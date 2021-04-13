得罪了方丈還想走！中共整改螞蟻集團， 騰訊是下一個潛在目標？

《中央社》報導指出，由馬雲創辦阿里巴巴集團後，分拆旗下金融業務成立的浙江螞蟻集團，昨（12）日再被中國官方聯合約談。相關部門事後提出整改5項重點，包括要轉型成「金融控股公司」接受監管，官方也要求各業者加大金融科技創新，提升國際競爭力，順勢提出對平台金融監管的3項監管重點，包括防範金融風險、納入監管，保障數據產權等。

《紐約時報》指出，中國監管機構自去年2020年11月，當時金融巨頭螞蟻集團的首次公開募股（IPO）在上海和香港進行規模已達340億美元的募股，投資者幾乎已經要按下「開始」鍵，卻突然遭官方喊停，隨後官方表明比起在國際上耀武揚威，應確保私人企業要認清自己在政府旁的位置。

得罪了方丈還想走 取消募資後吃巨額罰款

去年在螞蟻金服集團超大規模公開募資前，馬雲出席上海的外灘金融峰會，於中國國家副主席王岐山、央行行長易綱等黨高層大咖後，批評金融監管機構執著於將風險最小化，並指責中國的銀行的種種問題，尤其是只貸款給那些可以提供資產抵押的企業。

馬雲下了講台後，觀眾雖看似興高采烈地鼓了掌，但幾天後，中國官媒排山倒海批評了他的言論。沒多久，金融監管機構宣布，他們已經召集馬雲和其他公司高層開會。隔日，上海證券交易所發布了一則令人震驚的消息，宣布暫停螞蟻集團的公開募資。

繼去年取消螞蟻集團的公開募資後，今年中國官員再對電子商務巨頭阿里巴巴開出了創紀錄的182.28億元反壟斷罰單。

《紐約時報》報導，這是向中國十分成功的互聯網行業發出的一條訊息，「我們一直在看著你們」。

阿里巴巴是中國市值最高的民營企業之一，也是中國最著名的富豪馬雲商業帝國的基石。對阿里巴巴的裁罰是政府緊握對大型技術企業監管的手段，反壟斷罰單是至今最大的行動。

阿里巴巴受到巨額裁罰後，聲稱誠懇接受堅決服從，將在未來強化依法經營，進一步加強合規的體系建構，立足創新發展，履行社會責任。

螞蟻集團整改五大重點 騰訊成中國政府潛在目標

螞蟻集團昨日受中國人民銀行（央行）約談，人民銀行副行長潘功勝表示，指人行、銀保監會、證監會和外匯局等金融管理部門，對螞蟻集團整頓改革的五個重點方向：

一、糾正支付業務不正當競爭行為，支付方式上應給消費者更多選擇，斷開支付寶和「花唄」、「借唄」（螞蟻旗下的消費信貸平台）等金融連結，糾正信貸業務的違規行為。

二、打破消息壟斷，要求落實「徵信業管理條例」，依持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集個人訊息，保障個人和國家訊息安全。

三、要求螞蟻集團申設為金融控股公司，所有從事金融活動全納入主管單位監管。

四、完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險問題。

五、要求管控基金產品流動性風險，主動降低「餘額寶」（小額購買基金的平台）餘額。

潘功勝強調「金融管理部門」加強對「平台」監管，堅持「金融為本、科技賦能」。平台金融業務應以「服務實體經濟、防範金融風險為本」，不能讓科技成違法的「保護色」。金融活動全納監管，亦必須「持牌」經營，優化監管架構，防範不當套利。

保障「數據產權」和「個人隱私」，規範市場秩序，防止市場壟斷成為中國首要工作。同時，提升金融服務體驗，鞏固增強平台企業的國際競爭力。中國金融監管部門加強和國際金融組織，各國監管當局在相關方面的合作。

針對互聯網產業的整頓，「騰訊」顯然是中國政府未來反壟斷的潛在目標。騰訊通過微信，建立一套新聞、娛樂、金融以及購物為一體巨大平台，在中國互聯網產業中，成為不可忽視的公司。

互聯網服務成為人們生活不可少的一部分，企業需擔負更大責任，無論是對用戶、對政府還是對社會，日前，騰訊總裁劉熾平說：「現在我認為，對我們來說，了解政府關注什麼、社會關注什麼非常重要，以讓我們更合規。」

無論是取消募資、巨額裁罰以及官方整改聲明，在金融科技的進展下，都顯示中國政府逐漸收攏對互聯網平台業者的管制，可見未來中也能預見更多「監管」手段，勢必將成為中國市場關注的焦點之一。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航