觀眾參與詮釋及感應。

問到一部紀錄片該何時停機？他想到最近正在讀的日本紀錄片導演想田和弘的書《這世上的偶然：我為什麼拍紀錄片》，其中提到關於停機的判斷，跟蘇明彥自己在現場的感覺很像，當現場拍到某個程度，便會開始回憶之前自己預想的脈絡，終於停機。至於沒拍到的部份，即便仍感後悔，也只能透過別的方式、已經拍到的素材來組合呈現。

正如火如荼拍攝下部作品的蘇明彥，想試著以減少情景設計的方式，直面記錄拍攝對象的生命狀態。但無奈的是，在生計的考量下，往往還得接商業案維持收支，讓他深感遺憾難以全心投入創作，因此，他希望接下來可以更專注完成作品，找到直覺反射之外的，更豐富的編織意義的方式。

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航