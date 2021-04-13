【關鍵時事】8.1億的善款請一筆一筆講明白、說清楚，一元都不能少

文：詹為元（一個紀錄政治生活的政治創業者）

社會的捐款到底怎麼使用？剛好可以透過這次太魯閣事件來釐清。

其實過去遇到重大災難事件，台灣人都很有愛心，經常湧入許多捐款。不同的是，過去捐給民間慈善團體，到底怎麼用的，老實說捐款者不會管也不知道怎麼管。我們都只是鄉愿的認為捐款能被善用，即便多出來的錢也能補貼一些社會公益團體。（至少我是這麼說服自己的，哈）

不過這次政府為了公開透明，將捐款使用流向清楚說明，反而讓我有許多疑惑。

首先，捐款三分之一的2.7億做為罹難者家屬的扶助金。

我想知道各位在捐款的時候，想著的是善款全部給家屬，還是可以做什麼其他用途？沒有吧！我們捐款的時候當然就是想著給有需要的人，也就是受難者及其家屬。

不過政府會跟你說，沒有沒有，純粹的金錢給予並無法建立一套完善的支持體系。所以剩下的三分之二我們會拿來，做為醫療補助、教育支柱、心理重建、法律費用、補助地方政府、專案補助。

聽起來好棒棒，但仔細想想不對阿。

醫療費用的補助，政府跟台鐵不是肇事者嗎？你們不用負全責嗎？

教育經費的補助，罹難者家屬可以透過法律請求。

法律費用的補助，經判決後可以向被告請求訴訟費用的負擔。

另外更啟人疑竇的地方在於「心理重建」的補助。請問，這些心理諮商、治療等等所謂的心理撫慰金，是只給太魯閣事件相關被衝擊者嗎？會不會到時候突然說，要建立完整的心理撫慰制度，所以將相關的經費拿去充實心理衛教建設，拿去買心理諮商中心的椅子桌子等等。

不要覺得這不可能，高雄氣爆就是這樣子，把善款拿去出國考察國外石化建設，還有拿去更新局處的座椅與遮陽棚。補助地方政府更有可能成為政府另一種綁樁的工具。

Photo Credit: 中央社

其實，整體社會的支持體系是重要的，能讓罹難者家屬與傷者等人能無後顧之憂的生活、打官司、復健等等，絕對是社會所樂見之事。但這些責任與負擔應該是歸於肇事者，而這次的肇事者，很明顯就是台鐵與政府有連帶責任，為什麼要變成捐款者買單？

好，即便捐款者不在意，只是想要讓罹難者家屬與傷者可以好好過下去，那也請政府完整公布捐款使用明細，因為裡面有不少補助會長達好幾年，不要到時候事情過了，大家忘了，就偷偷把捐款拿去做其他的事情。

8.1億的善款，請一筆一筆的說清楚、講明白，一元都不能少。

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責任編輯：丁肇九

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