【劇場】《多情劍客無情劍》：重新詮釋古龍作品——既不女性主義，也很女性主義

文：莊馥嘉

栢優座自2007年成立以來，即將於今年2021年邁入第十五個年頭。同時間，栢優座將作家古龍（本名熊耀華）的武俠小說《多情劍客無情劍》，改編成栢優座的第二十五個作品《多情劍客無情劍》，並一同於今年首次搬上舞台。

如同栢優座座首許栢昂寫道，「古龍這輩子的婚姻愛情與緋聞糾紛不少」，古龍在撇除武俠小說的日常隨筆中，的確時常以私人觀點，針對女性的行為、情感與思想進行抒發，其中一句同樣也是許栢昂所提到的——便是「女人是一種動物，她一天排尿一次，一星期排便一次，一個月排經一次，一年增產一次，若是逮著機會，絕對增肥無誤。」

無可否認地，這段話強調了女性的動物性，甚至已經將女性簡化為一個純粹的動物—她／牠所有的行為，皆透過原欲的驅使與控制，她／牠已經被完全地剝除了個人意志、對道德的意識與準則。

於是，當許栢昂決定將與女性有如此多爭議的「典型」男性——典型將女性視為純粹感性，更糟者純粹非理性驅使的動物，生產的工具，將身體與心思全數貢獻給自己唯一的丈夫與孩子，畢生的、與生俱來的職責便是為服侍男性、維繫一個家庭，而非如男人的職責為「成家立業」的作品，改編成栢優座的第二十五個戲曲作品。

或許正如許栢昂在古龍對於女人動物性的描述後緊接著說道「在女性主義者疾聲抗議之前」，我們必須以跳脫女性主義的觀點來理解古龍本身及《多情劍客無情劍》。不過，即便栢優座的《多情劍客無情劍》所呈現的女性，並非苦於追求愛情的，畢生的願望更是將自己的一切託付給一位所愛的男人，我們也依舊無法脫離女性主義的觀點來進行論述。

《多情劍客無情劍》裡，本質上從演員的生理性別、角色的生理性別及後者所認同的性別——完全屬於女性的角色，無非僅有分別由曾郁婷與吳侑函所飾演的晴兒與酒店老闆娘。至於愛上老闆娘的八兩，則是一位流浪的說書人，時常在說書過程中飾演劍藝高超的劍客阿飛，以至於八兩最終無法分辨自己與阿飛之差別，而阿飛也逐漸無法辨別自己究竟是阿飛，抑或是八兩。

就古龍的生理性別，以及其自身對於女性貶抑式的敘述，八兩或許從頭至尾皆是一位被老闆娘迷惑與控制的可憐男性。這個情節也於某種程度上映證了古龍所說的「男人都認為女人是弱者，都認為自己可以主宰女人的命運，卻不知大多數男人的命運都是被女人捏在手裡。她們可以令你的生活幸福如天堂，也可以令你的生活艱苦如地獄。」

然而，姑且先不論生理性別為男性的八兩，是由女戲曲演員張心怡所飾演，栢優座的《多情劍客無情劍》無疑將女性的置放在整齣戲的敘事核心之中：客人紀墨（許栢昂飾）在起初遇見老闆娘時，便向後者訴說自己甫經歷了與女朋友分手的痛苦。這段再次對應到古龍認為「女人實際上才是掌握男人的那一方」的想法，並且意外地遺落了一本詳盡記載了「劍術」與「天下第一的女人」的蓮花寶鑑。

此處開始，《多情劍客無情劍》轉而以女性——尤其是老闆娘的視角進行敘事：老闆娘依序講述了自己遵照蓮花寶鑑的內容，卻落得「求愛失敗」的兩次經驗，第一次是紀墨到店借酒澆愁的場景，第二次則是八兩造訪店後的故事。

第一次的經驗裡，老闆娘依照寶典的「馭男術」教條—「掌握男人的技術，一是讓他們愛上自己，而自己不愛他們；二是男人愛喝酒，讓他們不斷喝酒，久而久之就會愛上自己。」於是，老闆娘不斷地為紀墨端上一瓶又一瓶的酒。不料，隨著紀墨灌下的黃湯越來越多，卻始終不見紀墨開始愛上老闆娘，紀墨也對老闆娘說道：「我不能愛上妳，因為我怕愛上妳之後，妳隨便就把我給忘了，我必須用下一個十年遺忘妳，但是誰知的我還能不能有下一個十年？」

被拒絕的老闆娘，開始懷疑起蓮花寶鑑的真實性，並氣餒地抱怨道自己的「失敗」。雖然許栢昂認為古龍對於女人動物性的描述，使我們必須先將女性主義擱置一邊，然老闆娘此處的行為，我們除了可以將女性「求愛」的行為理解為一種受到欲望與本能驅使的純粹動物性，我們亦可以將焦點置於女性的「主動」求愛之上。

如同老闆娘與八兩往後的情愫發展，晴兒在首次與無情及癡情一同出現時，便已經將自己追求癡情的意圖表現得極為明顯：當癡情宣稱自己有一位深愛的妻子時，晴兒非但潑冷水說道：「你根本沒有結婚」來打擊癡情的痛處，同時以姣好的軀體、富有性暗示的動作與言語勾引癡情。

相較於女性在傳統社會中普遍處於「必須被男人追求，以顯示自己的價值所在」或者「女人必須在男人面前保持矜持與拘謹，才能受到男人的青睞與喜愛」的綁手綁腳狀態，《多情劍客無情劍》所展現的女性是相當自由、無拘無束的。

如同男人可以對自己喜歡與厭惡的女人表達好惡、選擇／娶自己想要共度一生的女人，女性同樣可以對男性如此，婚姻的定義不應該侷限在女人「嫁」給男人，而是女人結婚後與自己的原先家庭毫無關聯——婚姻與家庭的價值，同樣是栢優座在前一部作品《大年初一前晚的那頓飯》所處理的議題。

《多情劍客無情劍》的女性，不僅大膽地追求男性，更毫不掩飾地表達自己的情欲，以身體和言語挑逗自己所「相中」的男人與「女人」——此處所指的「女人」，正是前述所提及的飾演八兩的女演員張心怡。

她所扮成的八兩雖為男性，並且自從拜倒在老闆娘的石榴裙下之後，不再渴望四處流浪，透過說書自娛娛人，然而這並非意味著男人在女人的蠱惑之下走向墮落，女性是罪惡的、毀滅性的負面存在，相反地，我們不僅從老闆娘與晴兒身上觀察到傳統女性對於自由戀愛的渴望，以及近代女性對於身體與思想解放的訴求，亦從張心怡的女扮男裝看到陽性與陰性特質在女性身體上的融合——老闆娘／林仙兒與八兩／阿飛之間的情愛，在栢優座的《多情劍客無情劍》成為了多元性傾向與性別認同之間的愛情實踐。

最終，老闆娘最初所設立的「馭男」目標不僅不復存在，甚至在八兩的一片癡情中決定與之長相廝守，而起先拒絕晴兒勾引的癡情亦接受了晴兒的追求——看似所有人都得到了自己理想中的幸福時，我們必須跳脫劇情，回歸現實，重拾許栢昂要求觀眾拋棄的女性主義批判觀點。

無可否認地，《多情劍客無情劍》中所呈現的女性，對於男女情愛及性事絲毫不避諱，且不甘受制於古龍及傳統社會賦予女性的位置，然而，這些女性勇於追求愛情，同時得以與愛人終成眷屬的結局，是烏托邦式且過於理想化的。不論在古龍所刻畫的古代，或是如今已經不再受制於過往父權思想的地區，女性在婚姻中的不自由、身體與思想的規範，仍如《大年初一前晚的那頓飯》裡的情節，是揮之不去的陰影。

演出資訊

名稱：《多情劍客無情劍》

演出：栢優座

時間：2021/04/10

地點：台北大稻埕戲苑

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航