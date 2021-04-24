《動物腥球圖鑑》：鴞鸚鵡即使PAPAPA了，也只有不到50％的蛋會受精

文、圖：小高潮色計事務所

袋鼠 KANGAROO，比澳洲人口還要多的動物！

袋鼠是目前已經超過4500萬隻，比澳洲人口還多！而袋鼠數量過剩其實跟天敵袋狼滅絕有關。據說烏魯魯附近的公袋鼠正進入精蟲競爭期，精蟲衝腦，開始瘋狂交配，可以連續半天和不同的母袋鼠PAPAPA，PA到精盡鼠王，就為了要順利繁衍後代，開放式關係玩到精疲力盡，公袋鼠真的腥苦了！

激烈交配後，母袋鼠順利懷孕，袋鼠是胎生但不像智人有胎盤可以供給養分，剛出生的小袋鼠會爬進育兒袋裡輪流吸著媽媽的4個奶頭長大！而且黑尾袋鼠可以在懷孕的狀態下又再度懷孕！（真的是鴻孕當頭……）

袋獾 TASMANIAN DEVIL，塔斯馬尼亞沒有惡魔？

源自澳洲塔斯馬尼亞州（簡稱塔斯），袋獾俗稱「塔斯馬尼亞惡魔」，為食腐哺乳類動物，又稱自然界清道夫。因為致命的「袋獾面部腫瘤病」侵襲，而瀕臨滅絕。

色長去塔斯的時候，親眼見過毛髮柔順的牠們，非常可愛。就和袋鼠一樣，牠們喜開放式關係，交配期會瘋狂和不同伴侶交配。袋獾的育嬰袋向後開口，所以媽媽比較難跟小孩互動，但向後開口的優點是萬一媽媽出現意外，比如交通意外，可以避免小孩受到衝擊而存活下來！

袋熊 WOMBAT，牠們「方便」但不隨便～

根據研究，母袋熊準備愛愛時，會先咬公袋熊的屁股，意思是告訴公袋熊：「I am ready!」（翻譯年糕：來上我吧！）。生物學家研究袋熊交配過程，是為了幫助牠們順利交配，因為袋熊是極度瀕危的物種，目前僅存約200隻「北毛鼻袋熊」。

袋熊是色長的最愛，曾經為了可以見到野生袋熊，繞遍了大半個澳洲，終於在塔斯的搖籃山（Cradle Mountain ）見到有如移動草叢般圓圓的灰色袋熊。找到袋熊的關鍵是確認地上有沒有「方形」袋熊大便，找到大便就能找得袋熊（嗯）。各位探險家色員們，野生袋熊正吃著草，晃著屁屁一邊排出「方便」讓我們去發現牠們呢！

無尾熊 KOALA，死因主要是因為性病⁈

無尾熊會利用胸口上的白毛，分泌一種難聞的分泌物在樹上，藉此警告其他生熊勿近。公熊的陰莖分叉，而母熊有兩條陰道，分娩時還會產生第三條陰道（哇嗚），並在小無尾熊出生後消失。

這幾年無尾熊的數量正在銳減，披衣菌（一種性病）帶原者的無尾熊（沒有帶套習慣），就這樣傳播出去，目前約有40％至50％的無尾熊患有披衣菌，感染到披衣菌的無尾熊死亡率極高。有專家研究指出，牠們感染主因來自「熊生」的壓力過大……（天然森林大火與邪惡人類破壞棲息地），致使免疫力下降，所以就容易染上披衣菌性病！（請愛護可愛動物。）

鶴鴕 CASSOWARY，火雞界有GG的大鳥館長

鶴鴕是澳洲第二大鳥（跟館長一樣戰鬥力十足），俗稱食火雞，無法飛行，常見於昆士蘭州（Queensland）的雨林中。野生的鶴鴕喜歡獨來獨往，只有交配季節才會群聚，母鶴鴕的蛋呈淡藍綠色，但孵蛋與養育都要靠單親鶴鴕爸爸，公鶴鴕也是鳥類中少數擁有GG的物種。

色長曾經參加過一趟深度旅行，回程途中居然真的遇到在路旁散步的鶴鴕一家人，那時導遊說我們真的是太幸運了，這也讓整台巴士上的人們立刻高潮。由於事出突然，沒有人準備拍照，所以這個記憶只能刻在色長的腦海裡（嘆～）。

鴨嘴獸 PLATYPUS，神出鬼沒的可愛扁嘴獸

棲地在澳洲，鴨嘴獸是少有的卵生哺乳動物。剛出生的鴨嘴獸僅靠母乳為生，母鴨嘴獸雖然有乳腺，但卻沒有乳頭，所以母乳是透過皮膚上的毛孔流出（好像需要有點技巧地喝）。

公鴨嘴獸用牠位於腳踝的毒刺打架，藉以爭奪和母鴨嘴獸的交配權。鴨嘴獸就像鬼怪一樣，聽過的人多，見過的人少。

色長在旅澳途中，曾去過一個鴨嘴獸保育地區，那裡的鴨嘴獸因為長期受人類照顧長大，所以人類呼叫的時候，牠們是會偷偷從湖面探出頭來觀看的（融化～），所以想看清楚牠們的模樣，你就必須持續對著湖面自言自語！（好像瘋子。）

鱷魚 CROCODILE，Always勃起的鱷魚硬莖

公鱷魚的陰莖不但富含膠原蛋白，因為特殊構造使得終年都是勃起的狀態，一般都是在體內，要用的時候才會順時鐘旋轉90度轉出來（天啊！好有才華），有興趣的色員可以上網搜尋看這個鱷魚陰莖的影片，非常神奇的構造！不過，看似凶狠的鱷魚family其實是雙親家庭，鱷魚爸爸和媽媽會一起撫養鱷魚寶寶！

奇異鳥 KIWI，很顧家的Kiwi husband？

Photo Credit: 小高潮色計事務所（大塊出版）

紐西蘭的國鳥，也是體型最小的「無翼鳥」（翅膀已退化不會飛）。牠們是一夫一妻制，即使伴侶死亡，也會終身守寡（泣）。

奇異鳥和雞的大小相當，卻能懷出比雞蛋大6倍的蛋。這一顆蛋大到充滿整個母鳥身體，甚至壓迫著器官使其難以呼吸，下蛋前幾天根本無法進食。腥苦產下蛋後，就轉由公鳥負起全責獨自孵蛋，因為蛋很大，所以孵化期也很長，所以紐西蘭顧家的男人通常會被稱為「Kiwi husband」（隨便翻：奇異好老公）。

鴞鸚鵡KAKAPO，精Panda，Let's go !

鴞鸚鵡，牠們是一種無飛行能力的特殊鸚鵡，牠們還需要被拯救⁈鴞鸚鵡每2至4年才會繁殖，即使牠們PAPAPA了，也只有不到50％蛋會受精，有可能是因為近親交配的緣故。

鴞鸚鵡PAPAPA請從1:50開始看：

於是2019年，紐西蘭有一群人利用3D列印的智能蛋、活動追蹤器、攜帶著精液的「泄殖腔快遞員」無人機，準備復育鴞鸚鵡。要怎麼弄啊？據說，保育人員先從具重要基因的雄鳥身上取得精液，再讓「泄殖腔快遞員」無人機飛過整座島，然後降在等待交配的雌鳥身邊，真是科技化！

色長衷心祈禱「精Panda」（Foodpanda的關係企業）可以成功，大家一起為牠們加油！

書籍介紹

本文摘錄自《動物腥球圖鑑》，大塊出版

作者：小高潮色計事務所

繪者：小高潮色計事務所

《動物腥球圖鑑》的腥知來自色長多年來的研究，綜合了網路腥聞、網路百科、紀錄片、國外期刊、動物園解說員和養殖場專員……等的無濕分享（向他們的用腥研究致上最高敬意），色長再將這些動物腥奇知識，以擬人化的見解重腥詮釋，搭配200多張可愛動物插圖，希望在疫情時代，化身成為人類腦袋的按摩濕，為腥苦的大家Massage，療慾每個人的身腥靈！

本書想傳遞的精神其實不只知識本身，還想透過動物的交配現象，牠們多元的家庭結構，讓大家知道性的本質其實是很自然的一件事。此外，色長還想跟這個世界囉唆～，地球上除了人類以外，還有各式各樣的生物，人類的行為都會影響其他物種的生存，也可能會讓牠們找不到PAPAPA的伴侶或地方！

Photo Credit: 大塊出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航