《觀滄海》：巴黎北郊尚蒂伊宮有座「中國花園」，見證中華帝國昔日的輝煌與夢想

文：林梅村

12 尚蒂伊的中國花園

隨著中國經濟崛起，越來越多的中國遊客飛往巴黎，或在香榭麗舍大街的名牌店瘋狂購物，或到羅浮宮等博物館欣賞西方古典藝術。一個朋友私下對我說：東西方遊客逛巴黎，羅浮宮是必不可少的節目，主要看三個美人。通常用十分鐘欣賞希臘美神維納斯雕像，十分鐘在希臘勝利女神雕像前合影留念，十分鐘觀賞義大利文藝復興時期大畫家達文西的名作〈蒙娜麗莎〉，再用三十分鐘排隊上廁所，一小時結束全部參觀過程。對於中國人來說，巴黎其實還有許多地方值得一看。巴黎北郊尚蒂伊宮就有一座中國花園，見證中華帝國昔日的輝煌與夢想。

早在13世紀，歐洲人就從《馬可．波羅遊記》一書了解到中國皇家園林藝術，這位義大利旅行家寫道：南宋行在（今杭州）有「華麗宮殿，國王范福兒（Fanfur，波斯語「天子」）之居也。其先王圍以高牆，周有十哩，內分三部，中部有一大門，由此而入……牆內餘二部，有小林，有水泉，有果園，有獸囿，畜獐鹿、花鹿、野兔、家兔」。不過，中國園林藝術對歐洲產生實質性影響，還是從18世紀初開始的。

明萬曆九年（1655年），義大利傳教士衛匡國在阿姆斯特丹出版他的名著《中華地圖新集》（Novus Atlas Sinensis）。關於紫禁城的花園，他在書中寫道：「有一條河引進皇宮，可以行舟，它在宮裡分成許多小叉，既可交通，也可遊樂，它們隨著一些小山而曲折，小山在河的兩側，全由人工堆成。中國人堆山的奇技發展到極其精細的水平，山上按照特殊的規則種著樹木和花卉；有人在花園裡見到過非常奇特的假山。」中國園林模仿自然，那些錯落有致的小山、迂迴盤繞的石徑、蜿蜒曲折的小溪，與歐洲古典園林講究對稱、幾何形布局、筆直的林蔭道，形成鮮明對照。

在中國園林藝術影響下，自然風景花園首先在英國興起，18世紀中葉逐漸取代古典主義園林在歐洲的統治地位。這種自然風景花園經英國人稍加改造，傳入法國後，稱作「中英花園」（Jardin Sino-Anglo）或「英中花園」（Jardin Anglo-Chinois）。由於這種花園的濃郁中國色彩，也有人徑稱「中國花園」（Jardin Chinois）。除了法國之外，這種中國色彩的自然風景花園相繼傳入德國、俄國，乃至整個歐洲大陸，並與18世紀風靡法國、頗具中國色彩的洛可可藝術（Rococo Art）一起，在歐洲上流社會形成一股追求東方時尚的「中國熱」。

1840年，鴉片戰爭爆發，舊中國愚昧落後的一面在西方人面前暴露無遺。1748年，義大利那不勒斯發現龐貝遺址，至19世紀中葉，這座羅馬古城的神祕面紗被逐步揭開，從中發現大批精美的古羅馬藝術品。龐貝城的發現重新恢復西方人對古典藝術的信心。新古典主義藝術在歐洲崛起，並迅速取代洛可可藝術，而西方大造中國花園之風亦戛然而止。19世紀以來，歐洲有許多中國花園被拆毀，重新恢復成歐洲的古典主義花園。不過，仍有一些中國花園在歐洲一直保存下來，巴黎北郊的尚蒂伊宮就是突出一例。2009年春，我在法國高等實驗學院講學期間，專程到巴黎以北40公里的尚蒂伊小鎮，尋訪傳說中的「中國花園」。

尚蒂伊宮地處巴黎北郊森林的西南緣，從巴黎的里昂火車站乘慢車一個小時，快車二十五分鐘可達尚蒂伊小鎮，再從火車站步行三十分鐘可達王宮所在地。尚蒂伊還是法國耶穌會的一個中心，許多歐洲耶穌會士都是從這裡派往中國的。法國耶穌會士榮振華（Joseph Dehergne）於1936年從法國前往中國，曾在上海天主教大學——震旦大學講授歷史和法文課，自1946年起任《震旦大學學報》學術幹事，旅居中國長達十五年，著有《中國的猶太人》一書。1951年回國後，他一直在尚蒂伊主持巴黎耶穌會檔案館工作。1974年以來，尚蒂伊耶穌會中心一共召開過七屆國際漢學討論會。

Photo Credit: 聯經出版 尚伊蒂宮的圖書館。

由於人生地不熟，我和朋友叫了一輛計程車當嚮導。我們首先興致勃勃地趕到耶穌會所在地——楓丹，不料大門緊閉。原來，在當今世界經濟危機的大潮下，遠離塵世的耶穌會也未能倖免。由於經濟拮据，這處風景秀麗的花園式建築已賣給私人，不再對外開放。我們只好改道去尚蒂伊宮，儘管耶穌會與王宮在火車站的不同方向，但是兩地之間實際上只有幾分鐘車程。

巴黎及附近王宮是外國遊客們必不可少的參觀項目，我的一個學生參觀巴黎近郊凡爾賽宮時，據說排了四個多小時的隊，閉館前一小時才進去，令人驚訝。我們到尚蒂伊宮時，遊客已在門口排起長龍，好在我們只等了半個小時。從尚蒂伊宮大門口的遊覽指南上，可知這座王宮是17世紀末路易十四時代的孔蒂王子出資，由凡爾賽宮設計者、法國建築大師勒諾特設計的。

在法國大革命期間，這座王宮一度遭到摧毀。1875至1885年奧諾雷．多梅為了保存歐馬公爵，也就是國王路易之子亨利．奧爾良的畫廊，在14世紀奧熱蒙堡壘的基礎上重新修建王宮。1886年，歐馬公爵將王宮及藏品全部捐贈給法蘭西學院。此後，尚蒂伊宮成為法國國家級博物館之一，今稱「孔蒂博物館」。

歐洲王宮一般採用宮殿、花園、園林三位一體形式。尚蒂伊宮建在巴黎北郊一座大森林邊緣地帶，花園占地面積達7,800公頃，宮殿則建在花園的中心。如果說遊王宮需要兩小時，那麼遊覽整個花園至少需要六小時。由於花園面積巨大，很少有人能夠遊遍整個花園。為此，管理者在王宮大門口安排遊覽車，可以乘車遊覽花園各個角落。尚蒂伊宮門前有一對青銅獵犬，與義大利藝術大師郎世寧為圓明園大水法創作的十二生肖青銅獸如出一轍。

Photo Credit: 聯經出版 尚蒂伊宮宮門前的青銅獵犬。

尚蒂伊皇家花園由三個頗具特色的主題花園組成，分別為17世紀落成的法蘭西花園、18世紀末興建的中國花園、19世紀初建成的英倫花園。法蘭西花園與王宮相連，由凡爾賽宮設計者勒諾特親自操刀，巧妙地將湖泊、河道、噴泉、樹木與草坪融為一體。武則天的寵臣王鉷宅在長安城太平坊曾經建過一個噴泉，《唐語林》記載：「宅內有自雨亭子，簷上飛流四注，當夏處之，凜若高秋，又有寶鈿井欄，不知其價。」

《舊唐書．西域傳下》記載：拂林國盛暑時，「引水潛流，上遍於屋宇……觀者惟聞屋上泉鳴，俄見四簷飛溜，懸波如瀑，激氣成涼風」。據傅熹年考證，「自雨亭子傳自拂林國，唐和西域、中亞交通頻繁，服飾、器用、圖案紋飾受自西域影響很多。自雨亭子之事說明建築上也受影響」。拂林國，即東羅馬帝國。如果傅先生的推測是正確的，那麼唐長安城「自雨亭子」當即羅馬人發明的人工噴泉（fountain）。

噴泉是歐洲人的一大發明，如法國凡爾賽宮和大運河之間的勒托噴泉。清代稱噴泉為「水法」。圓明園大水法就是法國耶穌會士蔣友仁模仿歐洲噴泉設計監造的，而大水法的十二生肖青銅獸首則由義大利藝術家郎世寧主持設計。除了圓明園之外，乾隆朝權臣和坤還在自己的官邸建過一座水法，為了掩人耳目，偷偷地建在室內，這座室內水法近年在和坤舊宅（今北京恭王府）發現。

尚蒂伊宮的噴泉比較簡單，沒有任何雕塑裝飾，只在噴水池旁陳設一些古典藝術風格的大理石雕像。中國花園與法蘭西花園相鄰，標誌性建築是一座規模不大的假山，上面有石塊砌築的登山小路。假山前有一條蜿蜒曲折的小河，河邊建茅草小屋。18世紀中國最大的對外開放口岸在廣州，歐洲的中國花園實際上可能按照廣東花園模式建造。

清人俞洵慶《荷廊筆記》記載：「廣州城外濱珠江之西，多隙地，富家大族及士大夫宦成而歸者，皆於是處治廣囿，營別墅，以為休息遊宴之用。……其宏觀巨構，獨擅台榭水石之勝者，咸推潘氏園。園有一山，岡陂峻坦，松檜蓊蔚，石徑一道可以拾級而登。」尚蒂伊宮中國花園的假山，與俞洵慶所述清代廣東花園如出一轍。

Photo Credit: 聯經出版 中國花園的假山。

中國花園的水車似乎更能畫龍點睛，說明這是中國農舍。水車是中國人發明的，自瓦特發明蒸汽機後，英國人似乎對機器最有興趣。1793年馬戛爾尼率領英國使團訪華時，對中國水車感到十分新奇。英國使團翻譯斯當東（G. T. Staunton）記錄中國水車的製作和工作流程。

Photo Credit: 聯經出版 英國17世紀畫家筆下的中國水車。

他在《英使謁見乾隆記實》中寫道：「當地人創造了一個很巧妙的設計，用更經濟的材料，有效地解決了問題。他們從河床到河岸牢牢地打下成行的硬木木樁，每排都是兩根，向河岸垂直。在兩根木樁上面，架上一個十英尺左右長的耐久的大輪軸。輪子包括兩個大小不等的輪緣。靠近河岸的輪緣的直徑比外緣的直徑略短十五英寸。」英國使團畫師托馬斯．希基（Thomas Hickey）還把這個水車畫了下來，題為〈瓜島水車〉。中國花園農舍旁的水車，正是模仿中國水車設計製造的。

Photo Credit: 聯經出版 中國花園的農舍和水車。

穿過尚蒂伊中國花園則進入英倫花園。花園中間是一座小湖，離岸邊不遠處建有一座英式小樓，樓前有幾匹駿馬在漫步；湖邊有瀑布飛瀉，湖中有白天鵝在水中嬉戲。顯然，這座花園刻意模仿18世紀風靡英國的自然風景花園。

走進尚蒂伊宮，珠光寶氣迎面撲來，金碧輝煌的豪華裝潢，令人眩目。宮內臥房、會客廳、餐廳、書房極盡豪華；牆壁和天花板上裝飾的世界名畫、古典藝術風格的大理石雕像，鱗次櫛比；各類高檔家具、東西方名貴陶瓷餐具充斥其中。展櫃內有名貴鑽石，琳琅滿目的珠寶首飾，伊斯蘭藝術風格的玻璃器，中國、日本和西方的各類瓷器，古埃及文物乃至中國玉器等，可謂盡收天下寶物。

宮內所藏世界名畫和文物不亞於羅浮宮藏品，拿破崙時代大畫家安格爾的名作〈泉〉就保存在尚蒂伊宮，這幅畫從1820年開始直到1856年才最後完成，堪稱安格爾畢生致力於美的結晶。雖是他晚年的作品，所繪裸體女性的美姿卻超過他以往所有同類作品。總之，尚蒂伊宮藏品的各個方面，無不顯示王宮主人昔日的奢華生活。

我們感興趣的是尚蒂伊宮收藏的中國文物。在王宮正門內有兩個藏寶櫃，上層格子內有一件清代仿古玉觚（一種商代禮器），一件清代玉佛手，下層格子內陳設許多明清時代官窯青花和粉彩瓷，甚至包括圓明園燒造的琺瑯彩瓷。我們懷疑，這些中國文物可能是法國遠征軍當年從圓明園劫掠的戰利品。在17世紀西歐上流社會，往往以擁有中國瓷器為榮，將之視為最高級的饋贈品，作為藝術欣賞的古玩、宗教寺廟和王室貴族宮廷的裝飾品等等。中國瓷器對洛可可藝術風格產生過深刻的影響。

Photo Credit: 聯經出版 尚蒂伊宮收藏的清代瓷器。

尚蒂伊宮的圖書館有著豐富的藏書，頂天立地的書架上，大都是羊皮燙金書皮的西方典籍。不過，我們在一個展櫃中看到一部印刷精良的《全像西廂記》。在西方羊皮書的汪洋大海中，這部清刻本中國圖書顯得格外與眾不同。結束尚蒂伊宮的遊覽後，我們找不到回火車站的計程車。當地的規矩是電話訂車，由於路途太近，計程車司機都不肯來，只好步行到火車站。在一位好心的當地居民指點下，我們沿著一條筆直的林蔭大道邊走邊看，不到半個小時就走到火車站。途中經過一個活馬博物館和一個巨大的賽馬場，不遠處是一望無際的大森林，所以這裡的空氣格外清新。

Photo Credit: 聯經出版 尚蒂伊宮圖書館藏《全像西廂記》清刻本。

我們到尚蒂伊那天是個星期六，路邊停滿雷諾、賓士、BMW和法拉利。從車牌號碼看，大部分是從巴黎來度假的，青年男女成雙結對在林蔭道上散步；法國年輕人相當浪漫，旁若無人地當街索吻；有的則拖家帶口，身旁的小孩子在大草坪上追跑打鬧，看樣子是全家來度週末，盡情享受大自然賦予尚蒂伊的優美風景和清新空氣。縱然尚蒂伊有著金碧輝煌的王宮，收藏無數價值連城的世界級寶物，但是在我看來，它最美麗動人之處還是優美的自然環境。崇尚自然的中國園林藝術在這裡大放異彩，吸引無數遊客前來度假或觀光遊覽。無論如何，尚蒂伊之行為我在巴黎的學術訪問留下極其美好的回憶。

書籍介紹

本文摘錄自《觀滄海：青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流》，聯經出版

作者：林梅村

觀滄海，知天下

北京大學教授林梅村傾心力作

收錄數百幅文物、圖籍、遺址的珍貴全彩圖片

突破歷史常識窠臼，重新探索海上絲綢之路

重建西方天主教、中東穆斯林和大明王朝的衝突與交流

現藏於牛津大學的《雪爾登中國地圖》，其實是《鄭芝龍航海圖》？

葡萄牙人首航中國的登陸地——屯門島於今何處？

16世紀全球貿易的中心——雙嶼（Liampo）究竟在什麼地方？

景德鎮外銷瓷透過什麼途徑運往歐洲，並對16至17世紀歐洲文明產生過什麼影響？

中國自古以來以農耕文化為主，遵從儒家「重農抑商」的傳統思想，沒有充分開發利用海洋資源。明代以前主要以中亞粟特商人為仲介，經絲綢之路沙漠路線與西方交往。大航海時代以後，才開始與歐洲直接進行經濟文化交流，而葡萄牙、西班牙、荷蘭在海上絲綢之路貿易中扮演了重要角色。儘管明王朝曾實施海禁政策，但是未能阻止景德鎮青花瓷和龍泉窯青瓷走私中東伊斯蘭世界，穆斯林海商還積極參與了明代景德鎮窯廠青花瓷的設計製造。17世紀，鄭芝龍更擊敗荷蘭艦隊，以臺灣北港為中心，建立鄭氏海上帝國，商船收入富可敵國。

本書借用曹操〈觀滄海〉為書名，多角度地審視了明清時期東西方交流的歷史，在波瀾壯闊的大航海時代的進程中，東西方諸文明並無明顯的優劣和主次，都是歷史的推動者，各文明均透過衝突與交流兩種方式，參與了大航海時代的進程。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九