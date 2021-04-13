香港的成功，與歐亞混血兒關係密切

不少在德國居住的港人，伴侶是德國人，育有混血子女。在德國，不時會見到歐亞混血兒，一些還是罕見的組合：緬甸和阿爾巴尼亞、新加坡和立陶宛、蒙古和愛沙尼亞，與他們當鄰居和朋友，聽他們的故事，好比上了地理和歷史的通識課。

德國雖為多種族國家，有百分之二十的人有移民背景，但當個歐亞混血兒，總有身分上的掙扎。他們遇到的身分挑戰，或是父母雙方小時候未曾有過的。所以育有混血孩子，必然要很有耐性聽他們的心聲，聆聽他們的想法。特別在教育他們中文的時候，必要花一大番唇舌，培養他們對這種音調奇特、文字精深的語言的興趣，讓他們主動走到書桌前，拿起筆寫下一筆一劃。

德國成長的歐亞混血兒，多與德國文化接觸，與亞洲的親戚聯繫未必太緊密。尤其是來自香港或遠東的，回去亞洲的機會不太多。育有混血兒的香港父母，絕不要忽視這項神聖任務，因為香港的成功，與歐亞混血兒有無比密切的關係。開埠初期的買辦和商界人士何東、祖輩創辦連卡佛百貨的張德輝、首位華人血統律師，後來擔任亞洲足協首任主席的羅文錦，以至教育家、前拔萃女書院校長西門士夫人，全是歐亞混血。可見香港事實上是個中西文明交匯的地點，孩子們的混血身分，與當香港人一點衝突都沒有。反而是歐亞混血兒的智慧、才幹和勤勞，成就了香港百多年的成功。

Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain

而這些香港有名的混血兒，很多背後都有趣味叢生的故事。例如20世紀教育家郭慎墀，這位英裔的混血兒，原來還有中東拜火教的祖輩。就算是較近代的，例如演員黃秋生和足球員山度士，他們都在自己的界別有驕人的成就，令人讚嘆，也使無數外地人認識香港。

所以我建議在德的香港家長，有機會回港，可以買本香港早期歷史的圖片集，告訴小孩原來歐亞混血兒有這麼多精彩的故事。19世紀香港的混血兒，因著他們既會和本地人溝通，又會流利英文的優勢，因而成了政府與市民的橋樑。而今天在德國的混血兒，既會德文，亦有亞洲的聯繫，同樣可以獨當一面。孩子自幼知道這些故事，會對自己的身分有信心：原來自己這麼獨特，無論是在父親或母親的家鄉，還是其他地方，將來必會有一番成就。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

相關文章︰

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin