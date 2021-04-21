《我喜歡工作，如果可以，不上班的工作更好》：跨越失敗很棒，但有時候放棄也沒關係

文：劉揚銘

【休息與工作】學過各種努力的方法，卻沒學會如何休息

——跨越失敗很棒，但有時候，放棄也沒關係

四十歲那年夏天，我因為太勞累而昏厥，一瞬間失去意識，顏面朝下摔倒。醒來時臉已經趴在地上，鼻樑上眼鏡斷成兩截，分別飛往不同方向，一抬頭，鼻腔裡的血都滴到地上，發現自己斷一顆門牙，嘴唇裂開不停流血，幸好還能起身去醫院，最後嘴唇縫了二十針，做完各種檢查。回家後，整整一個禮拜躺在床上，只能吃流質食物慢慢復原。

一個月後，大致確定牙神經沒死，補好門牙，開始留鬍子遮住嘴唇傷疤。換了造型，面對工作與休息的心情也和過去不一樣了。

第一個想法是，明明因為過勞而離職，為什麼自由工作以後，還會把自己累成這樣？ 第二個想法是，察覺體力果然會隨年齡而衰退，如果不做點什麼保持健康可不行。

工作中多少都有失敗經驗，卻沒想到自己連「好好休息」都會失敗，覺得有點丟臉、有點荒謬，但也因此開始檢討作息是哪裡出了問題？

昏倒摔斷門牙後，重新看待休息這件事

昏倒前幾個月，我正同時進行兩大專案：參與書店的策展活動，研究出版與書店產業四十年來的演變，撰寫內容；也參與雜誌二十周年專刊的編輯團隊，在外部撰稿人和公司內部之間溝通與控制專案進度。

眼看兩個大專案即將在六月底結束，全年度收入即將達標，半年就能完成一年收入的機會可不多，還在興奮之後終於能好好休息一段時間，卻又有新工作找上門，是採訪資深出版人的工作心法。我對受訪者好奇已久，即使身體已經很疲倦，也捨不得放過這次機會……於是在兩大專案與重量級採訪陸續完成的一個禮拜後，早上在自家頂樓澆花時就昏倒了。

自由工作，案子不會在有空時才進來，為了收入、也為了爭取機會做有成就感的工作，總想著「再撐一下、再努力一下就能休息。」二十多歲或許還能超過體力負荷工作一陣子，休息很快就能回復，但到了四十歲，超過體能負擔極限，身體就擅自斷電般地停止運作，強迫它的主人必須好好休息。

以前都把休息當成「工作累了之後，再勉強應付一下」的東西，現在開始反過來思考，是否能先確保休息足夠，剩下時間再安排工作？

感到疲累時盡量不要逞強，認真把休息排入行程表。每天記錄自己做過的事，每半年回顧一次，找出「一個月之中，工作幾天、休息幾天」的組合是身體比較舒服、工作效率也較高的狀態，利用每次專案一點一點調整。

經過紀錄工作狀態後發現，面對密度、強度都很高的工作，我通常集中精神兩天。就得休息一天；較輕鬆、例行性的工作，可以隔三、四天再休息一天。不過，如果太久沒有休長假也會很累，所以必須每年固定安排旅行才行。當然以上只是個人經驗，每個人需要的休息時間不同，有人習慣集中時間休長假，也有人習慣分散時間休息，大概不會有一視同仁的固定休息法，但能從工作紀錄找出適合自己的休息方式。

以前為了專案期限，常覺得「趕一下沒關係」， 現在則盡量不超支體力，設法讓工作配合生活節奏，而不是用工作期限來改變生活，不是追逐工作效率來得到空閒休息，而是從源頭控管工作的數量與品質。

《我要準時下班》：深愛的人勞累倒下的啟示

從小就被教導「努力」有多麼重要， 成語有勤能補拙、天道酬勤、業精於勤而荒於嬉、早起的鳥兒有蟲吃……是連小朋友都懂的道理。商場成功故事往往也是工作狂模型，普通人每天工作八小時，但他努力拚搏十六小時，付出兩倍的努力與更多倍的熱情，做別人不願做的事，所以他成功，而你還沒。

不是說努力不重要，只是，我們好像學過各種努力的方法，卻沒學過如何休息。

努力是成功的基本，當然可以學；然而，把休息當成天生就會的事情，所以不用學，似乎也不太對。

很喜歡日劇《我要準時下班》（わたし、定時で帰ります），女主角從小看著爸爸加班到深夜，最後賠上健康，覺得很不值；男朋友又因為工作能力強，不斷被上司使喚而差點過勞死。女主角因為無法忍受深愛的人被工作摧殘，提出分手，也從此決定自己每天都要準時下班，絕不加班，即使成為職場異類也不管。

從小深受勤勞努力的教誨，我能了解全心投入工作的殘酷快感，一方面渴望被需要，一方面不懂拒絕，攬下所有工作還能順利完成，覺得這樣的自己好厲害、好有成就感，直到倒下前，都想不透怎麼會這樣。

《我要準時下班》讓我了解，如果從身邊愛著自己的人的角度出發，看著深愛的人因勞累而倒下，是多讓人擔心、多令人感到不值的一件事。試著用身邊的人的觀點來看自己，收到「夠了吧？該休息了」的提醒時，常常比自認為「還可以再撐一下」的逞強更準確。

《麥蒂為何而跑》：表現愈優秀，愈不敢停

「健康是最重要的財產」這個道理大家都懂，但要把休息的優先順序排到努力之前，做起來還是很不習慣（至少個人如此），也許和追求成功的習慣有關吧。我們都聽過很多「不放手直到夢想到手」、因為堅持到最後所以成功的故事，但要堅持到什麼程度才能放棄，中途離開跑道去休息才不致丟臉？關卡只在自己心裡。

《麥蒂為何而跑》這本書給我許多啟發，它記錄了美國一位頂尖大學運動員麥蒂森．霍蘭（Madison Holleran）的自殺始末。麥蒂是個學業優異、體育萬能、人緣極佳的女孩，小學開始踢足球的她，進入高中校隊後曾與隊友創下四十八連勝紀錄，還沒畢業時就得到十多個大學球隊的招募。而原本只是用來鍛鍊基礎體力的跑步，也在高三時成績突飛猛進，一舉打破紐澤西州八百公尺徑賽紀錄。高中最後一年，常春藤盟校的賓州大學田徑隊也來邀請麥蒂入學，常春藤盟校是她夢寐以求的機會，然而入學後，她卻感覺不到快樂。

高中以前，麥蒂一直能在運動、學業、朋友之間保持平衡，她用運動紓解念書的壓力，和朋友出遊放鬆之後，又能有念書的動力，這是個正向循環。但上大學之後，循環一段一段崩解，運動不但不能紓解壓力，還反而帶來壓力，她難以對朋友訴苦，因為她已經過著大家夢想中的生活，朋友不太能了解這有什麼苦（就連麥蒂也不懂自己為何無法感到快樂），這些干擾因素，讓她要維持學業成績比以前更困難，雖然她無論跑步還是學業都維持著近乎完美的成績，但已撐得無比辛苦。

當麥蒂生活各方面都出了問題，她首先提出的解決方式是：認為自己時間管理不夠好，所以更嚴格規畫練習運動、讀書、和朋友出遊的時間，或許她以為只要投入更多就能解決這一切。直到她開始害怕下一次練習。

回想自己，也曾經因為把時間都投入工作，導致健康、心理漸漸崩壞。在失去工作熱情時，第一個嘗試也是時間管理，我嘗試用更高效率把工作完成，才有時間休息和玩樂，直到有一天我發現一切已燃燒殆盡，曾經愛上的工作現在只讓我厭煩。

為什麼不懂得「減少，而非增加」的解決法呢？

運動員最講求毅力與克服心魔，頂尖運動員面對的壓力尤其巨大，「我們聽過很多靠著堅定的毅力，最後終於成功的例子，放棄，通常是錯誤的選項。幾乎每一位教練都曾與不想再比賽的大學運動員面對面。一般來說，退隊的確是這些年輕人需要的；但更常有的是，如果他們能撐過這艱苦的第一關，之後會變得更強，然後曾經想放棄的想法就會被拋到九霄雲外。學生最後甚至會感激教練的慧眼，引領他們堅定地達成目標。」《麥蒂為何而跑》說道。

然而，「教練是如何知道哪個運動員該放棄？哪個該努力讓他留下來呢？其實他們不知道，也無法確定，無從保證，只能盡力而為。在過渡期給予支持，幫助他們適應新環境。」

沒人能確定堅持到什麼程度，放棄才正確；或許，從來沒有任何放棄的決定是「正確的」，但即使如此，我們還是可以中途離開，給自己休息恢復的時間，甚至選擇放棄拚搏也沒有關係。

曾在工作中燃燒殆盡而辭職，慢慢努力試著重新喜歡工作，八年後的今天，我十分慶幸當年離開的自己，雖然一度放棄，但至少保留可以創造的未來，現在過得還不錯。跨越失敗很棒，但有時候，放棄也沒有關係，放棄之後，還有世界在等你。

獻給所有失敗者。也獻給我自己。

書籍介紹

本文摘錄自《我喜歡工作，如果可以，不上班的工作更好：以舒服生活為宗旨，在變動的世界，奪回自己的工作選擇權！》，悅知文化出版

作者：劉揚銘

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擱淺時代下，探索全新的工作模式——

你如何生活決定了你將如何從容工作。

是你想要的生活風格，決定了你的工作模式。

理想的生活是好好工作也認真休息，與時間和金錢保持友善的關係，

如果還能擁有一起創造未來的夥伴，這樣的人生豈不太棒？

生活是由工作與休息、金錢與時間、同伴與未來所構成，缺一不可。每個人的調配比例不盡相同，假使你對現在的一切感到失望，不如就從本書重拾熱情。

大疫時代的變動，「工作」有了嶄新的定義！上班不再八小時，地點不僅限於公司，同事、客戶都可以在網路上相見……好像成為自由工作者還不錯？

身為資深自由工作者，作者詳實記錄離開職場不上班，到重拾喜愛的工作，透過無數次的抉擇，才有了現在的理想生活。

每個選項，都是眾多可能的一種，我的選擇不見得最好，只是把需要的取捨如實寫出，逐漸構成獨特的工作與生活面貌。——劉揚銘。

本書特色

1：重量級與談人，暢談工作與人生交織的細節

工作與休息｜VS. 何飛鵬

——最好的工作者，要懂得何時能拒絕老闆要求。

時間與金錢｜VS. 林旻毅、股癌

——關於財富自由的意見激盪。

同伴與未來｜VS. 陳又津

——沒有同事的我們如何找到歸屬感。



2：針對「工作與休息、時間與金錢、同伴與未來」，陪伴你面對工作帶來的難題

找回支配人生的權利：透過接案提升實力，而自律往往是成功的關鍵。

把妥善休息列入行程：每天記錄工作、休息的時間，並且隨時檢視及調整。

時間的取捨練習：像是整理房間的取捨，先確認丟棄不再需要的東西。

分類工作，進而選擇：「金錢」是存活的必備燃料，「有趣」則能拓展未來的廣度。

藉由合作觸及新領域：每個工作成果，都是無形的名片，永續創作，才能讓自由工作更長久。

焦慮、不安，有時是向上的力量：不過度安逸，持續性的焦慮可以成為更好的自己。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航