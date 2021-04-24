《一鍋到底瘋野炊》：野炊料理的四大原則＆一鍋到底的三種選擇

文：楊盛堯（MAX）

野炊料理的四大原則

我在設計野炊料理時，通常會考慮幾個重點。除了符合戶外條件，做法必須簡單方便，再來就是事前的準備，這點登山的時候尤其重要，因為我們不可能揹一堆鍋具和調味料爬山，在山上連一滴水都彌足珍貴。最後，當然就是味道了！身為一個專業的廚師，到了戶外，當然也要有配得上景色的美食才行。

以下幾點，是我構思野炊料理時的必備條件：

1. 決定好鍋具

我在規劃菜單的時候，會先依照要去的地方、行程，想好用什麼鍋具烹調，盡量減少需要攜帶的行李。如果是開車去露營，帶2、3種鍋具還可以，但如果要登山，最好還是一口鍋子搞定吧。

2. 一鍋到底的烹調方式

決定好鍋具後，就可以選擇要做的料理，盡量讓所有烹調在一鍋內搞定，免去洗鍋、換鍋的麻煩。1和2兩點可以同時考量，例如想要吃燉煮的咖哩，就帶燉煮的燉鍋，其他菜色也以燉鍋可完成的為主。

3. 減少要攜帶的調味料

出門帶很多瓶瓶罐罐不但麻煩，而且很重，我通常會在出發前先準備好需要的調味料用量，分成小包裝攜帶，或是在前置處理時就先混合在一起。這樣一來，重量大幅降低外，也不用被現場現有的調味料侷限，可以增加料理的豐富性。

4. 先做好食材前置處理

食材我基本上會分成兩類，方便攜帶或是不適合先切開的，就到現場再處理，其他盡可能先切好或醃製裝袋，可以減少要攜帶的食材。尤其是肉類、海鮮，醃過比較不容易壞掉，而且更入味，到營地後只要把調理包依序倒入鍋中加熱就好，非常方便。

做對食材的前置處理，讓野炊更輕鬆！ ​​ 在出發的前一天，我會先把每餐食材分開處理好，利用保鮮袋或保鮮盒分裝，放冰箱冷藏，這樣不僅攜帶方便，也可以省去現場很多前置時間，縮短烹調的程序。如果是連續幾天的登山行程，我還會再利用乾燥蔬菜來減少重量。 前置處理的基本原則： 肉類或海鮮切好後，和醃料混合。 可以切的蔬菜先切好，依照烹調時間裝袋。 蒜頭、香菇等整顆更好帶，幾道料理共用的蔬菜直接攜帶。 番茄、葉菜類等切開後不宜久放的蔬菜現場處理。 調味料分裝小袋，同一道菜的調味可裝成一袋。 番茄罐等差不多一次用量的罐頭食品，建議直接攜帶。 食材的分裝方法： Photo Credit: 台灣廣廈 將切好的食材放入乾淨的袋中 盡可能壓出袋中的空氣後密封 將袋子鋪平整，增加收納空間 ​​ ​​

一鍋到底的三種選擇

野炊一般都是靠卡式爐或焚火台、烤肉爐升火，在鍋具的選擇上有幾個重點需要注意。除此之外，也要考慮到使用上的方便性，如果想要減輕行李，最好是一個鍋子可以有多種用途。以下三種是我在野炊時最常用到的烹調鍋具，本書食譜也都是以此設計。

平底鍋（不沾鍋）

挑選重點：不沾材質、厚底、最好有點深度

平底鍋是最常使用的鍋具，煎煮炒都方便，建議挑選不沾材質的深平底鍋，還可以用來煮帶有湯汁的料理。必須注意的是，一般平底鍋雖輕量，但在戶外野炊時，因為很常是直火烹調，如果鍋底薄很容易燒焦或蓄熱不足，建議挑選厚底的不沾鍋，不易刮傷且受熱均勻、好清洗。

燉鍋

挑選重點：耐高溫、鍋身厚、密蓋性強

燉煮鍋不論燉煮炒炸都能派上用場，材質的選擇很多，鑄鐵、不銹鋼、陶瓷等等，只要鍋身夠厚且密蓋性強，適合燜煮都可以，但要注意材質是否能夠直火烹調。很多鍋具都做得很精美，直接煮好上桌就好看又大方。但如果是用焚火台或放在炭火上高溫烹調，建議選擇耐熱度高的鑄鐵或不銹鋼材質，例如野炊常用的荷蘭鍋。

烤肉爐／焚火台

挑選重點：尺寸、耐重度（依照需求）

現在很多營地都設有烤肉專區，升火非常方便。直接大火燒烤或烹煮出來的食物，別有一番滋味！如果沒有烤肉區，也可以自行攜帶焚火台、烤肉爐，但一定要先確認營區可否升火。可摺疊的焚火台便利性很高，而且有各種尺寸，像小型營火一樣超有氣氛，在各戶外用品店幾乎都買得到，如果會直接放上荷蘭鍋等鑄鐵鍋烹調，須注意耐重度不能太低。

Photo Credit: 台灣廣廈

野炊時的鍋具選擇，主要是依據攜帶的方便性。如果是開車露營，帶2～3個鍋子還不成問題，在烹調流程上自然更加便利。但登山的時候行李的負重也必須納入考量，最好以輕便、方便攜帶的為主。

野炊行李的準備

野炊最重要的，就是出發前的準備，如果到營區才發現少東少西就麻煩了。雖然配合現場狀況隨機應變也是一種樂趣，但還是儘可能先準備好，免得放鬆不成反而掃興。

爐具（卡式爐、高山爐、瓦斯罐）

野炊爐具一般比較常見的，可以分成平地使用的卡式爐，以及登山用的高山爐，兩者都是靠瓦斯罐點燃。卡式爐的種類很多，有單口爐、雙口爐等等，還有附擋風片的種類，搭配一般卡式瓦斯罐即可使用。至於高山爐則是專為登山者設計，體積小、重量輕，方便攜帶外，須購買高山專用的瓦斯罐，裡頭的瓦斯才能在溫度低的高山上順利點燃。

Photo Credit: 台灣廣廈 附擋風板的雙口卡式爐

Photo Credit: 台灣廣廈 高山爐

廚具（鍋鏟、刀具、砧板）

依照準備要做的料理，除了鍋具外，基本上大概會需要鍋鏟、湯勺、菜刀和砧板等，類型沒有一定限制，帶家裡用的也可以。如果想要輕便一點，現在戶外用品店也很容易買到專為野炊設計的廚具，輕量、好攜帶外，還有砧板刀具合一的產品等，對於不想要太多行李的人來說，方便度更高。

餐具

在戶外，必須準備好個人使用的湯匙、筷子、杯碗等，另外就是盛裝料理的碗盤。為了環保考量，希望大家減少使用一次性的餐具，從自己家裡攜帶當然也好，或是購買戶外用的餐具，最近戶外活動越來越普遍，便宜的價格就可以買到很多好用的餐具，還可以有美美的擺盤，讓野炊更賞心悅目。

餐桌

有時候在山上不方便攜帶或架設設備時，我們也會席地野炊，但如果情況允許，有張桌子會讓整個流程順暢許多，可以放置卡式爐、食材外，吃飯也比較舒適。建議可以購買戶外用品店的露營桌，有各種尺寸、材質，摺疊起來方便攜帶，平常也很好收納。

食材

除葉菜類等不適合先切開的食材，幾乎都可以在家先切好、醃製後裝袋。每次登山露營，若能在家先前置處理，等抵達目的地後即可生火烹調，節省時間、減少行李，也避免食材浪費，或是多出很多垃圾。

調味料

戶外調味三寶：鹽、糖、胡椒粉，各自分裝成小包裝或是買小罐的，帶夠用的量就好。其他調味料依照食譜攜帶，煮的時候直接倒入鍋中即可，方便省時又不會瓶瓶罐罐。

保冰工具

肉類、海鮮等需要保冷的食材可以放入行動冰箱或重複使用的保麗龍中，保冰很方便。

晒碗籃

洗好的鍋碗瓢盆最好先擦乾，或是放在碗盤架或晾曬網中晾乾，避免發霉和細菌滋生。露營用的吊掛式的曬碗籃很好用，只要有吊鉤就可以垂掛，鍋具、廚具都能放進去，還有防止蚊蟲進入的效果。

清潔用具

洗碗精、菜瓜布、餐巾紙、抹布、垃圾袋，這些清潔用品都要自己帶，準備足夠當次使用的量就好，用完回程就可以減輕很多重量。

出發之前的場地確認

每個營區或山區都有自己的規定或設備，例如冰箱、用水、用電等，必須在安排行程時一併確認，才能避免到現場後的突發狀況。

確認營地是否可烤肉或是炊事：有的營地是禁止生火只能用卡式爐，也有的山區是禁止明火的喔！這些都必須在出發前先向營區的營主做確認。炊煮過程中用火也務必小心，以免危害自身安全，或是引發森林大火。 注意烹調的海拔高度：這點對登山者來說格外重要。海拔越高，烹調的爐具與方式都要隨著改變，例如平地煮飯時米與水是1：1，高山則是1：1.5，爐具也要更換成高山爐、防風爐，使用高山專用的瓦斯罐，否則連要燒開水都有困難。 有無水源可烹調或清洗：水是烹調的重點，若沒有水，料理的前置作業就要做得更確實，把所有需要的水量都計算好。 是否有插座、用電規定：現在大部分營區都有設置插座，只要自己攜帶延長線就可以。但出發前最好還是先向營主確認，如果要使用電子鍋、烤箱等高耗電設備，也務必先詢問可否。 食材的保鮮方式：有的露營地會提供冰箱，但通常是共用的，如果是熱門地點，建議減少需冷藏的食材，或是準備行動冰箱。若是登山者，則必須更注意生鮮食材的選擇，沒有行動冰箱的話也可找個保麗龍盒，放冰塊或乾冰就好囉

書籍介紹

本文摘錄自《一鍋到底瘋野炊：預前調理╳簡化烹調╳延伸吃法，登山露營也能Chill吃美食！Outdoor主廚的野外食驗》，台灣廣廈出版

作者：楊盛堯（MAX）

楊盛堯（MAX）非餐飲科班生，因喜歡做菜，在就學期間利用課餘空檔努力練習、考取證照。畢業後投入全副心力跟隨名廚學藝，不只憑實力當上餐飲科老師，更多次拿下國內外廚藝大賽獎牌，擅長無國界的創意料理。

他以自身經驗告訴學生，只要努力就能出頭天。後來為「庫立馬」經紀公司挖掘，從廚房、學校轉往螢光幕前，除了在《型男大主廚》、超越70萬人追蹤的網路料理節目《料理123》擔任單元主廚外，也是旅遊實境節目《上山下海過一夜》主持人之一，在翻山越嶺後，以各地食材在戶外做出美味野炊料理。

Photo Credit: 台灣廣廈

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航