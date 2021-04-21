吳爾夫《普通讀者》：《魯濱遜漂流記》的每一頁，都毫不客氣地與我們的預期相牴觸

文：維吉妮亞．吳爾夫（Virginia Woolf）

《魯濱遜漂流記》

對於《魯濱遜漂流記》（Robinson Crusoe）這部經典作品，人們可以從多種途徑來加以探討。但我們該選擇哪一條途徑呢？首先我們是不是該這麼說：自從錫德尼留下未完成的《阿卡迪亞》在聚特芬去世之後，英國人的生活經歷了巨大的變化，而小說則選定了，或者說不得不選定了它的發展方向？一個中產階級已經形成，他們能夠閱讀而且急切想讀的書，不僅僅是王子和公主的愛情故事，還有寫他們自己和他們平凡生活細節的作品。

散文，經過千百文人之手的操練，已經能適應這種需求；它比詩歌更能夠表現真實的生活。這當然是探討《魯濱遜漂流記》的一種途徑——從小說發展的角度來探討；但另一種途徑也同樣可取——從作者生平這一角度來探討。在傳記這一極為豐富多彩的園地裡，我們可以花比從頭至尾通讀這本書更多的時間來進行探討。

首先，狄福的出生年份就是一樁疑案，究竟是一六六○年還是一六六一年呢？其次，他將自己的名字拼成一個字還是兩個字？還有，他的祖先是誰呢？據說，他曾經做過襪商；然而，在十七世紀，一個襪商究竟是做什麼的呢？後來，他寫了一本小冊子，因此受到威廉三世的青睞；可是他的另一本小冊子又使他受到帶枷示眾的處並被關進紐蓋特監獄。他早先受雇於哈萊（Harley），後來又受雇於戈多爾芬（Godolphin）。他是第一個受金錢雇傭的記者，寫過許多小冊子和文章。他還寫了《摩爾．弗蘭德斯》和《魯濱遜漂流記》。他有妻子和六個孩子。他身材瘦削，鷹勾鼻，尖下巴，灰眼睛，嘴角還有一顆大黑痣。

凡是對於英國文學略知一二的人，無需別人指點，都知道探求小說的發展歷史、考察小說家的下巴該消磨掉多少時光，甚至耗費多少人畢生的精力。然而，當我們時不時翻閱傳記、翻閱過傳記再翻閱理論，一種疑慮便自然滋生：即使我們知道狄福的確切出生年月，他所愛是誰又因何而愛；即使我們將英國小說從它在埃及孕育（據說如此）一直到在巴拉圭曠野消亡（或許如此）的整個興起、發展和衰亡史都記得一清二楚，難道我們閱讀《魯濱遜漂流記》的樂趣就能增加一分、對它的理解就能深入一層嗎？

至於這本書，依然如故。在與書本的接觸中，不管我們兜多少圈子，耍多少花招，最終等待我們的還是一場單獨的較量。作者和讀者首先得達成協商，然後才有可能進一步討論；而在這場個人交流中，如果有人在一旁提醒說，狄福曾經賣過襪子，他有棕色的頭髮，曾帶枷示眾，這實在是讓人感到分神和厭煩之舉。我們的首要任務——這個任務往往是非常艱巨的——就在於把握作者的視角。

我們必須瞭解小說家是怎樣安排他筆下的世界的；須知那些批評家強加給我們的關於那個世界的種種修飾，傳記家尤為關注的有關作者的冒險經歷，對我們來說都不過是毫無用處的資訊。我們必須靠自己爬到小說家的肩膀上，透過他的目光來觀察世界，直到我們也能理解，小說家是按照怎樣的順序來安排他們要觀察的普遍而重大的素材的：個人與人類，他們背後的大自然，以及凌駕他們之上、為簡便起見我們可以稱之為上帝的那種力量。不過，混亂、誤解和麻煩隨即由此產生。有些事物，在我們看來是如此簡單，而一旦經小說家以其獨特的方式將它們相互串聯起來，就有可能變得誇張而怪異以至無法辨認了。

實際情形恐怕確實如此：儘管人們摩肩接踵生活在一起，呼吸著同樣的空氣，但他們觀察世界的比例感卻每每大相逕庭：在一個人眼裡，人類是偉大的，樹木是渺小的；而在另一個人眼裡，樹木是巨大的，人類只不過是映襯於大背景下的無足輕重的小玩意兒。因此，不管教科書裡怎麼說，作家們或許生活在同一時代，但他們眼中的世界各各不同。

例如，在司各特眼裡，山峰巍然屹立，因而他筆下的人物也形象高大；珍．奧斯汀摘取茶杯上的玫瑰花與人物的連珠妙語相映成趣；而皮柯克卻以哈哈鏡的目光來俯瞰天地之間的切，結果一只茶杯看起來像維蘇威火山，而維蘇威火山看起來像一只茶杯。可是，司各特、奧斯汀和皮柯克卻生活在同一時代，他們看到的是同一世界，在教科書裡又把他們列在文學史的同一時期裡論述。他們的不同之處就在於各自的視角不同。因此，只要我們能牢牢把握這一點，我們最終就一定能贏得這一場較量；只要我們能保持與作者的親密關係，我們就一定能夠享受批評家和傳記家慷慨提供給我們的種種樂趣。

但正是在這兒，許多困難浮現出來。因為我們看世界有我們自己的視角，這種視角又是在我們的經驗和偏見中形成的，它自然跟我們自己的自負與愛好緊緊聯繫在一起。假如有人耍什麼花招，打亂我們內心的和諧和寧靜，我們就不可能不感到傷害和侮辱。因此，《無名的裘德》或普魯斯特的某卷新作剛剛問世，報紙上就滿是抗議之聲。切爾騰南有一位吉布斯少校說，如果生活真的像哈代所描繪的那樣，那他馬上就用一顆子彈擊穿他的腦袋；漢普斯台德有一位韋格斯小姐肯定會提出抗議，儘管普魯斯特的藝術精妙絕倫，但感謝上帝，現實世界跟一位反常的法國人的歪曲毫無共同之處。

這位先生和這位女士都試圖操縱小說家的視角，使之相似於並強加上他們自己的視角。但是，那些偉大的作家——像哈代或普魯斯特——可不管私有財產的權利，而繼續走他們自己的路。他們揩去額頭上的汗水，從一片混沌之中理出頭緒：在這兒栽上樹，在那兒安上人；隨著自己的意願，把他的神塑成遠古的或現代的形象。在那些視角明晰、條理清楚、可以稱得上傑作的書裡，作者總是毫不留情地將他自己的視角強加給讀者，往往使我們感到非常痛苦——由於內心平衡被打破，我們的自尊受到傷害；由於舊的精神支柱被扭曲，我們感到恐懼莫名；我們還感到厭倦——從一個全新的概念裡我們又能汲取什麼歡樂和愉悅呢？然而，正是從這種痛苦、恐懼和厭倦中，有時候偏偏會產生出一種罕見而持久的樂趣。

《魯濱遜漂流記》或許就是一個典型的例證。它是一部傑作，而它之所以成為一部傑作，主要原因就在於狄福自始至終堅持以自己獨特的視角來審視一切。由於這個緣故，他處處讓我們受到挫折和嘲弄。讓我們先大概、隨意地看一看這本書的主題，然後再將它和我們的預先構想做一番比較。我們知道這部小說講的是關於一個人在經歷了種種危險和奇遇之後，又被孤零零地拋到一個荒島上的故事。一提起危險、孤獨、荒島，就足以讓我們想像在天盡頭有一片遙遠的土地，在那裡，日出日落，人在與人世隔絕之後對社會的本質以及人們古怪的生活方式陷入孤獨的沉思。就這樣，在打開書本之前，或許我們就已經把期待它可能給予我們的樂趣大致勾勒出來了。

於是，我們便開始閱讀；但是，每一頁都毫不客氣地與我們的預期相牴觸。在那裡，並沒有什麼日落日出，沒有孤獨，沒有人。相反地，赫然出現在我們面前的只是一只碩大的陶罐。也就是說，作者只告訴我們，故事發生在一六五一年九月一日，故事的主人公名叫魯濱遜．克魯索，他的父親患痛風。既然如此，很顯然，我們就得改變我們的態度。在下面的章節裡，現實、細節和物質主宰著一切。我們必須趕緊徹底改變我們的視角；大自然得脫下她華貴的紫袍，她帶來的只不過是旱災和水澇；人得淪落為為求生存而掙扎的動物；而上帝則萎縮為行政長官，他的領地——實實在在而勉勉強強——只不過稍稍高於地平線而已。

為了尋求三大基本透視點——上帝、人類、大自然——的有關訊息，我們的每一次嘗試突破，都被書中板著面孔的尋常描寫頂了回來。魯濱遜想到上帝：「有時我獨自思忖：為什麼上天要如此毀滅掉祂親手創造的生靈？⋯⋯但總有一個聲音告誡我不應有這樣的想法。」上帝不存在了。於是，他又想到大自然，原野裡「裝點著花花草草，到處是美麗的樹林」。但值得注意的是林子裡棲息著成群的鸚鵡，牠們可以被馴養，學說話。大自然不存在了。他還想到那些死者，他親手殺掉的那些死者。眼下最緊要的就是趕快將他們埋起來，因為「他們在烈日下曝曬，很快便會發臭」。死亡也不存在了。至此，除了那只碩大的陶罐，一切都不復存在。也就是說，最終我們不得不放棄預設的構想，接受狄福希望給予我們的一切。

讓我們重新回到小說的開篇：「一六三二年，我出生於約克市一個體面的人家。」沒有比這樣的開頭更普通、更如實的了。看到這樣的開頭我們馬上就會清晰地聯想到，如此井井有條、勤勤懇懇的中產階級生活該是多麼的美好。我們確信，再沒有比出生於中產階級之家更幸運的了。那些顯赫之家和貧寒之家都讓人覺得可憐，他們都會心態失衡，局促不安。只有處於卑賤和高貴之間的中間地位才算得上最佳。中產階級的優點——節制、溫和、平和以及健康——才是最令人嚮往的。那麼，當一個中產階級子弟為厄運所驅使，竟傻裡傻氣地迷上歷險時，那是多麼令人遺憾的事！

於是，他就平鋪直敘地往下寫，一點一點地繪出他自己的畫像，讓我們永遠不能忘懷——他同樣永遠不會忽略把他的精明，謹慎，他對秩序、舒適和體面的愛好，在我們心上留下不可磨滅的印記。讀著讀著，不知不覺之中，我們發現我們自己也到了海上，處於驚濤駭浪之中；而且，我們也開始用魯濱遜的目光來看待眼前的一切。波濤，水手，天空，船隻——一切都是通過那雙精明的、實際的、中產階級的眼睛觀察出來的。什麼都逃不過他那雙眼睛。天地間的一切都按照呈現在那雙天生謹慎、精明、傳統、實際的眼中的那個樣子，呈現在我們面前。他不可能充滿激情。

對於大自然的莊嚴雄偉，他有著一絲天生的厭惡。他甚至懷疑造物主過分誇張。他太忙了，只著眼於主要的事，因此對周圍發生的事只注意到十分之一。他確信，一切事物都能得到合理的解釋，只要他有時間注意它們。看到那些「龐然大物」深夜游水過來包圍住他的小船，我們比他還要驚慌。他馬上端起槍朝牠們開火，牠們隨即游走了——至於牠們究竟是獅子還是別的什麼，他確實也說不上來。就這樣，我們愈來愈輕信，直到有一天，我們對一切奇聞怪事都不假思索地信以為真；而這些奇聞怪事，如果讓一個想像力豐富、夸夸其談的旅行者講給我們聽的話，我們原本會嗤之以鼻的。

但是這一位剛毅的中產階級人物所注目的每一件事我們都可以看做確有其事。他老是在計算他的那些木桶，並且採取合乎情理的措施來維持淡水供應。我們幾乎不可能發現他在細節描寫方面有什麼差錯。我們感到奇怪：難道他忘了他將一大塊蜂蠟留在船上了？不，絕對沒忘不過，既然他做了不少蠟燭，那塊蜂蠟在第三十八頁自然要比在第三十二頁時小了不少。即使出乎意料，他書中出現個別未能合理解釋的、前後不一致的地方——例如，不光野貓那麼服服帖帖，為什麼連山羊也是那麼怯生生的呢？——我們也不會為此而感到不安，因為我們確信，只要有時間，他會給我們說出其中緣由的，或許還是個相當精采的理由哩。

但是，一個人在荒島上孤身奮鬥，這種生活的壓力確實不是一件好笑的事啊！當然，也確實不是一件非哭不可的事。一個人必須關注一切。當電閃雷鳴可能引起火藥爆炸的時候，當務之急是要為火藥尋找一個安全存放的地方，又哪有閒情逸致來欣賞大自然的壯觀景象呢？就這樣，通過忠實地敘述他所面臨的真實情況——憑藉一個大藝術家的藝術敏感，有所摒棄，有所突出，以突顯他最大的長處，即真實感——他終於能將平常行為寫得高貴尊嚴，將平常事物寫得美妙動人。翻掘土地，烘烤食物，種植莊稼，建造房舍，這些簡單的工作在小說家的筆下顯得多麼莊嚴凝重！短斧，剪刀，圓木，大斧，這些尋常物件在小說家的筆下變得多麼美妙動人！小說不為議論所左右，故事情節以恢宏而質樸的風格繼續展開。

話說回來，難道議論就能使小說更加動人？確實如此，他走的是與心理學家截然相反的路子——他所描述的是情感對於軀體、而非情感對於心靈的影響。但是，當他說在那痛苦的瞬間，他雙手緊攥足以捏碎任何柔軟東西的時候，當他說「我的上下牙緊緊嚙合在一起，一時無法分開」的時候，這種效果給人印象之深就跟整頁整頁的心理分析差不多。在這方面，他個人的直覺是準確的。「讓博物學家去解釋這些事物，說出其中的緣由和方式吧，」他說道：「對於這些事物，我所能做的只不過是描述事實罷了⋯⋯」當然如此，假如你是狄福的話，把事實描述出來也就夠了；因為這種事實是真實存在的事實。

在描述真實的天賦上，狄福可以跟散文大家相媲美，簡直無人可以企及。「清晨，一片灰濛濛。」寥寥數語，就生動地描繪了一個多風的黎明。對孤獨淒涼的感嘆，對許多人死亡的感嘆，作者是以如此極為平淡的方式表述的：「從此以後，我再也沒有見過他們，或者他們的蹤跡，除了三頂禮帽、一頂便帽和兩隻配不成對的鞋子。」最後，他大聲說道：「瞧呀！我就像個國王一樣單獨用餐，我的僕役（他的鸚鵡、狗和兩隻貓）陪侍在側。」讀到這裡，我們不禁感到好像整個人類都孤獨地待在這個荒島上。

不過，狄福有法子給我們的熱情潑點冷水，他馬上告訴我們，那兩隻貓可不是從船上帶來的。船上帶來的早就死了，這兩隻是新來的。事實上，由於貓的繁殖力極強，不久貓便成了島上的麻煩；而狗哩，奇怪得很，竟沒有繁衍後代。

就這樣，通過再將那只普通的陶罐放在前景，狄福引導我們看到那遙遠的島嶼和人類孤寂的靈魂。他固執地相信那確實是一只用泥土做的結實罐子，這就使得其他一切因素都服從於他的意圖——他已經用一根線將整個宇宙和諧地串聯在一起了。因此，當我們閤上這本書的時候，我們不禁要問：這只普通的陶罐，我們一旦能把握其特殊的視角，就像在星光閃爍的天空、高低起伏的山巒、波濤洶湧的海洋的背景下，人類帶著無盡的尊嚴巍然屹立，我們還有什麼理由不感到完全的滿足呢？

書籍介紹

本文摘錄自《普通讀者：吳爾夫閱讀隨筆集（全新典藏版）》，遠流出版

作者：維吉妮亞．吳爾夫（Virginia Woolf）

譯者：劉炳善、趙少偉、許德金、石雲龍

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普通讀者，不同於批評家和學者。……他讀書，是為了自己高興，而不是為了向別人傳授知識，也不是為了糾正別人的看法。————〈普通讀者〉

一個人能給另一個人提出的關於閱讀的唯一建議，就是不要聽取任何建議，只須依據自己的直覺，運用自己的理智，得出屬於你自己的結論。————〈我們應當怎樣讀書？〉

這是維吉妮亞．吳爾夫對閱讀簡單而純粹的態度，在本書中，她以隨筆的形式，沒有教條、不帶成見、無拘無束地談著自己對作家與作品的印象，而她的對象，就是與她同樣熱愛閱讀的「普通讀者」。

博覽群籍的吳爾夫，以平易的筆調，如數家珍地為我們介紹了康拉德、契訶夫、勃朗特姐妹、珍．奧斯汀、蒙田、托馬斯‧哈代，以及我們不熟悉的一些作家的生平、作品、寫作生涯和趣聞軼事。她讓這些人物起死回生，在讀者面前活靈活現，字裡行間不時流露她特有的敏銳、機智與幽默，讓向來被視為枯燥的文學評論發出迷人的異彩。

從吳爾夫的漫談中，能清楚感受到她對閱讀的熱愛，以及她對文學、歷史、人生的細膩觀察與思考。想讀懂吳爾夫，本書絕對是最容易入門的作品。

本書特色

維吉妮亞．吳爾夫最平易近人的作品

特邀金鼎獎、金蝶獎得獎圖書設計師楊啟巽，以進口新浪潮紙與書名燙黑設計全新封面

雅俗共賞，讀來像是午后時光的閒聊，但又能不時感受到吳爾夫的博學與特有的敏銳和活力，以及她對文學、歷史、人生的細膩觀察與思考；更重要的是，你必然會被她對閱讀的熱愛所感染。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航