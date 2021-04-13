經濟有感復甦？台灣單月出口破兆，股市盤中創新高，科技傳產各類股輪漲

今（13）日台股開盤震盪走高，盤中大漲逾170點，突破前波高點，來到17041.37點，續創台股盤中歷史新高。總統蔡英文昨（12）日透過臉書表示，據財政部統計，今年3月，台灣單月出口總額達358.9億美元，換算超過新台幣一兆元，這是有史以來第一次，也是連續第九個月，出口維持正成長。顯示台股此波上漲，產業結構確實轉好，有基本面支撐。

美擬出拳抵制新疆 太陽能股營收佳展望好

《工商時報》指出，傳出美國為抵制新疆血汗勞動，繼新疆棉之後，擬再出重拳制裁當地太陽能業。中美貿易對峙，台灣太陽能廠可望再坐收漁翁之利，太陽能原料、矽晶圓及電池最新現貨價，盤中飆漲4％至近7％。今早太陽能族群盤中由達能、茂迪率先亮燈漲停，聯合再生、元晶及安集和國碩也都表現優於大盤。

業界擔心產業缺料積極備貨，激勵太陽能原料與產品現貨價飆漲。根據市調機構TrendForce現貨報價，非中國大陸生產多晶矽上漲4.8％，全球多晶矽則上漲4％；矽晶圓更是大漲6％，電池片也勁揚近7％。

《經濟日報》報導，已有美國參議員為此要求太陽能產業協會（SEIA）清查美國供應鏈對於新疆太陽能的依賴，以避免「踩線」。SEIA更建議美國太陽廠商最快6月前將供應鏈移出新疆，並建立一套追蹤系統，確保採購的產品無涉相關爭議。部分投資顧問已警告，美國不久就會祭出制裁令。

業界人士指出，目前全球太陽能多晶矽有八成來自中國大陸，新疆更占45%，主要供應商分別是大全新能源、新特能源、協鑫集團與East Hope，只有20%多晶矽源自非中國地區，美國打壓新疆太陽能生產，「牽一髮以動全身」，而台灣太陽能廠可望受惠。

原物料行情一飛沖天 鋼鐵、紙類以及航運接力輪漲

《經濟日報》報導，近日法人表示，豐興開盤鋼筋每公噸大漲700元，部分鋼筋廠隨即封盤不賣；中國龍頭寶鋼5月盤價最高漲人民幣500元，「鋼市太強了，完全超出想像」。

中鋼董事長翁朝棟說，鋼價屢創新高，重點是國內鋼鐵產業應如何利用這波大榮景，有效提升競爭力。昨天越南河靜鋼廠6月新盤，由於進口熱軋成交每公噸漲至CFR920-930美元，刺激河靜大漲表態，熱軋每公噸狂漲145美元、高達新台幣4100元，另盤元線材漲84美元，破建廠以來新高漲幅。

《工商時報》指出，台股12日「紙」高氣昂，在漿紙價量齊揚，供不應求效應發威下，由永豐餘集團帶頭上攻，造紙類股迎來最強資金行情，類股指數飆漲9.77％至413.77，一舉創下近31年來高點，成交金額45.6億元，日前包括士紙、華紙、寶隆、永豐餘投控、榮成等五檔個股亮燈漲停。展望後市，亞洲疫後消費、工業率先復甦，對工紙紙箱拉貨力道強勁，台灣造紙三雄分別在台、中、越布局，目前看來第二季可望與第一季一樣淡季不淡，供不應求榮景有機會延續到下半年。

另一方面，《經濟日報》指出，貨櫃輪市場運價漲勢再起，最新一期的上海航交指數SCFI指數為2652.1，較前一周上揚2.6%；美西線今年以來運價一直表現強勁，而原本持平的歐洲線及美東線，最新一周開始悄悄上漲。

根據統計，1月底美國的零售銷售庫存周轉率來到30年來新低，在庫存持續回補下，有利於推升運價上漲，再加上美西、美東持續大塞港，長榮、陽明不只是首季好，第2季營收、獲利可望有令人驚奇的表現。

晶片荒未緩解 台積電劉德音：美國政府跨黨派合作

經濟日報報導，台積電（2330）董事長劉德音在美國時間昨（12）日參加美國白宮半導體高峰視訊峰會強調，台積有信心，在亞利桑那州鳳凰城即將興建的5奈米先進晶圓廠計畫，也是美國史上最大的國外直接投資案之一，在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

半導體執行長峰會，台積電、三星、英特爾等19家公司高層受邀。美國總統拜登在峰會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

《中國時報》引述美系外資表示，從台積電日前提到28奈米重複下單，顯示市場對成熟製程的需求持續強勁，將推升聯電首季毛利率、營益率提升到26.3%、14.8%，每股純益（EPS）上看0.52元。繼先前上修台積電財測之後，美系外資將「聯電」目標價從53元提高到70.8元。是主要外資中首家把聯電目標價喊到「七」字頭。

面對不斷傳來的喜訊，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，今年3月出口換成台幣破兆，是歷史首次，而往年第一季因過年、228長假，出口基期最低，但首季出口竟超過去年第四季，是不可思議的好成績。」謝金河提到，前幾天，坐上計程車問司機，生意有沒有好起來？他說好很多！雖只是一個簡單對話，但市井小民能感覺經濟變好，這是好事。

隨著股市不斷創新高，顯示科技、傳統產業逐漸轉好，但在股市逐漸攀頂同時，投顧分析師也提醒投資者，注意風險要做好避險準備，隨時調整投資組合，分批投入，才能成為投資贏家。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航