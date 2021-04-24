《片斷人間》：故事是有生命的，被劃破時，會流出汩汩鮮血

文：岸政彦（Kishi Masahiko）

從故事之外

我曾聽歷經過戰爭的人訴說他們的故事。

我任教的大學裡的學生每年都要自行舉辦一場活動，那年的主題是「傳述戰爭體驗」。他們邀來幾位歷經過戰爭的講述者，舉辦了一場演講活動。演講結束後，再舉辦討論會，讓大家在台上各自述說自己的想法。學生們委託我擔任討論會的司儀，我欣然接受。這場活動聚集了許多學生和教師。

活動當天，我們都提早到場，擔任工作人員的學生們，將這次的幾位講述者介紹給我。那時，我和其中一位男性講述者，短暫交談了一會兒。對方年事頗高，但十分健朗，我們在休息室喝茶，雖然是初次見面，他仍大方講了許多故事給我聽，直到活動正式開始。

據說，戰爭末期，他被派遣至南洋的小島上，與美軍抗戰。最後部隊被擊潰，而他奇蹟生還。

那位男性詳細而激動地描述了戰場上的情況，彷彿他正置身其中。當他說到一個和他交情深厚的戰友，在美國軍機的機關槍掃射下，當場陣亡在他面前的那一幕時，他落下了男兒淚。即使聲音已幾近嘶啞，他仍奮力地從乾澀的喉嚨深處擠出字句，繼續對我講下去。

到了正式上場時，這位男性在蜂擁而至的大批學生面前，滔滔地講起了剛才在休息室裡跟我說過的相同故事。

故事來到戰友陣亡的部分，他也如方才一般潸然淚下、聲嘶力竭地說下去。台下聽眾也聽得出神。

就在此時，坐在最前排的其中一名負責維持會場秩序的學生，忽然在那位男性面前舉起大字報，上頭大大地寫著「只剩二十分鐘」。

故事完全中斷。那位男性大吃一驚，雙眼瞪得老大，只有用細小而沙啞的聲音，喃喃地說了一句：「已經過了這麼久啊？」在此之前，他傾注全身之力，演說得慷慨激昂的故事，就此中斷。不知是十秒還是二十秒，中間停頓了一段相當長的空白。台下聽眾靜靜守候著，而他卻一句話也說不出來，只是難堪地沉默著。

不久，那位男性才又快速重回到故事的「軌道」上，彷彿剛才什麼也沒發生，繼續用和剛才一樣宏亮的聲音講述著充滿渲染力的故事。

活動結束後，我對那名學生只說：「在那種時機點，不能舉大字報。」因為對方是個認真的學生，想必是眼看進度落後，明明已大幅超出預定時間，但那位男性仍繼續說著自己的故事，才會焦躁不安地出此下策吧。

話說回來，那名男性講述者，多年來一直在各地的學校、地方集會，重複講述著相同的故事，照理來說應該深諳「演講現場」的狀況才是。對於時間不夠、途中被舉大字報的情況，應該已司空見慣，但他為何變得如此驚慌、混亂又窘迫呢？演講過程中十秒鐘的沉默，是非常非常漫長的空白。

當他在休息室裡和我單獨聊天，說到戰友陣亡的場景時，是真的流下淚來。在緊接而來的正式演講中，他面對座無虛席的聽眾，講到同一個故事的同一幕場景時，又同樣地流下眼淚。

說不定他每天都在日本各地大同小異的演講場合上，說著相同的故事，也在相同的場景，留下相同的眼淚。

此時，他是在「講述」著某個故事嗎？會不會他反而是受到故事的推動，進而化成故事本身，於是讓故事自己講述著自己？

神戶有個名為「人與防災未來中心」的機構，那是展示關於阪神大地震的受災狀況與災後重建的資料館。其中還有以實際大小，重現震後受災街景的逼真展示。

在那裡，可以聽到擔任講述者的當地市民，描述那段過往。每年，我都會帶專題討論課的學生前往觀摩。某年參訪時，聞及一位女性講述者提到鄰居幼童往生的故事，在場的學生們紛紛落淚。

那是一個非常心酸的故事，當時我一邊傾聽，一邊想著，要反覆將這樣的故事說給別人聽，一定是一件十分難受的事。

結束後，我向講述者道謝，同時問了她：「不只經歷了這樣的事，還要將這個經歷，一而再、再而三地說給別人聽，應該是一件很辛苦的事吧？」

那位女性聽到我的詢問，反而露出困惑的神情。或許是自己的辛苦或難受，相較於將這些故事傳達給世人的重要性，根本算不上什麼吧。

也許當我們經歷了某個震撼的變故，並試圖向他人轉述該變故時，我們就會化為故事本身。故事依附在我們身上，透過我們說出自己。於是，我們自那一刻起便化身成故事的載體或容器也說不定。

故事是有生命的，被劃破時，會流出汩汩鮮血。那位男性在述說途中被打斷而陷入的沉默，是故事被劃破時所發出的無聲悲鳴。

或者，他在那一瞬間，來回往返於一九四五年的南洋小島，和二○一三年的大學校園之間。在他耗時數十秒，飛越那段時間與空間的距離時，沉默主宰了他。

不過，那麼震撼人心的故事，跟我們平日說的話，其實並沒有多大的差異。

不僅如此，塑造出自我、成為自我的基礎的故事，也不只一個。歸根究柢，所謂的「自我」就是許許多多故事的集合體。世界上有著各式各樣的故事，有的輕、有的重，有的單純、有的複雜，我們就是將這些故事組合起來，塑造出所謂「一個」自我。

更進一步來說，我們不僅透過搜集故事，塑造自己。我們也透過搜集故事，來理解這個世界。某個行為或狀況，我們會在每個當下，定義那究竟是一場愉快的喝酒聚會，還是一個惡質的性騷擾。我們將各式各樣的故事及「敘述方式」聚集起來，打造出「一個」世界，並加以詮釋。

我們時時刻刻都像這樣搜集著各式各樣的故事，但這件事並非總是順利。故事是有生命的。它會從我們的手中掙脫，背叛我們，篡奪我們，朝我們不樂見的方向重塑。因為故事是活的。

我曾私下向一處自治組織詢問，居住在當地一個狹窄公寓裡的某個家庭的事。

一家人中，年輕的丈夫是黑道分子，會對家人施以嚴重暴力。妻子則是利用交友網站從事個人性的賣春，她會將兩個年幼的兒子趕到隔壁鄰家去，自己在家中接客。

兒子們都是妻子和前夫生的小孩，妻子再婚後，他們便遭到繼父慘無人道的虐待。詳細情形就不再贅述，總之男子因為對孩子們施暴，遭到逮捕，鋃鐺入獄。妻子則是丟下孩子，不知去向。無依無靠的孩子們被安置在相關的機構中。

就在他們一家分崩離析之際，自治組織接到了來自其他住戶的抗議。提出抗議的住戶就住在這一家人的正下方。

似乎是那一家人的屋子成了垃圾屋。屋內孳生出大量害蟲，害得樓下住戶的天花板出現黑斑，黑斑附近還飄蕩著一股惡臭。

自治組織的人只有跟我說到這裡。

幾個月後，我再度見到許久不見的那位自治組織的人，這時才聽說那一家人住處的後續情形。

父親入獄，母親人間蒸發，孩子們由機構安置，屋子已無人居住，但之後反覆接獲好幾次關於惡臭和害蟲的抗議。於是，自治組織的人，在公寓管理公司的陪同之下，用備用鑰匙打開那間屋子的門。

此時，他們看到的是一間沒有任何家具，裡頭空蕩蕩的乾淨屋子。

也許純粹只是樓下住戶的誤會而已。既沒有真相大白，也沒有戲劇性的情節，就只是如此。但即使如此，這個未曾親眼看見，只有耳聞的「空蕩蕩的屋子」，卻不知為何在我腦海中留下了鮮明的印象。

雖然這類事情時有所聞，但故事到半途為止，依舊讓我聽得內心十分沉重。暴力、貧窮、虐待、賣春，再加上垃圾屋。這一連串「家庭解體」的故事，不只我相信了，所有聽到的人都接受了這樣的一個故事。

這個故事不過如此而已，真的沒什麼大不了的。但聽到故事的最後，卻有種一顆心被懸吊到一半，突然被留在半空中、棄置不管的感覺。那種感覺我至今仍無法釋懷。

也許我不該試圖在這麼無謂的故事中，過度解讀「無意義」的意義。但這整個故事，就是令我找不到焦點，無論再怎麼努力，都無法描繪出一個明確的意象。

我們自己與我們的世界，不僅會說故事，更是由故事所構築而成。有時，這些故事會因為忽然被打斷而撕裂。有時，故事本身會自打嘴巴，和其他故事發生糾葛，最後產生矛盾。

故事就像「一副絕對摘不下來的眼鏡」，所以我們無法自故事中解放出來，無法從旁觀的角度，來面對自己與這世界最真實的模樣。然而，當故事被打斷、被撕裂、產生矛盾的時候，存在於故事之外的「某個什麼」，或許正悄悄地窺視著我們也說不定。

書籍介紹

本文摘錄自《片斷人間：貓、酒店公關與乘夜行巴士私奔的女子，關於孤獨與相遇的社會學》，聯經出版

作者：岸政彦（Kishi Masahiko）

譯者：李璦祺

第6回紀伊國屋人文大賞TOP 1

入圍芥川獎的社會學家首部田野人生隨筆集

一本擁抱「無意義」的生命之書

很久沒遇到一本，令我這麼捨不得讀完的書了。

——上野千鶴子／社會學家，著有《厭女》、《一個人的老後》

我們的生活明明和這麼多人產生交集，

為何每個人在自己的大腦裡，卻都是孤伶伶的一個人？

隱身於日本社會的沖繩人、部落民與在日朝鮮人；

遺忘於陽光下的黑幫小嘍囉、酒店公關與易妝者；

不斷送盆栽的老奶奶，頭上穿洞的泥巴小貓，乘夜行巴士私奔的女子……

——社會學家與他們實際相遇，撿拾理論也無法分析的片・斷・人・間。

「我們自己與我們的世界，不僅會說故事，更是由故事所構築而成。」

然而，當故事被打斷、撕裂、產生矛盾的時候，

或許才是我們面對自己與這世界最真實模樣的時刻。

岸政彦是一位專長生活史的社會學家，也是一名入圍芥川獎的小說家。他以社會學之眼看書、看電影、閱讀人生百態，並以文學之心，寫下那些散落於日常的「無意義」，寫下那樣的片斷所集結而成的這個世界，以及在這個世界上的我們，正與某個誰所產生的某種連結。

「我們的人生或經驗都是毫無意義的。但即使如此——或說『正因如此』——它們才會如此美麗。我們不用為人生賦予過剩的、陳腔濫調的意義。同時，我們也必須知道，這種無意義本身就是一種美。而且，這樣的人生是錯過不再的，而那裡所流的血也是真真實實的血（而非故事而已）。」——岸 政彦

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九