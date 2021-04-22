《給力：我想教會孩子的事》：讀課文學思辨，〈晏子使楚〉如何敗部復活「逆轉勝」？

文：林晉如

讀課文、學思辨1： 向古人學敗部復活，逆轉勝

晏子，小時候耳熟能詳的人物，兩千多年前，晏子靠著他的沉著冷靜、機智反應及高超的說話藝術，成功扭轉楚王對他的三次羞辱。被人貶低、羞辱的時候， 晏子的機智反應，帶給你什麼啟示？曾經陷在人生困境的你，是否嘗試為自己的人生敗部復活「逆轉勝」？相信高超的說話技巧，是大家極想擁有的能力。

了解故事背景，看懂因果關係

〈晏子使楚〉的文章，除了國小高年級，國中階段七年級還會再讀到，這一課文言文，對學生而言，字詞字義絕對有相當的挑戰性。兩千多年前的文章，能 歷久不衰，絕對不只是要教會學生哪個字該如何正確寫，哪個字該正確讀而已，這當中更高階的獨立思考、批判思考及表達力該如何教？如何運用課堂提問，透過不斷的對話，帶領學生思考及推論文本隱含的訊息及觀點？如何從對話中，看出什麼樣身分、地位、個性的人，會說出符合自己地位、經歷、心理素質的對話，讓孩子從故事中看到人物的與眾不同與魅力點。

如果，孩子化身為故事中的主人翁，同樣的情境，學生會有什麼反應，如何面對？面對一波波毫不留情的羞辱，如何成功敗部復活，逆轉勝？老師不妨在課 堂上來個實境模擬，當孩子面對晏子的難題，聽聽孩子回答什麼？當學生啞口無言時，他們對晏子的機智及不卑不亢，就會更有感覺。

請孩子思考，一般來說，使臣出使到他國，通常都是奉為座上佳賓，怎敢大意怠慢，更遑論三番兩次遭受楚王的羞辱？

受限文言文的難度，課本無法將〈晏子使楚〉全文收錄，但可以先從歷史的角度，讓孩子明白當時的時空環境，齊景公意識到單憑齊國的力量，無法與鄰近 強大的晉國抗衡，如果能與南方的楚國聯盟，一起對抗晉國，就會更有勝算。

晏子在這樣的情形下拜訪楚國，有求於楚王，楚王個性狂妄自傲，加上知道晏子擅長外交辭令，今有求於楚國，姿態便更加目中無人、不可一世，晏子受到 楚王的「特別待遇」就更能讓人理解。

〈晏子使楚〉中的三個故事，可以引起思考及激發討論的點很多，即便課本沒有收錄前面兩個故事，我還是想說給孩子聽，晏子對抗楚國的不良居心與惡意 誣衊，內心需要多堅韌與沉著鎮定，尤其在那一不小心就會招來殺身之禍的時代，不管是維護自己或是國家的尊嚴，除了需要勇氣，更需要智慧來機警應變，將逆轉勝。

用討論引導，啟動孩子的學習魂

翻開課本，我跟學生說：「這個主人翁，你們一定要記住，因為『逆轉勝』這件事，原來幾千年前就存在了。」孩子們好奇的抬頭，一副不可置信的樣子。

小學生一天到晚來告同學的狀，說被同學欺侮，要老師處理糾紛。

「如果，你在胖虎欺侮你的時候，就將他一軍，讓胖虎啞口無言，讓胖虎嚇 傻，讓胖虎以後不敢在太歲頭上動土，這樣的超能力，你想不想要？」我問孩子。

「要要要，這麼厲害，當然要，當然要。」臺下一片熱烈，小男孩更是手握 拳頭，充滿熱血。

「這個故事的主人翁，你們不但要記住，還要記一輩子。」我說。

「哦哦哦，為什麼？」孩子好奇的問。

「這位老人家，老師小時候讀過，老師的爸媽也讀過，老師的阿公阿媽也讀 過。將來，你變成阿公阿媽時，你的孫子也會讀到。你，總不能比自己的孫子還遜吧？」孩子們一聽，立刻端坐好，瞪大眼睛。

「誰這麼厲害？」孩子的臉，全寫著黑人問號。

「晏子。」我回答。

「燕子？我家騎樓上住的那群燕子嗎？」果然，臺下坐的就是貨真價實的小學生。

「是晏子，他是人，不是鳥。」

「晏子的『子』，是古代對有學問、有貢獻男性的尊稱。就像孔子、孟子這 樣。」我說。

【古文原文】 晏子使楚。楚人以晏子短，為小門於大門之側而延晏子。

晏子出使到楚國，楚王知道「晏子短」，故意在城門邊開了一個小門，想在晏子進門前，來個下馬威，讓晏子鑽小門而入。

「明明有大門，卻故意不開，用鑽小門取笑晏子的生理缺陷，譏笑他矮小， 楚王有沒有很惡劣？」我問。

「有，可惡，跟胖虎一樣壞。」孩子瞪大眼睛說。

「如果你是齊國的外交官，出訪到楚國，楚國開小門給你，你們要不要鑽進 去呢？」我問。

「當然不要鑽啦！」孩子們義正詞嚴。

「可是，楚國沒開大門，該如何進去呢？」我問。

「呃……。」孩子面有難色，無言以對。

「晏子貴為齊國大臣，要是鑽了，不正好中了楚王的圈套？不但侮辱自己的 人格，也侮辱了齊國的國格，對嗎？」我問。

「對對對，所以，千萬不能鑽小門！」孩子們聽完，激動大喊。 「那該怎麼進去呢？」我問。

「呃……。」孩子撓腮抓耳，焦急苦悶，無言以對。

「他國外交官來訪，怎麼會連大門都進不去，楚王在想什麼？」我問。

「楚王很過分耶！外交官來訪，不是應該大大禮遇嗎？」孩子激動不解。

「你們覺得楚王為什麼這麼沒禮貌？」我問。

「楚王一定是眼紅嫉妒晏子口才好，想要挑戰他的智商與反應。」女孩回答。

「楚王就是囂張狂妄的傢伙，天生毒舌派。」女孩補充，臺下的孩子用力點頭稱是。

當時楚國是由楚霸王執政，是春秋時期南方大國，楚王個性狂妄自傲，氣燄囂張。晏子親自來向他遞出交友訊息，所以，楚國的姿態，一副高不可攀的傲慢 驕橫。

「聽完，你們有沒有體會出什麼？」我問。

「楚王不想答應齊國的交友嗎？」男孩皺眉。

「齊國和楚國，如果變成聯盟，兩國加起來，不就比晉國強大了嗎？」我問。

「那，楚王應該要接受交友才對，但是他又對晏子不禮貌……。」孩子困惑， 支支吾吾。

「國與國之間，是多一個朋友，還是多一個敵人，哪個比較好？」我問。

「當然是多一個朋友比較好，敵人會傷害自己的國家耶！」孩子回答。

「那楚王到底要不要接受齊國遞出的交友訊息？」我問。

「應該是要才對啊！」女孩為之促眉。

「哦哦哦，該不會是，楚國比較強，覺得齊國來求他們，就跩個十萬八萬的樣子。」男孩突然靈光乍現。

「當你有求於人時，不彎腰，不低頭，怎麼進人家家門？」我說。

「可是鑽小門，擺明是羞辱人啊？」孩子皺眉蹙眼。

「你是齊國的外交官，已經來到楚國大門，進去，或不進去？」我問完，頓 時，全班傻住，不知所措。

「來表決一下，出使就是要達成外交任務，拉攏楚國結盟，免得最後被強大 的晉國殲滅，你願意勉為其難鑽進小門的，請舉手。」孩子蠢蠢欲動，不過，手 舉得低低的，我認真數了，總共三位。

「不願意鑽進去，直接掉頭返國，請舉手。」一群人高聲呼喊，拍案怒罵，男生的手還舉得特高，還有人兩隻手都舉了。

「來，請你說說，為什麼你願意鑽進去？楚國故意羞辱你耶！」我問。

「呃……因為……我……我……也不知道該怎麼辦？來楚國就是要辦公，不進去，見不到楚王。」侯塞雷一副委屈的說。

「呃……好像也只能鑽進去，達成外交任務，對國家人民有交代，……鑽吧！」曾厲害說。

「我不想被羞辱，但是……不進去，齊景公應該會生氣……呃……。」郝高分左右為難的說。

「晏子貴為國家重要使臣，齊王倚重他的長才，如果鑽小門進去，將淪為各國的笑柄，是奇恥大辱。楚王不但氣燄更加囂張，齊景公的臉也丟光。齊國弄臣 要是知道了，為了維護江山社稷顏面，晏子應該以死才能謝罪，說不定就……來 人啊！拖出去斬了！」我說。

底下不願意鑽進去的那些孩子，聽完老師的話，放聲狂笑，彷彿這三位班級 前三名的學霸，立刻從框金包銀金腦袋的神殿上，跌下來變成豬腦袋。這笑聲， 似乎在慶幸，自己沒舉手是對的。

「那麼，其他人，你們覺得現在該怎麼辦？」我問。

「開什麼玩笑，楚王亂羞辱人，當然不鑽，直接返回齊國啊！」男孩回答得 既海派又阿莎力，其他同學點頭如搗蒜。

「晏子沒有達成外交使命，選擇當縮頭烏龜返回齊國，沒有成功交友，合開粉絲專頁，辜負齊王及全國百姓的期待，有辱國命。就算齊景公捨不得，在弄臣 喋喋不休與輿論的撻伐之下，弄臣也會勸齊王要以天下為重，晏子變成不適任外交官的下場，應該會是，來人啊！拖出去斬了！」我一喊完，孩子們大打寒噤，驚懼顫慄。

「鑽進去，拖出去斬了；不鑽進去，也拖出去斬了……。」孩子們怨聲載道，全班卡死在這裡。

「那，有沒有別的想法？」我問。 「既然這樣，就不要鑽小門，想其他辦法。」章魚哥說。

「哦哦哦，什麼辦法？」師生皆好奇的看著他。

「我就撐竿跳，直接跳過城門去。」章魚哥神色不亂的說完，全班響起如雷的掌聲及瘋狂的笑聲。

平常班上循規蹈矩的乖乖牌，打落牙齒和血吞，選擇忍辱負重鑽進小門； 這個章魚哥，課堂上常常一言九「頂」，一副懷才不遇的樣子，沒想到，這下想出「撐竿跳」，好個規劃執行與創新應變的妙方啊！

「老師，我們答對沒？晏子到底是怎麼進去的？」臺下孩子一片熱切盼望。

【古文原文】 晏子不入，曰：「使狗國者，從狗門入。今臣使楚，不當從此門入。」儐者更道，從大門入。

晏子說，出使狗國，才會從狗門進入，今天是出使到楚國，不應該從這小門進入。所以，晏子把小門稱作狗門，楚國變狗國，楚王不就變成「狗王」！接待 的官員一聽，這還得了，趕緊讓晏子從大門進入。

「哇哇哇！好厲害啊！」孩子佩服晏子之情，溢於言表。

晏子贏了一個完美的轉場，成功把狗國之名送給楚國，迎頭痛擊，並贏得在 場人的敬佩。原本屈居下風的晏子，一下子扭轉局勢，占了上風，這是兩千多年 前的「逆轉勝」。

「好精采啊！好厲害啊！還有沒有？還有沒有？」孩子紛紛追問，引頸期盼。 沒問題，讓我們繼續看下去。

讀課文、學思辨2 ： 冤冤相報何時了， 可是不報受不了

前一局，楚王開「狗門」當「狗王」，輸得不甘不願。第二局，楚王嫉妒癮發作，譏諷齊國沒有人，乘機羞辱晏子。在第二局的故事裡，我另外安排了特別 嘉賓助陣，加深孩子的思辨力。

聽故事容易，重點在於關聯性

【古文原文】 王曰：「齊無人耶，使子為使？」 晏子對曰：「齊之臨淄三百閭，張袂成陰，揮汗成雨， 比肩繼踵而在，何為無人！」

楚王見到晏子後說：「你們齊國是都沒人才了嗎？怎麼會派你這種咖來？」 晏子聽了以後回答：「我們齊國的都城臨淄有七千五百戶人家，每個人張開袖子，就能把天遮住；揮一把汗水，就如同下雨；街上的行人，肩靠著肩，腳尖碰著腳跟，人可是多到爆炸，哪會沒人呢？」

原本，楚王的本意是嘲笑齊國沒有「人才」，但是，經過晏子的巧妙轉化，轉了「人」一字多義的特點，把「人才」的人，不著痕跡的轉換到「人口」的人，以「人口數」強壓「人才數」。

晏子利用文字「一字多義」的特點，完美迴旋，將楚王說的人字還給他，毫無激化對方情緒的空間可言。畢竟，晏子背負著聯楚抗晉的使命，來請求加友， 姿態宜低，談問題，迴避要害，找文字弱點進攻，避開與狂妄的楚王正面衝突、 人頭落地的機會，再次贏得漂亮的轉場。講到這個「人」字，我腦海突然閃過甘地的故事。

「老師，快點說，快點說。」大家最愛聽故事了。

被印度尊為「聖雄」有印度國父美譽的甘地，在英國倫敦大學就讀法律時，一位白人教授有嚴重的種族歧視，自認白人高人一等。某日，甘地在學校用餐時，端著餐盤尋找位置，正巧，發現白人教授旁邊有個空位，於是，甘地坐了下來。教授看了，露出極度鄙視的厭世臉，不屑的說：「甘地，你該知道，低能豬和小鳥，是不會坐在一起用餐的。」

甘地聽完，抬起頭，慢悠悠的說：「教授，您別緊張，我很快就會像小鳥一樣飛向天空。」說完，甘地拿著餐盤移至他桌，把低能豬留在原處。

全班響起熱烈歡呼，每個人的臉上，無不寫著欽佩及厲害。

「這兩個故事有什麼共通點？」我問。

「都是講機智的故事。」孩子回答。

「聽故事容易，重點是，有沒有聽出關聯性呢？」老師再給點線索。

「是不是『人』和『鳥』這兩個字。」侯塞雷露出疑惑的臉。

「可以講更完整一點嗎？老師期待聽到完整的答案。」

「晏子把人才的『人』當成人口的『人』；甘地把教授講的『鳥』當成自己。兩個人都直接按照文字意義解讀。」侯塞雷說。

臺下孩子紛紛點頭，看起來，頗為讚許這個答案。

甘地自稱小鳥，把低能豬之名，還給了教授。

甘地和晏子都是應用智慧，輕鬆以對的轉場，讓對方啞口無言。原本落居下風，立刻占了上風。

晏子及甘地運用文字的力量，成功的轉場，完成了兩件事：

一、以其人之道，還治其人之身。

二、贏得所有人的掌聲與敬佩。

劣勢轉優勢，是可以學習的

【古文原文】 王曰：「然則何為使子？」 晏子對曰：「齊命使，各有所主。其賢者使使賢主，不 賢者使使不肖主。嬰最不肖，故宜使楚矣！」

接下來，楚王問晏子：「既然人那麼多，為什麼派你這種咖來？」

晏子回答：「齊國派遣使臣，各有對象。賢能的人，出使到賢明的君主那； 不賢能的人，就派到不賢明的君主那。晏子我最無能又不賢德，所以只好出使到 楚國來。」

翻譯成白話 : 我是最下等的不良使者，所以，被派到不良級的楚國。晏子還 加碼解釋，這樣的人力派遣，其實是經過縝密的考量，一切都是為了兼顧各國的 特殊需求，尊重差異，接納多元，適性揚才，以便用人唯才！

話鋒被晏子一轉，變成楚王自討無趣。楚王一次次羞辱晏子不成，簡直是自 己搬磚塊，砸了自己的腳。

「哇！超厲害啊！還有沒有？還有沒有？」孩子聽得熱血，緊追不捨。

講到這，晉如老師又想起甘地的故事。

有種族歧視的白人教授，在課堂上問甘地：「如果有兩袋麻袋，一袋裝滿金 幣，一袋裝滿智慧，只能拿一袋，你如何選擇？」

甘地想都沒想回答：「當然是一袋金幣。」

教授滿臉奸笑嘲諷甘地：「我就知道你會選金幣！如果是我，我會選擇智慧那一袋。」

甘地輕輕的笑了笑，溫和的說：「在我的家鄉，我們會選擇我們沒有的東 西。」

白人教授聽完，整個臉扭曲變形，印堂發黑，腦袋充血。

「這兩個故事有什麼共通點？」我問。

「第一回合是字義取勝，這一回合是選擇取勝。」同學對曾厲害露出欽佩的眼神。

晏子與甘地的故事，都是兩個選項擇其一。晏子在能者與無能者擇一，甘地在金幣與智慧中擇一。看似晏子與甘地都選了最差的選項，但是，一選完，就直 接把對方打入十八層地獄。

有些人，真的煩不勝煩，愛挑釁又沒修養，如果苦往肚吞，對方一定會玩上 癮，越玩越大。雖然冤冤相報何時了，可是不報受不了！如果能讓對方一招斃命，就能永絕後患。

這故事精采的轉場，完成了三件事：

一、先把自己拉低，墊高他人，製造荒謬感。

二、用自己的禮貌與好修養，凸顯對方的沒修養、沒水準。

三、沒事別亂踩他人，先去把書讀好，免得自取其辱。

如果沒有好好讀書，是沒有足夠的視野與靈敏度，課本要我們明白說話的藝術，應該不是只要明白就好，不是知道就好。劣勢轉優勢，是可以學習的。

「還有沒有，太精采了！」孩子們大喊安可。

好故事當然要繼續看下去。

書籍介紹

本文摘錄自《給力：我想教會孩子的事——林晉如的創意班級經營術》，聯經出版

作者：林晉如

人際經營 × 思辨表達 × 溝通覺知 × 美感創意

我想教會孩子，迎戰未來的關鍵能力！

從在乎孩子的內在感受出發，關照師生、親師、親子三種重要關係，

帶孩子從日常裡的每件小事，學會一輩子都需要的能力。

一份學習單，引起數百萬瘋狂轉貼的鬼才教師林晉如，集結教學現場的創意精華，傳授營造良好「親」、「師」、「生」關係祕技，歸納班級經營最重要的「七力」。從在乎孩子的「內在感受」開始，讓學習、教學、關係都「給力」!

班級經營是每個老師在教學上最重要的工作之一，但教學現場千變萬化，如何臨機應變是每個老師最頭痛的地方。要如何順利達到教學目標、營造出又嗨又有向心力的班級氣氛、孩子又能樂於學習？要做到孩子開心、老師省心、家長放心，簡直是不可能的任務。

在教學現場總是創意不斷，屢屢引起家長、教師廣泛討論與肯定的鬼才教師林晉如，以多年教學經驗，從教學現場上孩子的各種反應與疑難雜症，抽絲剝繭，從在乎孩子內在的感受為基礎，擴及師生、親師、親子三種重要的關係，歸納出教學現場最重要的七種實力，有寫給教師的教學心得、創意學習單，也有寫給親師的溝通祕技，這是一本獻給教師與家長，用來理解與陪伴孩子成長的最佳寶典。

「人生不是一場百米賽跑，而是一場來日方長的馬拉松」，從有效的班級經營開始，讓孩子、老師、家長在這場學習之旅中都能開心成長。

本書特色

以孩子為本位，重新思考教與學的關係，分享經驗與暖心提醒。 系統整理校園生活各個重要場合，該如何讓學生融入的有用心法。 分享教學現場最常見的各種疑難雜症，提供教師實用的解方。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九